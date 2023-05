Johnny Kitagawa: piden una investigación después de que la agencia del magnate del J-pop pidiera perdón a sus presuntas víctimas

EPA

Kauan Okamoto dijo que fue abusado sexualmente por Johnny Kitagawa desde los 15 años.

El caso de los presuntos abusos sexuales cometidos por el magnate Johnny Kitagawa, fundador de la agencia de talentos más poderosa de Japón, dio un nuevo giro estos días.A través de un video difundido el domingo, la actual directora ejecutiva de Johnny and Associates, Julie Keiko Fujishima, pidió perdón a las supuestas víctimas de abuso sexual a manos del difunto fundador de la empresa.La BBC produjo un documental en el que habló con varias víctimas y dio lugar a que una de las estrellas de J-pop denunciara su historia de abuso.Desde entonces, miles de fanáticos de las bandas de jóvenes japoneses han firmado una petición pidiendo una investigación formal.Los medios japoneses han sido acusados durante mucho tiempo de encubrimiento.Podría decirse que Kitagawa fue la figura más influyente en la industria del entretenimiento de Japón: su agencia ha tenido un casi-monopolio de las bandas de jóvenes japoneses durante décadas.Los desconcertantes informes sobre los abusos sexuales de Kitagawa a adolescentes en su agencia se publicaron por primera vez hace 20 años.Posteriormente y gracias a un caso de difamación se encontró que las afirmaciones de que Kitagawa abusó sexualmente de menores en su agencia eran ciertas.

Boletines de televisión que anuncian la muerte de Johnny Kitagawa en 2019.

A pesar de esto, el magnate del pop nunca enfrentó cargosoficiales. Por el contrario continuó reclutando y entrenando adolescentes hasta su muerte en 2019, cuando tenía 87 años.Su muerte fue un evento nacional, hasta el primer ministro de ese entonces envió sus condolencias.

Nuevos testimonios

Johnny and Associates Julie Fujishima, directora ejecutiva de Johnny and Associates, se disculpó con las víctimas de abuso en un video.

La controvertida disculpa

BBC El exbailarín Ryu le contó a la BBC sobre su experiencia con Kitagawa.

Presión en redes

El documental de la BBC lanzado en marzo y titulado Predator: The Secret Scandal of J-Pop ("Depredador: el escándalo secreto del J-pop") detalló las denuncias de varias víctimas adolescentes que trabajaban para la agencia exclusivamente masculina.Los testimonios mostraron un patrón de explotación: el abuso tenía lugar en las casas de lujo de Kitagawa y, a menudo, era presenciado por otros niños.Varias víctimas le dijeron a la BBC que pensaban que sus carreras se verían perjudicadas si no cumplían con las demandas sexuales de Kitagawa.La cobertura de la BBC motivó que otra de las exestrellas de J-pop de la agencia, el cantante japonés-brasileño Kauan Okamoto, contara su testimonio en abril.Dijo que Kitagawa había abusado de él durante cuatro años y que todo había empezado cuando era un adolescente de 15 años.Okamoto dijo que conocía al menos a otros tres jóvenes que habían pasado por pruebas similares y pensaba que.Las denuncias de abuso se remontan a la década de 1960.El domingo, Julie Keiko Fujishima, directora ejecutiva de la poderosa agencia de entretenimiento y sobrina de Kitagawa, se disculpó con las víctimas., dijo en un extraño comunicado publicado en el sitio web de la compañía.Fujishima dijo que la agencia tomó muy en serio las acusaciones y que cree que tal conducta "nunca fue aceptable".Sin embargo, no llegó a decir que las acusaciones individuales fueran ciertas y afirmó no haber conocido las acciones de su tío en su momento. Fujishima también dijo que no adelantarían una investigación independiente.Los seguidores han respondido diciendo que la disculpa no es suficiente. El viernes, una petición firmada por un grupo llamado Penlight y firmada por 16.000 personas exigía una investigación formal.Fujishima trabajaba para la compañía cuando la revista de actualidad Bunshun informó por primera vez sobre las acusaciones en 1999.Ryu Takahashi, quien solía ser un talento de la agencia y que aparece en el documental de la BBC, le dijo a Asahi Shimbun que pensaba que las negaciones de Fujishima no eran reales."No tiene sentido que alguien que fue directora y luego sucedió [a Kitagawa] como presidenta diga que no sabía", dijo.Los seguidores han agradecido a la BBC en redes sociales por arrojar luz sobre las acusaciones.Los medios japoneses han sido acusados durante mucho tiempo de encubrir la historia, para no perder el acceso a la lista de talentos de la poderosa agencia."El meollo del asunto es cómo los medios japoneses fueron cómplices, sabiendo pero pasándolo por alto, durante años, trataron de ignorarlo. No se sabría sin la presión extranjera de la BBC", publicó un usuario.Otro comentó en el canal de YouTube de la BBC en Japón: "El poder de la prensa es increíble. Arrojaron una piedra al pantano turbio y se está revelando lo horrible que acechaba en las profundidades.".Un experto en medios japoneses le dijo a Asahi que creía que los informes de la BBC también habían ayudado a educar a una audiencia más amplia en Japón sobre el tema del despertar sexual.Sin embargo, otros seguidores han señalado que la BBC tuvo su propio escándalo de abuso con el depredador sexual Jimmy Savile, un DJ de Radio 1 cuyos crímenes no fueron expuestos sino hasta después de su muerte.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.