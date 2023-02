Japón: la misteriosa bola gigante hallada en una playa al suroeste de Tokio

Getty Images

El hallazgo de una esfera de grandes dimensiones en la ciudad costera de Hamamatsu, unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio, ha desatado una ola de especulaciones.Las autoridades locales, la policía y el escuadrón antibombas despachados a la playa de Enshuhama para investigar el objeto desconocen de qué se trata.Solo han descubierto que la bola es hueca y no representa una amenaza, mientras algunos sospechan de que puede ser un tipo de boya.Los fascinados habitantes del lugar ya han encontrado algunos nombres para denominar el hallazgo, como "huevo de Godzilla", "boya de amarre" y objeto "del espacio exterior".

Toda una incógnita

Getty Images Las autoridades acordonaron el lugar, aunque descartan que la esfera pueda suponer un peligro.

En plena tensión política

La televisión pública japonesa NHK mostró imágenes de dos funcionarios en la playa de Enshuhama observando la esfera de metal oxidada, cuyo diámetro aproximado es de 1,5 metros.Fue un vecino quien alertó a la policía en primer lugar tras ver este inusual objeto en la orilla de la playa.Las autoridades acordonaron el área y llevaron a cabo exámenes de rayos X, aunque estos no revelaron demasiado, al margen de confirmar que el objeto no planteaba riesgos.Un deportista que corría en la playa confesó a los medios locales su sorpresa por la conmoción generada, ya que aseguró que la bola llevaba allí algún tiempo. "Traté de empujarla pero no se movía", declaró a la NHK.Las autoridades locales indicaron que retirarán el objeto próximamente.Un hallazgo de este tipo no suele generar sospechas en tiempos normales, pero se ha producido en un momento marcado por lasa raíz de que Estados Unidos derribara a principios de este mes un presunto globo espía chino.El pasado miércoles Japón comunicó a China su malestar por las sospechas de haber detectado globos de vigilancia sobre sus cielos al menos tres veces desde 2019.Fue la primera acusación de este tipo de Tokio a Pekín, que negó llevar a cabo tareas de espionaje. Los ministros de defensa de los dos países se reunieron el miércoles en el primer diálogo de seguridad bilateral de alto nivel en cuatro años. Ambas partes acordaron trabajar para poner en funcionamiento una línea directa de comunicaciones esta primavera.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.