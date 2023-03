Japón expulsa por primer vez a un parlamentario por no haber ido nunca a trabajar al Congreso

GAASYY/YOUTUBE

Un diputado japonés se convirtió en el primero en ser expulsado del Congreso de su país sin siquiera haber puesto un pie en el Parlamento. Yoshikazu Higashitani, que es además un YouTuber que comenta chismes de famosos, fue expulsado el martes por sus colegas del Senado por no haberse presentado a trabajar nunca. Higashitani no acudió a una sola sesión desde que fuera elegido hace siete meses. El comité disciplinario del Parlamento le retiró su estátus debido a su ausencia continua. Los votantes eligieron a Higashitani para ocupar un escaño en la Cámara Alta en julio. El parlamentario es conocido como Gaasyy en YouTube, donde es famoso por sus videos sobre la farándula. La expulsión es el castigo más severo que puede recibir un parlamentario. Solo ocurrió dos veces desde 1950, y esta es la primera vez que se toma esta medida debido a la ausencia continua. Se espera que la cámara formalice su decisión esta semana. Se cree que Higashitani no vive en Japón sino en Emiratos Árabes Unidos.

Voto unánime

Medios japoneses informan de que Higashitani se ha negado hasta el momento a acudir al Parlamentopor acusaciones de fraude y difamación de parte de celebridades. Él es uno de los dos miembros elegidos del partido de oposición. El partido, cuya agenda se centra en un solo tema, y que antes era conocido como el Partido NHK, solo pidede Japón. El periódico Asahi Shimbun señala que, por razones publicitarias, el partido cambia regularmente de nombre. La semana pasada, el Parlamento exigió que Higashitani volara a Tokio para presentar una disculpa en persona a la cámara por su ausencia.Los parlamentarios señalaron que esta sería su última oportunidad para redimirse, pero Higashitani no se presentó en la sesión plenaria. En cambio, anunció en su canal de YouTube que viajaría a Turquía, y que estaba planeando donar su salario a las iniciativas de ayuda tras el terremoto en dicho país. Su ausencia enfureció al Senado, cuyos miembros votaron en favor de su expulsión esta semana. Su único colega de partido, Hamada Satoshi, argumentó que era ilegal expulsar a Higashitani por no acudir a las sesiones. Sin embargo, el comité votó unánimemente a favor de su expulsión.