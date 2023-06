Guerra en Ucrania: las imágenes de satélite que muestran el daño causado por la destrucción de una represa en el sur del país

Planet Labs

Ucrania enfrenta una severa inundación provocada por la destrucción de una represa en el área controlada por las fuerzas militares de Rusia en el sur del país.La estructura servía a la central hidroeléctricadeKajovkaque se encuentra en territorio ocupado por Rusia. Fue construida en la era soviética y es una de los seis represas que se asientan a lo largo del río Dniéper.El ejército de Ucrania y la OTAN acusaron a Rusia de dañar la represa, mientras que Rusia culpó a Ucrania por la catástrofe que provocó la evacuación de miles de personas de las comunidades cercanas.Fotografías, imágenes satelitales y videos ham mostrado el nivel de la masiva inundación río abajo en dirección a la ciudad de Jersón.

Daños en una carretera

Pueblo de Korsunka

Un camino que pasaba por la parte superior de la presa parecía estar dañado desde el 2 de junio, pero eso no mostraba un cambio en el flujo del agua.Pero el 6 de junio ya se podía ver claramente la ruptura del muro y el colapso de los edificios cercanos. Hasta el momento no es claro si el daño a la carretera está relacionado con la ruptura divisada ese día.Imágenes satelitales también han mostrado el alcance de las inundaciones en el río Dniéper. Se ve una columna de sedimentos en la imagen tomada el 7 de junio.Volodymyr Leontyev, el alcalde designado por Moscú para la ciudad de Nova Kajovka, cercana a la represa, dijo que la aldea de Korsunka había quedado completamente bajo el agua.En tanto, las edificaciones en otras tres aldeas, Kozachi Laheri, Krynky y Dnipryany, estaban inundadas hasta los techos.Silos de granos a la orilla del río Dniéper parecen también haber quedado inundados."El impacto a corto plazo es el daño de los silos de granos y herramientas ubicados en las orillas bajas del río", dijo Sergey Feofilov, jefe de UkrAgroConsult en una entrevista con Bloomberg. "Exactamente qué silos, si los granos están en los silos y cuánto del grano podría estar pudriéndose no está claro ahora. El impacto a largo plazo será mucho más drástico".Cientos de personas que viven en zonas bajas de la ciudad de Jersón, a menos de 80 kilómetros río abajo de Nova Kajovka, han sido evacuadas, según el gobernador regional Oleksandr Prokudin.El funcionario informó que casi 2.000 casas en la orilla del río controlada por Ucrania habían quedado bajo el agua.La sala de conciertos de Nova Kajovka es uno de los muchos edificios históricos que se inundaron tras la rotura de la presa.Krynky es uno de los asentamientos que se han inundado por completo.El operador ucraniano de represas hidroeléctricas UkrHydroEnerho dijo que la estación Nova Kajovka estaba "totalmente destruida" y no podía ser restaurada.El río también quedó contaminado con 150 toneladas de lubricante industrial, dijo el presidente Volodymyr Zelensky, y otras 300 toneladas estaban en riesgo de fuga.