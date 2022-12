Irán desmantelará la policía de la moral en medio de las protestas, anuncia el fiscal general del país

Getty Images

Una manifestatne sostiene la foto de Mahsa Amini durante una protesta en Turquía el mes pasado.

La policía de la moral de Irán, cuya tarea es hacer cumplir el estricto código islámico de vestimenta, será desmantelada, según anunció el fiscal general del país.Los comentarios de Mohammad Jafar Montazeri, que todavía tienen que ser confirmados por otras agencias, fueron hechos durante un evento el domingo.Irán ha sufrido meses de protestas por la muerte de una joven mujer cuando estaba en custodia policial.Mahsa Amini fue detenida por la policía de la moral por supuestamente violar el reglamento sobre el velo. Montazeri se encontraba en una conferencia religiosa cuando le preguntaron si el grupo sería desmantelado."La policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial y ha sido cerrada desde el lugar donde la establecieron", afirmó. El control de esa fuerza yace con el Ministerio del Interior y no que el de Justicia.El sábado, Montazeri también mencionó en el Parlamento iraní que la ley que exige a las mujeres usar elhijabssería revisada.El desmantelamiento de la policía de la moral no significa que que la antigua ley cambiará automáticamente. Las protestas lideradas por mujeres y calificadas como "revueltas" por las autoridades, han brotado por todo Irán desde que Amini, de 22 años, murió en custodia el 16 de septiembre, tres días después de su arresto por la policía de la moral en Teherán.Su muerte fue el catalizador de las protestas, pero también son una continuidad del descontento por la pobreza, desempleo, desigualdad, injusticia y corrupción.

"Lo que tenemos es una revolución"

Getty Images Ha habido manifestaciones por fuera de Irán tambié, como esta en Londres.

De ser confirmada, la desarticulación de la policía de la moral sería una concesión, pero, en las que muchas manifestantes han quemado sus velos."Sólo porque el gobierno ha decidido desmantelar la policía de la moral no significa que las protestan vayan a finalizar", dijo una mujer iraní a la BBC."Aún si el gobierno dice que el hijab es una opción persona, no es suficiente. El pueblo sabe que Irán no tiene futuro con este gobierno en el poder. Vamos a ver más personas de diferentes sectores de la sociedad iraní, moderados y tradicionales, saliendo a apoyar a las mujeres para recuperar sus derechos".Otra mujer declaró: "A nosotras, las manifestantes, ya no nos importa lo del hijab. Ya llevamos los últimos 70 días sin usarlo"."Lo que tenemos es una revolución. El hijab fue el inicio y no queremos nada, nada menos, que la muerte del dictador y un cambio de régimen". Irán ha tenido varias versiones de una "policía de la moral" desde la Revolución Islámica en 1979, pero la última -conocida formalmente como- es actualmente la agencia principal responsable de hacer cumplir el código de conducta islámico de Irán. Empezaron con sus patrullas en 2006, para hacer cumplir el código de la vestimenta que también exige a las mujeres usar ropas largas, y prohíbe los pantalones cortos, vaqueros rotos y otras prendas consideradas impúdicas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.