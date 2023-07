Your browser doesn’t support HTML5 audio

Reuters Huw Edwards ha sido presentador de la BBC desde la década de 1980.

El presentador de noticias de la BBC Huw Edwards, quien fue identificado en el escándalo del presunto pago por fotos explícitas, está hospitalizado con "graves problemas de salud mental", aseguró su esposa.

Vicky Flind publicó este miércoles una declaración en nombre de su esposo luego de varios días de especulaciones en Reino Unido sobre si él era el presentador involucrado en el caso.

El diario The Sun informó el viernes pasado sobre un pago que hizo un presentador de la BBC a una persona joven, que no fue nombrada y cuyo género no se reveló, a cambio de imágenes sexualmente explícitas.

La declaración de la familia de Edwards fue hecha, según el comunicado, "principalmente por la preocupación por su bienestar mental y para proteger a nuestros hijos".

La Policía Metropolitana informó que Edwards, de 61 años, no enfrenta ninguna acción policial.

¿Qué dice la declaración?

En el comunicado, la familia dijo que el presentador de noticias tiene la intención de responder personalmente a las acusaciones cuando esté bien.

"A la luz de los informes recientes sobre el 'Presentador de la BBC', hago esta declaración en nombre de mi esposo, Huw Edwards, después de cinco días extremadamente difíciles para nuestra familia. Hago esto principalmente por preocupación. por su bienestar mental y para proteger a nuestros hijos.

"Huw sufre graves problemas de salud mental. Como está bien documentado, ha sido tratado por depresión severa en los últimos años.

"Los eventos de los últimos días han empeorado mucho las cosas, ha sufrido otro episodio grave y ahora está recibiendo atención hospitalaria donde permanecerá en el futuro próximo".

PA Media El caso ha generado gran expectación en Reino Unido.

Flind explicó que confía en que la confirmación de la identidad de Edwards ponga fin a las especulaciones sobre los presentadores de la BBC que no estaban relacionados con las acusaciones.

Edwards supo por primera vez que había acusaciones en su contra el jueves pasado, aseguró.

Pidió privacidad para su familia y dijo que está documentado públicamente que Edwards sufrió problemas de salud mental anteriormente.

¿Qué sigue ahora?

Minutos antes de que se publicara la declaración de la familia, la Policía Metropolitana emitió una actualización en la que informó que ha estado evaluando las acusaciones en los últimos días después de las discusiones con los ejecutivos de la BBC.

"Los detectives del Comando Especializado en Delitos han concluido su evaluación y han determinado que no hay información que indique que se ha cometido un delito.

"Para llegar a esta decisión, se habló con varias partes, incluida la BBC y el presunto denunciante y la familia del presunto denunciante, ambos a través de otra fuerza policial".

BBC Edwards ha sido presentador de varios programas especiales de la BBC a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Dijo que los detectives están "al tanto de los informes de los medios sobre nuevas acusaciones contra el mismo individuo", pero no han recibido "detalles específicos o información sobre estas acusaciones… y por lo tanto no hay acción policial en este momento".

La BBC dijo que continuará sus investigaciones para determinar los hechos. Tal pesquisa había sido puesta en pausa por pedido de la policía, que realizaba sus propias investigaciones.

"Hemos visto la declaración de la policía que confirma que han completado su evaluación y no tomarán más medidas. Les estamos agradecidos por completar este trabajo con prontitud", dijo un portavoz de la BBC.

"La policía nos había pedido previamente que pausáramos nuestras investigaciones de los hechos y ahora seguiremos adelante con ese trabajo, garantizando el debido proceso y una evaluación exhaustiva de los hechos, al tiempo que seguimos siendo conscientes de nuestro deber de diligencia para con todos los implicados."

La trayectoria de Edwards

Huw Edwards ha trabajado para la BBC desde mediados de la década de 1980. Pasó de ser un aprendiz a convertirse en uno de los presentadores más reconocidos de BBC News.

Además de presentar el noticiario Ten O’Clock News en televisión, ha encabezado la cobertura de importantes eventos noticiosos.

Entre ellos está la muerte y el funeral de la reina Isabel II, las bodas del príncipe William y Kate Middleton y del príncipe Harry y Meghan Markle.

También presentó los jubileos de diamante y platino de la reina Isabel II, así como la juramentación del presidente estadounidense Barack Obama y la muerte de Nelson. Mandela.

