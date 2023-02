Incendios en Chile: las imágenes desde el espacio que muestran la magnitud de la ola de fuegos, la más mortífera de la última década en el país

Agencia Espacial Europea

26 muertos, más de 1.200 heridos y al menos 1.500 viviendas destruidas.Hasta la mañana de este miércoles, ese era el saldo dejado por una ola de incendios forestales que devasta a Chile desde el 1 de febrero y que se ha convertido en la más mortífera de la última década en el país sudamericano. De acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las llamas han consumido más de 270.000 hectáreas en distintos puntos de las regiones sureñas de Ñuble, Biobío y La Araucanía, en la zona centro-sur de Chile, en medio de una prolongada sequía y un verano con temperaturas inusualmente altas en el sur del país. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró el lunes que en sólo cinco días se ha quemado una superficie equivalente a dos años de incendios. Los devastadores incendios forestales también han dejado a miles de personas damnificadas. "Fue tan difícil. No logro entender cómo nuestras casas, nuestro sector, las casas de todos nuestros vecinos, se quemaron todas", le dijo a la agencia AFPMaría Inés Hernandes, de 55 años, quien es una líder social de la comuna de Santa Juana.El área afectada es tan grande que es visible desde el espacio y ha sido capturada por satélites de la NASA y de la Agencia Espacial Europea (AEE).BBC Mundo te ofrece a continuación 4 imágenes y un mapa que ponen en evidencia el sorprendente alcance de las llamas.

Visible desde el espacio

BBC

Una densa capa de humo

NASA NASA, 3 de febrero de 2023.

Un área gigante

BBC

El satélite Landsat 8 de la NASA mide diferentes rangos de frecuencias a lo largo del espectro electromagnético con un color, aunque no necesariamente sea un color visible para el ojo humano.Esta imagen combina luz infrarroja de onda corta, infrarroja cercana y luz visible (bandas OLI 6-5-3) para diferenciar las áreas con vegetación que no han sido afectadas (en verde) de las zonas devastadas por el fuego recientemente (en marrón). Los incendios que aún estaban activos se muestran en rojo.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.