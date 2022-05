Guerra Rusia - Ucrania: Zelensky establece las líneas rojas para un acuerdo de paz con Putin

Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene claras cuáles son sus "líneas rojas" para un posible acuerdo de paz con Rusia.Cualquier acuerdo dependerá de que las fuerzas de Rusia se retiren a las posiciones anteriores a la invasión, dijo este viernes Zelensky al hablar por videoconferencia desde Kiev con la Chatham House, un centro de ideas basado en Londres, ."Eso es lo mínimo que mi país aceptaría", dijo el presidente, que se define como líder de toda Ucrania, "no de una mini Ucrania".No se refirió, sin embargo, a Crimea, la zona que Rusia se anexionó en 2014.Rusia está actualmente peleando para tomar el control total de Mariúpol, que sería su mayor logro en dos meses de guerra y daría al presidente de Rusia, Vladimir Putin, algo para celebrar el lunes 9 de mayo, que es el Día de la Victoria, jornada que marca el triunfo soviético sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial."Para parar la guerra el paso debería ser volver a la situación del 23 de febrero", dijo en respuesta a una pregunta de la BBC en referencia al día previo al comienzo de la invasión rusa. "Fui elegido por el pueblo de Ucrania como presidente de Ucrania, no como presidente de una mini Ucrania. Este es un punto muy importante".La referencia a la situación del 23 de febrero sugiere que Ucrania no insistiría en retomar Crimea como condición para firmar la paz con Rusia. Zelensky pidió también que se recupere el diálogo diplomático entre ambos países: "A pesar de que destruyeron casi todos nuestros puentes, no creo que todos los puentes estén destruidos, hablando en sentido figurado".

Rusia, por su parte, afirma que el proceso de diálogo está "estancado" .Zelensky también dijo que había invitado al canciller alemán,, a visitar Ucrania el lunes 9 de mayo. La presencia del líder alemán el día que Rusia conmemora el triunfo en la Segunda Guerra Mundial sería muy simbólico."Puede dar este poderoso e inteligente paso político de venir a Kiev el 9 de mayo", dijo Zelensky, que ha sido crítico con la posición de Alemania durante la guerra ya que le acusa de bloquear los esfuerzos europeos de dejar de comprar energía rusa.