Israel ataca Líbano y Gaza tras una fuerte arremetida con cohetes

Columnas de humo se elevan sobre la ciudad de Gaza después de los ataques israelíes.

Fuertes explosiones se registraron en Líbano y en toda la Franja de Gaza, en medio de ataques de Israel contra estas zonas.Los ataques ocurrieron después de un gran bombardeo de cohetes contra Israel lanzado desde el sur del Líbano, que los israelíes atribuyeron al grupo militante palestino Hamas.Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que blancos de Hamas fueron atacados en el sur del Líbano.Las tensiones se incrementaron luego de que la policía israelí allanara la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén durante varias noches consecutivas, a principios de esta semana.Hamas dijo que no tenía información sobre quién disparó los misiles desde el Líbano. El ataque fue el mayor bombardeo individual del vecino del norte de Israel en 17 años.El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, quien estaba en el Líbano cuando se lanzaron los cohetes, dijo que los palestinos no se "sentarán con los brazos cruzados" ante la agresión israelí.En un comunicado, las FDI dijeron que identificaron objetivos que incluyen "las infraestructuras terroristas que pertenecen a Hamas en el sur del Líbano".Las FDI agregaron que no permitirán que Hamas opere desde el Líbano y responsabilizaron al gobierno de ese país por cada ataque dirigido proveniente de su territorio.Los aviones de guerra israelíes también intensificaron los ataques aéreos en Gaza. Alrededor de 20 misiles impactaron cuatro lugares en 10 minutos. Los militantes palestinos también dispararon una nueva ronda de cohetes contra el sur de Israel.Se trata de los ataques aéreos más intensos ocurridos desde agosto de 2022, durante el combate contra la Yihad Islámica.

