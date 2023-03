Imputan a Donald Trump: 4 preguntas para entender qué pasa ahora y si aún puede volver a ser candidato a la presidencia

Reuters

Donald Trump está resguardado en Florida antes de su inminente detención por cargos derivados de una investigación sobre un pago de US$130.000 a la ex actriz porno Stormy Daniels en 2016.Después de que un gran jurado en Nueva York votara el jueves a favor de imputarlo, será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales.Aquí hay algunas preguntas clave sobre el caso y qué sigue en los próximos días.

1. ¿De qué se acusa a Trump?

En 2016, la estrella de cine para adultosse puso en contacto con algunos medios de comunicación y se ofreció a contarlesque aseguró haber tenido con Trump en 2006.Pero el equipo legal del entonces candidato presidencial se enteró, y su abogado, Michael Cohen,sobre la cuestión.Esto no es ilegal. Sin embargo, el desembolso de Trump a Cohen se registró como honorarios legales en la contabilidad de la Organización Trump. Y los fiscales dicen que esto equivale a la falsificación de registros comerciales por parte de Trump, lo cual se considera una falta en Nueva York, pero que pasa a ser delito si se prueba que fue instrumental en la comisión de otro crimen.Así, los fiscales también, porque su intento de ocultar sus pagos a Daniels fue motivado por no querer que los votantes supieran que tuvo una aventura con la mujer.Incluso quienes están a favor del enjuiciamiento de Trump reconocen que,Para empezar, tiene pocos procedentes. Y los intentos anteriores de acusar a los políticos de cruzar la línea entre el financiamiento de campañas y los gastos personales han fracasado., dice Catherine Christian, una exfiscal de casos financieros de Nueva York.La decisión de presentar cargos recae en el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York,Él convocó a un gran jurado para que determinara si había suficiente evidencia para iniciar un juicio contra el expresidente. Bragg era el único que sabía cuándo se votaría la decisión.Este jueves por la tarde, ese gran jurado decidió presentar cargos. Pero no fueron dados a conocer de manera inmediata.Bragg se los debe notificar a Trump y sus abogados, lo cualel expresidente en la ciudad de Nueva Yorkante un tribunal.El documento que presenta los cargos oficiales contra Trump no se hará público hasta que un juez se los lea.Dado lo histórico del asunto y por temor a que provoque problemas de seguridad,Los abogados del expresidente han indicado que este cooperará con las autoridades de Nueva York, por lo queTrump tiene su propio avión privado que lo llevaría a uno de los varios aeropuertos del área de Nueva York, para luego dirigirse en automóvil al tribunal correspondiente de Manhattan.Como parte de esas negociaciones con los fiscales, también puede que le terminen permitiendo acceder al tribunal por una entrada privada y evitarle así el típico "paseo del acusado" frente a los medios de comunicación.Una vez dentro,y se le sacará una foto policial, como a todos sobre los que peden cargos criminales. También se le leerán sus derechos, que le garantizan un abogado y el poder negarse a hablar con la policía.A los imputados por delitos graves se les suele esposar en determinados momentos durante esta fase, pero los abogados de Trump intentarán evitar que pase por ello.El exmandatario estará, además, acompañado por agentes del servicio secreto durante todo el proceso.Después tendrá que en un área de detención o en una celda para comparecer ante el juez.Lael momento en que un acusado presenta su declaración de culpabilidad ante un juez, es un procesoUna vez se registra el caso y se selecciona el juez, se debe establecer el momento del juicio, las posibles restricciones de viaje y la posible fianza.Una condena por un delito menor daría lugar a una multaSi Trump fuera condenado por el cargo de delito grave, enfrentaría una sentencia máxima de cuatro años de prisión, aunque algunos.Es muy poco probable que tenga que pasar un tiempo tras las rejas, añaden.La inmputación, incluso una condena, no evitaría que Trump continúe con su campaña presidencial si así lo decide.El propio expresidente ha dado señales de queDe hecho, no hay ninguna disposición en la legislación estadounidense que impida que un candidato declarado culpable de un delito haga campaña, incluso ejerza el cargo de presidente, ni siquiera desde prisión.Sin embargo, el arresto de Trump ciertamenteSi bien podría hacer que algunos votantes republicanos lo arroparan, seríaa la hora de hacer campaña para conseguir votos. También profundizaría las ya marcadas divisiones dentro del sistema político estadounidense.Los conservadores creen que el expresidente está sujeto a un estándar diferente de Justicia, mientras que los liberales ven esto como una cuestión de hacer que quienes violan la ley rindan cuentas, incluso aquellos que están en las posiciones más altas de poder.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.