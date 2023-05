Hallan 7 cuerpos en una propiedad en Estados Unudos durante la búsqueda de 2 adolescentes desaparecidas

Okmulgee County Sheriff's Office

La policía cree que Ivy Webster se encuentra entre los fallecidos.

Las autoridades en Estdos Unidos informaron del hallazgo de 7 cuerpos en una propiedad en Henryetta, un pequeño pueblo en la zona rural de Oklahoma, durante la búsqueda de dos adolescentes desaparecidas.La policía dijo que cree que las jóvenes que estaban buscando, Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 16, están entre los fallecidos.También se encontró el cadáver de Jesse McFadden, un delincuente sexualcon quien, según la policía, viajaban las menores.La policía no mencionó la causa de las muertes.Las autoridades locales no han identificado públicamente los otros cuatro cuerpos, pero Janette Mayo, de 59 años y residente en Westville, Oklahoma, le dijo a AP News que las otras víctimas eran su hija, Holly Guess, de 35 años, y sus nietos, Rylee Elizabeth Allen, de 17, Michael James Mayo. 15, y Tiffany Dore Guess, 13.Mayo dijo que la oficina del alguacil le había notificado los fallecimientos. La mujer le dijo a AP que su familia no conocía los antecedentes penales de McFadden hasta hace unos meses."Le mintió a mi hija y la convenció de que todo era un gran error", aseguró.AllanamientoEl lunes la Patrulla de Carreteras de Oklahoma emitió un aviso de personas desaparecidas en peligro para Ivy Webster y Brittany Brewer.Se informó que eran amigas de Holly Guess y que habían pasado el fin de semana con su familia.Las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de McFadden después de que no se presentara este lunes en la corte en la que debía ser juzgado por presuntamente haber tratado de manter relaciones con una menor en 2017 y posesión de pornografía infantil.El alguacil del condado de Okmulgee, Eddy Rice, dijo que creía que Ivy y Brittany se encuentran entre las personas fallecidas halladas, aunque elforense estatal tieneque confirmar sus identidades."Nuestros corazones están con sus familias y sus amigos, los compañeros de escuela y todos los demás", dijo Rice.El padre de Brittany, Nathan Brewer, le dijo a un medio local que estaba en estado de shock."Estoy perdido. Estoy realmente perdido. El final de la escuela está por llegar, y ella no estará allí. Quiero decir que se ha ido", dijo. "Brittany era una persona extrovertida. De hecho, fue seleccionada para ser Miss Henryetta... Y ahora no lo logrará porque está muerta".En una vigilia celebrada el lunes por la noche, Brewer le dijo a la multitud que "es la peor pesadilla de un padre".Las Escuelas Públicas de la localidad de Henryetta publicaron en Facebook un mensaje en el que decían que estaban de luto por la pérdida de varios de sus estudiantes.Cancelaron la graduación planeada para el lunes para los estudiantes del jardín de infancia hasta nuevo aviso, y dijeron que brindarían a los estudiantes asesoramiento sobre el duelo y acceso a profesionales de la salud mental.

