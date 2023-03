Imputan a Donald Trump: en qué consiste el caso de la ex actriz porno Stormy Daniels por el que expresidente enfrentará cargos criminales

Getty Images

Su nombre se asocia ya al proceso legal más grave contra un expresidente en la historia de Estados Unidos.Stormy Daniels, alias de Stephanie Clifford, es la clave del caso por el que Donald Trump ha sido imputado este jueves, convirtiéndose así en el primer exmandatario de su país en enfrentar cargos criminales.Un gran jurado en Nueva York lo ha imputado por el pago durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar a Daniels, una exestrella pornográfica que asegura haber mantenido una relación extramatrimonial con él.Los cargos exactos aún no se han hecho públicos.

Getty Images Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.

Cómo se inició el caso Daniels

Denuncias de amenazas

Getty Images El exabogado de Trump, Michael Cohen.

Las revelaciones de Cohen

Daniels afirma que, Michael Cohen, antes de las elecciones a cambio de su silencio.Elhaber tenido tal encuentro con Daniels desde que surgieron las acusaciones públicas en 2018 y ha asegurado que la investigación es unapolítica en su contra por parte de un "sistema de justicia corrupto, depravado y armado".Daniels habló por primera vez en 2011 de la supuesta relación que mantuvo con Trump. Lo hizo en una entrevista con la revista In Touch Weekly que no se publicó en ese momento.Afirmó que conoció a Trump en un torneo de golf en julio de 2006 y que tuvieron relaciones sexuales en una ocasión en un hotel en la zona del lago Tahoe, un área turística de California. "Él no parecía preocupado por eso. Era un poco arrogante", dijo en respuesta a la pregunta del entrevistador sobre si Trump le había dicho que no dijera nada sobre la noche que supuestamente pasaron juntos.Si lo ocurrido es cierto, habría sucedido cuatro meses después del nacimiento de Barron Trump, el hijo que el exmandatario tiene con su esposa Melania.En ese momento, la revista no publicó la entrevista después de las amenazas de acciones legales que realizó el abogado de Donald Trump, Michael Cohen, según informó en su momento el programa 60 Minutes de la cadena CBS.In Touch Weeklyfinalmente sacó a la luz las declaraciones de Daniels en 2018, semanas antes de que la exactriz porno le dijera a 60 Minutes que había sido amenazada tras la entrevista de 2011.La exactriz aseguró que un hombre se acercó a ella y a su pequeña hija en un estacionamiento de la ciudad de Las Vegas y le dijo, le habría dicho el hombre.Daniels reconoció más tarde que aceptó US$130.000 como "pago secreto" de Cohen a cambio de su silencio, un mes antes de las elecciones presidenciales de 2016. Aseguró que lo hizo porque estaba preocupada por la seguridad de su familia.Daniels le dijo al programa 60 minutesquepor romper el acuerdo al hablar en televisión de lo sucedido, pero afirmó: "Es muy importante para mí poder defenderme".Si bien los rumores sobre la aventura comenzaron a aparecer antes de las elecciones presidenciales de 2016, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en enero de 2018 sobre el pago de dinero secreto de Cohen a Daniels.Dado que el pago se realizó, algunas fuentes argumentaron que el dinero podría representar una violación a las normas de las campañas políticas.Al principio, Cohen rechazó la veracidad de los reportes de prensa. Pero en febrero de 2018 admitió que le había pagado a Daniels el dinero de sus propio bolsillo y sostuvo que ni Trump ni su campaña estaban involucrados.Sin embargo, en agosto de 2018, Cohen testificó bajo juramento quetan solo unos días antes de las elecciones.Presentó lo que dijo era evidencia de los pagos que había recibido del expresidente por el dinero que le había entregado a la actriz.Trump reconoció haber reembolsado a Cohen, lo cual no es ilegal, y rechazó que tuviera algo que ver con el romance con la actriz o que hubiera cualquier irregularidad con respecto a las leyes de campañas políticas Cohen fue encarcelado por múltiples cargos después de declararse culpable, entre otros delitos, de violar esas leyes durante las elecciones presidenciales de 2016 con su pago a Daniels..Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.