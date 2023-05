Incendio en centro de migrantes de Ciudad Juárez: vinculan al titular del Instituto Nacional de Migración de México al proceso por la tragedia que dejó 40 muertos

EPA

Francisco Garduño seguirá al frente del INM mientras se lleva a cabo el proceso.

Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración de México, será llevado a juicio por el letal incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez el 27 de marzo.En el incendio, ocurrido el 27 de marzo, murieron 40 migrantes, principalmente de América Central y del Sur que estaban recluidos en el centro.El hecho causó indignación y generó dudas sobre el manejo del trato a los migrantes por parte de las autoridades mexicanas.El domingo un juez decidió abrir un proceso legal contra Garduño por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.El juez declaró que el funcionario de 74 años enfrentará el juicio el libertad,pero deberá presentarse ante los tribunales cada dos semanas como medida cautelar.Garduño no ha sido retirado de su puesto y los cargos que enfrenta son considerados como "no graves" de acuerdo con el Código Penal mexicano.Durante la audiencia la Fiscalía General (FGR) de México presentó varios documentos que acreditarían que el titular del INM tiene entre sus funciones el salvaguardar y proteger a los migrantes, así como las instalaciones del instituto, "sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados".Asimismo, se informó que se presentaron documentos que probarían que el funcionario conocía las malas condiciones del centro de detención incendiado, donde los migrantes estaban hacinados y encerrados en una celda cuyas llaves no fueron localizadas en el momento del incendio.

Reuters

El incendio murieron 40 migrantes y unos 27 resultaron heridos.

La defensa, por su parte, indicó que Garduño es responsable de atender, de los cuales al menos 1.900.000 lo hacen manera irregular a través de los casi 800 puntos de revisión del país por lo que no puede estar al mismo tiempo en varios lugares.El juez coincidió con la defensa en que el titular del INM no puede vigilar todos los puntos al mismo tiempo, pero indicó que, como acreditó la FGR, Garduño estaba obligado a prevenir, preservar, supervisar y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes.La fiscalía tendráantes de que comience el juicio.Después de la audiencia, el titular del INM indicó que no podía comentar sobre el caso en curso.La FGR solicitó que Garduño fuera separado de su cargo debido a la investigación que se lleva a cabo en su contra.Pero el lunes, durante la conferencia mañanera en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que GarduñoImágenes de CCTV publicadas después del incendio parecen mostrar a los guardias del centro alejándose sin abrir las puertas de la celda donde están los migrantes mientras el fuego se propaga. Las autoridades mexicanas señalaron que un migrante provocó el incendio al prender fuego a un colchón en protesta porEl migrante sospechoso de iniciar el incendio y cuatro guardias fueron detenidos y están siendo investigados por posible homicidio.