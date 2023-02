Joe Biden llega a Kyiv en una visita sorpresa días antes del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Kyiv, en su primera visita a Ucrania desde que Rusia invadió el país hace casi un año.La visita sorpresa se produjo cuando viajaba a la vecina Polonia para reunirse con el presidente Andrzej Duda.Horas antes se había especulado que un invitado importante llegaría a la capital ucraniana, pero no se sabía quién. La visita de Biden se mantuvo en secreto debido a las preocupaciones sobre la seguridad, pero varias calles de Kyiv fueron cerradas durante la mañana, lo que incrementó la especulación de que algo importante iba a suceder.Justo antes de que se confirmara que el invitado era Joe Biden, comenzaron a sonar sirenas antiaéreas.

La caravana del presidente Biden recorrió las calles de Kyiv.

Hace solo unas semanas, Zelensky realizó una visita sorpresa a Washington para reunirse con su homólogo y pedir al Congreso de EE.UU. más armas para ayudar a su país a luchar contra los rusos.Este lunes, Biden devolvió la visita, que se lleva a cabo cuatro días antes de que se cumplan 12 meses desde que Rusia invadió a Ucrania.A su llegada, Biden dijo a los periodistas que estaba "ansioso por hablar sobre el mundo" con Zelensky y elogió a los ciudadanos de Ucrania por su lucha "heroica", a pesar de la falta de experiencia militar."Una vez más, (expreso) admiración por el pueblo de Ucrania, ciudadanos comunes y trabajadores, que nunca se habían entrenado en el ejército, pero la forma en que se esforzaron es más que heroica y todo el mundo lo piensa", indicó Biden.

Posteriormente ambos aparecieron en una declaración conjunta televisada después de reunirse.

Una visita "diferente"

"Apoyo inquebrantable"

Zelensky señaló que el "mundo democrático""Es la visita más importante de toda la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania", dijo Zelensky, y agregó que la visita "pone de manifiesto los resultados que ya hemos logrado".Afirmó que los resultados de la visita de Biden "seguramente se verán y tendrán un reflejo en el campo de batalla". Zelensky declaró que la decisión de Estados Unidos de entregar tanques Abrams a Ucrania a principios de enero ya ha contribuido a reforzar la defensa de Ucrania, y agregó que él y Biden también hablaron sobre armas de largo alcance."Sé que habrá un paquete muy significativo de apoyo a Ucrania… que servirá como una señal clara de que la agresión de Rusia no tiene ninguna posibilidad", indicó."Ucrania le está agradecida, señor presidente", agregó Zelensky.Como señala James Waterhouse, corresponsal de la BBC en Ucrania, "Kyiv no es ajena a las visitas oficiales,"El hecho de que el presidente de Estados Unidos se reúna con el líder de Ucrania en el corazón de la capital en medio de un conflicto a gran escala es significativo y simbólico". "Casi un año después de la invasión a gran escala, (la visita) envía un mensaje claro a Moscú: que Estados Unidos y Occidente no se avergonzarán de apoyar a Ucrania", agrega el corresponsal.En un comunicado, Joe Biden dijo que su visita a Kyiv "reafirma nuestro compromiso inquebrantable e inagotable con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania"."Cuando Putin lanzó su invasión hace casi un año, pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Pensó que podría durar más que nosotros. Pero estaba completamente equivocado", señala.El comunicado señala asimismo que Washington anunciará "más equipos críticos, incluidas municiones de artillería, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia aérea" para ayudar a la defensa ucraniana".Indica que también habrá más sanciones contra Rusia, y que "el apoyo militar, económico y humanitario sin precedentes de una coalición de naciones" para ayudar a defender Ucrania "perdurará".Pero tal como indica el analista de la BBC, Chris Partridge, aunque la visita de Biden a Kyiv "refuerza el compromiso de Estados Unidos para ayudar a Ucrania",que durante semanas ha estado pidiendo el presidente de Ucrania."No hubo mención de los aviones", dice el analista, "tal vez como era de esperarse, ya que el presidente Bidendadas las complejidades de tal movimiento".Lo que Washington sí prometió a Ucrania es la provisión de radares de vigilancia aérea.Esto, dice el analista de la BBC, "apunta a la necesidad crítica de protección contra los misiles de crucero rusos y otras municiones de precisión lanzadas desde el aire, así como contra las aeronaves rusas". "Estos radares darán una advertencia adicional al ejército ucraniano de cualquier ataque aéreo", afirma Chris Partridge.Hasta la fecha, Estados Unidospara Ucrania.El lunes en la tarde Biden comienza una visita de tres días a Polonia.