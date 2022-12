Guerra en Ucrania: la base militar (y el pueblo) que se convirtieron en símbolo de resistencia para los ucranianos y derrota para Rusia

EPA

Desde que empezó la guerra en Ucrania, un aeropuerto militar, y el pueblo en el que se encuentra a las afueras de la ciudad de Kherson, han alcanzado un estatus legendario. Chornobaivka fue capturada por las fuerzas rusas a pocos días del inicio, en febrero, de la invasión rusa a gran escala. En ese momento, las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a atacarla en repetidas ocasiones.Se convirtió en uno de los campos de batalla más importantes de la guerra. El material de guerra ruso que buscaba reforzar a las tropas en el sur se transportaba por aire. La ambición inicial era avanzar a lo largo de la costa sur de Ucrania, arribando primero a Mykolaiv y después a Odesa.

Soldados ucranianos revisan los escombros del aeropuerto, después de la recaptura de Chornobaivka.

Y más importante aún es el hecho de que la base aérea de Chornobaivka le permitía a las tropas rusas evitar cruces de ríos peligrosos mientras avanzaban hacia el oeste.Pero mantener la ocupación de la base resultó difícil. Helicópteros y vehículos rusos fueron destruidos y dos generales rusos murieron a medida que las fuerzas ucranianas iban dando de baja a objetivos. Algo que a veces ocurría a diario.

Las fuerzas ucranianas bombardearon la base en repetidas ocasiones, generándole grandes pérdidas a las fuerzas rusas.

Esa resistencia le dio origen a uno de los símbolos de la gloria ucraniana y de la derrota rusa. A medida que la estrategia de invasión de Rusia se empezaba a venir abajo, muchos ucranianos vieron en Chornobaivka un reflejo de su patria. Símbolo de resistenciaLa base fue alabada en canciones y pinturas y los ucranianos recurrieron al humor negro a medida que veían cómo las fuerzas rusas volaban hacia la base una y otra vez, enfrentándose a pérdidas con cada intento.El nombre Chornobaivka se convirtió en un meme de guerra para los ucranianos que representaba las masivas bajas rusas.

Una caricatura muestra que, para este caballero ruso, todos los caminos conducen a Chornobaivka: y a una muerte segura.

A principios de este mes, las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad de Kherson y la base de Chornobaivka casi al mismo tiempo. A su salida, las fuerzas rusas dejaron un enorme campo minado y un cementerio de armas, vehículos y personal rusos. Las fuerzas rusas nunca han confirmado detalles de sus pérdidas en el sur.Durante las semanas previas a la retirada rusa, las fuerzas ucranianas atacaron puentes, puntos de mando y depósitos de armas de manera sistemática. Pero el Ministerio de Defensa de Moscú dijo que no habían sufrido pérdidas ni de soldados ni de equipo durante su retirada de la orilla occidental del río Dniéper.

Una comunidad aislada

BBC El área alrededor de la base aérea ahora está fuertemente minada.

BBC Dos de los estudiantes de Svitlana Miroshnichenko murieron durante la guerra.

BBC

Más allá de los escombros que quedaron de la ocupación militar, la historia de la pequeña comunidad Chornobaivka al lado de la base aérea, aislada del mundo exterior durante meses, la convirtió en símbolo de la resistencia nacional sin saberlo. ". No íbamos a ningún lado", cuenta Victoria, quien trabajó como operadora en la base hasta el inicio de la guerra, "cultivábamos zanahorias, remolachas y papas en nuestro patio trasero".También recuerda haber ido con una amiga a comprar pan unos pocos días después del inicio de la ocupación rusa, el 8 de marzo: "Los rusos llegaron a la tienda en un tanque y dispararon al aire. Nunca antes había visto un tanque en la vida real".Meses después,.Sentada en una banca en el centro del pueblo, Svitlana Miroshnichenko, habló sobre la sorpresa que sintió cuando vio a las tropas rusas abusando de la bandera de su país."Cuando bajaron la bandera ucraniana, la pisotearon. Los rusos se burlaron de la bandera ucraniana,. Mi corazón estaba roto. Luego ondearon la bandera rusa. No la aceptamos".Las fuerzas rusas destruyeron todas las comunicaciones cuando se retiraron de Kherson el 11 de noviembre. Chornobaivka estaba incomunicada y los residentes no podían llamar a sus familiares.Svitlana, una ex maestra que trabajó por 30 años en la escuela local, habla de dos de sus ex alumnos muertos en el campo de batalla y de otros que aún siguen defendiendo su país.La siguiente parada será reconstruir las casas dañadas y restablecer el suministro eléctrico, pero después de eso, Chornobaivkaque se acumularon durante los ocho meses de ocupación."Algunas personas se quedaron bajo la ocupación rusa. Otros huyeron", explica el líder de la aldea Ihor Dudar."Algunos necesitaban evacuar a sus hijos. Otros simplemente sintieron un miedo muy fuerte. Yy se están asustando demasiado".Permanecer en el pueblo bajo la ocupación rusa representaba una amenaza de muerte. Las autoridades locales estiman que las fuerzas rusas mataron al menos a 20 civiles en Chornobaivka. Los rusos todavía mantienen cautivos a cuatro residentes locales."Militares rusos pasaron por el frente de la tienda.. Estos dos adolescentes de 19 años eran mis vecinos", dijo Viktoria a la BBC.Ihor Dudar mostró fotografías tomadas inmediatamente después de la muerte de los dos adolescentes, Denis Dudchenko y Volodymyr Prylutsky, que yacían en un charco de sangre. Las fuerzas ucranianas investigan sus muertes.Los ucranianos ahora están hablando de. Sin embargo, la guerra no ha desaparecido.Los proyectiles de artillería continúan cayendo muy cerca de las casas de las personas aquí. Pero a pesar del peligro, muchos vecinos creen que para ellos lo peor ya pasó.Reportería adicional por parte de Camilla MillsRecuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.