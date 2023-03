Huye el padre ruso condenado a dos años de cárcel después de que su hija hiciera un dibujo contra la guerra de Ucrania

Olga Podolskaya

La escuela de Masha contactó a la policía después de ver el dibujo que hizo la niña.

Un padre soltero ruso cuya hija fue llevada a un internado después de que hiciera un dibujo contra la guerra de Ucrania, recibió una condena de dos años de prisión por desacreditar al ejército de su país.Alexei Moskalev, de 53 años, no estaba este martes en la corte de Yefremov para escuchar el veredicto en su contra. Según la secretaría de prensa de la corte, el hombre se escapó delarresto domiciliario en el que se encontraba y se desconoce su paradero."No sé dónde está", dijo el abogado de Moskalev, Vladimir Biliyenko, a la BBC.Su hija Masha, de 13 años, fue enviada a un hogar para menores en marzo,cuando comenzó el caso penal contra el hombre.A Moskalev se le acusaba de haber criticado en repetidas ocasiones al ejército ruso a través de las redes sociales. El hombre sí había comparecido ante la corte el día previo a su condena.Éste es el caso más reciente de un ciudadano ruso que es condenado por criticar al ejército de Moscú y ha llamado la atención de la prensa internacional después de que las autoridades tomaran la decisión de enviar a la hija de Moskalev a un internado.

"Una pesadilla"

BBC Alexei Moskalev permanecía bajo arresto domiciliario en Yefremov.

Los hechos

BBC Masha Moskaleva no ha sido vista en público desde el 1 de marzo.

La desaparición

"Me encuentro en shock", dijo la miembro del consejo de Yefremov, Olga Podolskaya, tras conocerse la condena."Que sentencien a alguien a prisión por expresar su opinión es algo terrible. Una sentencia de dos años es una pesadilla"."El segundo shock llegó cuando escuché que Alexei se había escapado. Esperamos que Alexei esté bien y que no le haya ocurrido nada."Los problemas de la familia empezaron en abril del año pasado, según le dijo Podolskaya a la BBC.En ese la momento,con las palabras "Gloria a Ucrania", y una bandera rusa que decía "No a la Guerra".Mosklev se puso en contacto con Olga Podolskaya el año pasado para contarle la presión a la que lo estaban sometiendo a él y a su hija. La madre de la niña no vive en el área y no tiene contacto con la familia.Primero,el año pasado. "La policía comenzó a investigar las redes sociales de Alexei", dice Olga Podolskaya. "Y le dijeron que estaba criando mal a su hija".Entonces las autoridades presentaron cargos.Por una publicación contra la guerra en sus redes sociales,.Y hace unas semanas se abrió una causa penal en su contra por publicaciones contra la guerra, con la misma acusación de que desacreditaba al ejército.Los cargos pasaron a ser juzgados bajo el código penal porque ya había sido encontrado culpable de una ofensa parecida anteriormente.El grupo de derechos humamos Memorial -prohibido por las autoridades rusas- ya lo reconoce como un prisionero político.A Moskalev no se le permitió comunicarse con la BBC durante una visita a su edificio hace unos días. Sin embargo,.Los servicios sociales en Yefremov recibieron la orden oficial de encargarse del cuidado de la niña. La sección local de la comisión de asuntos juveniles ya había tomado acciones legales para restringir los derechos parentales de Moskalev.La semana pasada, a Moskalev se le impidió salir de su arresto domiciliario para que pudiera asistir a una audiencia preliminar de su caso.Adelantándose al veredicto del martes, Vladimir Biliyenko visitó el hogar para menores donde Masha ha pasado la mayor parte el último mes.El director del centro le dijo que la niña había ido a un festival de cocina para niños y le entregó dos dibujos que Masha había hecho para su padre, al igual que una carta.Biliyenko le dijo a un canal local que Masha había escrito las palabras: "Papá, eres mi héroe."Luego, presentó los dibujos en la corte. Aunque Moskalev se había presentado en la corte el lunes, la secretaria de prensa, Olga Dyachuk, dijo que el hombre se escapó de su arresto domiciliario durante la noche y que debía haber sido arrestado tras el veredicto de este martes."Decir que estoy sorprendido, sería subestimar la situación", le dijo su abogado a la BBC."Ningún cliente mío había desaparecido así. No se a dónde se fue, o si se fue".