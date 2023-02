Harvey Weinstein: condenan a otros 16 años de cárcel por delitos sexuales al exproductor de Hollywood

Getty Images

El exmagnate del cine estadounidense Harvey Weinstein fue sentenciado a otros 16 años de prisión este jueves en Los Ángeles por cargos de violación y agresión sexual que datan de 2013.El exproductor de Hollywood, de 70 años, ya cumple unacondenade 23 por otro caso que se juzgó en Nueva York.Más de 80 mujeres lo han acusado de violación y conductas impropias desde finales de la década de 1970.Weinstein siempre negó haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento.

Violación en un hotel

El 19 de diciembre pasado un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable deque involucraban a una conocida modelo y actriz cuyo nombre se mantiene en el anonimato.La víctima testificó que Weinstein la agredió en la habitación de un hotel en febrero de 2013, durante un festival de cine italiano en Los Ángeles.En el mismo juicio Weinstein fue absuelto de una presunta agresión sexual contra otra demandante. Entonces el jurado no pudo dar un veredicto sobre otros tres cargos de agresión sexual, entre ellos uno vinculado a Jennifer Siebel Newsom -la esposa del gobernador de California, Gavin Newsom-, y se declaró juicio nulo.Se cree probable que Weinstein recurra la nueva condena.La fiscalía pedía. Evitó una condena de hasta 24 años después de que el jurado no lograra ponerse de acuerdo sobre si Weinstein había planeado la violación o si la víctima era "particularmente vulnerable".En 2020, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión por violación y agresión sexual contra una asistente de producción en 2006 y una aspirante a actriz en 2013. El exproductor ha apelado esta sentencia.La condena a Weinstein fue todo un hito en el movimiento #MeToo, que denunció entre otras cosas los casos de abuso y acoso sexual en la industria del cine y la televisión.