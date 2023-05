Jair Bolsonaro: la policía registra la casa del expresidente de Brasil en una investigación sobre su vacunación contra la covid

Reuters

La casa del expresidente brasileño fue registrada este miércoles.

La policía registró este miércoles la casa del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro en la capital del país, Brasilia, como parte de una investigación sobre sus registros de vacunación contra la covid.La policía sospecha que el certificado de vacunación del exlíder fue falsificado para que pudiera entrar en Estados Unidos.Los agentes incautaron el teléfono móvil del expresidente y el de su esposa y arrestaron a algunos de sus allegados como parte de la operación.Bolsonaro ha negado haber actuado mal.

Detractor de las vacunas

Getty Images Según la policía federal, se insertaron "datos falsos" en los registros de vacunación de la covid-19 en poder del Ministerio de Salud de Brasil

Las sospechas sobre Bolsonaro

Getty Images Bolsonaro insiste en que no se vacunó contra la covid.

Varias invesstigaciones

Como firme opositor de las vacunas contra la covid, Bolsonaro difundió repetidamente información falsa sobre ellas y sus supuestos efectos secundarios.Si bien siempre había dicho que no se vacunaría, se negó a hacer público su historial, argumentando que contenía datos privados confidenciales.Pero un funcionario del nuevo gobierno de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, dictaminó queEl certificado muestra que Bolsonaro recibió una vacuna en 2021, pero la policía cree que el documento pudo haber sido falsificado y abrió la investigación que condujo a la redada del miércoles.Según la policía federal, se insertaron "datos falsos" en los registros de vacunación de la covid-19 en poder del Ministerio de Salud de Brasil para que las personas cuyo estado de vacunación cambió pudieran obtener los certificados necesarios para ingresar a EE.UU.Hablando después de la redada,. "Por mi parte, no hubo nada falsificado", dijo a los periodistas.También negó haberse vacunado contra la covid: "No me vacuné. Punto".Los datos falsos supuestamente se insertaron en los registros entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando Bolsonaro aún era presidente.El expresidente viajó a Florida, EE.UU., a fines de diciembre, pocos días antes de que Lula da Silva asumiera el cargo.Estados Unidos no ha comentado con qué visa ingresó al país el entonces presidente o qué registros de vacunación, si los hubo, proporcionó en ese momento.Desde su regreso a Brasil el 30 de marzo,.En una se examina su supuesto papel en la toma del Congreso brasileño por parte de sus partidarios en enero. Y en la otra se investiga si trató de importar ilegalmente y quedarse con millones de dólares en joyas que Arabia Saudita les dio a él y a su esposa en 2019.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.