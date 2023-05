Guerra en Ucrania: el líder del Grupo Wagner anuncia que retirará a sus mercenarios de Bajmut por la escasez de armas y critica al gobierno ruso

Concord Press Service

El líder del Grupo Wagner ya ha hecho otras declaraciones en contra de las autoridades militares rusas.

El líder del Grupo Wagner anunció que retirará sus mercenarios de la ciudad ucraniana de Bajmut de aquí al próximo miércoles en un conflicto con el gobierno ruso por el suministro de armas y munición.El comunicado de Yevgeny Prigozhin estuvo acompañado de un video en el que se le ve caminando entre cadáveres de combatientes pidiendo a los funcionarios de Defensa de Moscú que envíen más equipamiento.Rusia lleva meses intentando hacerse con el control de la ciudad, pese a su dudoso valor estratégico.Prigozhin responsabilizó de su decisión directamente al Ministerio de Defensa ruso."¡Shoigú! ¡Guerásimov! [ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor ,respectivamente] ¿Dónde está la… munición?...[Mis hombres]Vinieron aquí como voluntarios y murieron para que ustedes engorden en sus despachos de caoba". El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, han sido a menudo objeto de la ira de Prigozhin.Al líder del Grupo Wagner le gusta llamar la atención y su capacidad de influencia parece haber decaído en los últimos meses.

Yevgeny Prigozhin anunció la decisión de retirarse de Bajmut mediante un video grabado con sus soldados.

Otras veces ha hecho amenazas que finalmente no ha llevado a cabo, diciendo posteriormente que eran bromas y humor militar.La semana pasada le dijo a un bloguero ruso pro-guerra que los combatientes de Wagner en Bajmut tenían munición solo para unos días y necesitaban miles de proyectiles.Y advirtió que, si no se resuelve el problema de la escasez, sus mercenarios se verán forzados o a retirarse o a quedarse y morir: "Entonces, sin importar lo que quieran nuestros burócratas, todo lo demás se desmoronará".El Kremlin no quiso hacer declaraciones sobre el video.

Una larga batalla

Getty Images La batalla por Bajmut se está alargando en el tiempo.

¿Estrategia de racionamiento?

Reuters Yevgeny Prigozhin, a la izquierda, es conocido como "el chef de Vladimir Putin".

Una nueva incorporación

Reuters Prigozhin (en el centro de la imagen) reivindicó la toma de la localidad de Soledar en enero como una victoria del Grupo Wagner.

La batalla por Bajmut se está alargando en el tiempo y se cree que ha causado miles de muertos.Soldados del Grupo Wagner y fuerzas regulares rusas combaten en el mismo bando contra el ejército ucraniano.Ucrania decidió defender la ciudad a cualquier precio en un aparente intento de hacer que los recursos militares rusos se vuelquen en un lugar de relativa poca importancia.Prigozhin dijo quepara permitirle a Rusia celebrar el Día de la Victoria el martes 9.En febrero, el líder del Grupo Wagner ya publicó una foto de sus soldados muertos y culpó a los jefes militares por ello.Si bien el ejército ruso niega que haya restringido deliberadamente el suministro de munición al Grupo Wagner, en aquella ocasión reaccionó con un incremento de las provisiones.En su nuevo anuncio, de pie delante de sus hombres, Prigozhin dijo que el 10 de mayo "nos veremos obligados a transferir sus posiciones en el asentamiento de Bajmut a unidades del Ministerio de Defensa y a retirar los restos de Wagner a campamentos logísticos para lamer nuestras heridas"."Por la falta de munición, nuestras pérdidas crecen exponencialmente cada día", enfatizó.El analista militar radicado en EE.UU.señala que esta última queja del Grupo Wagner sobre la falta de suministros puede ser evidencia de que el Ministerio de Defensa ruso está racionando las municiones de cara a la anticipada contraofensiva ucraniana.El ministerio tiene que defender todo el frente, pero la única preocupación de Prigozhin es la toma de Bajmut, escribió el experto en Twitter.Si Wagner consiguiera controlar la ciudad,, añadió Lee.El jefe mercenario ha predicho que la contraofensiva de Ucrania empezará el 15 de mayo, momento en que los tanques y la artillería serán capaces de avanzar en terreno seco después de las últimas lluvias primaverales.En otra decisión, Prigozhin parece haber contratado a un general del ejército que recientemente fue despedido como jefe de logística del ejército.El coronel generalfue apodado "el carnicero de Mariúpol" por su papel en el bombardeo de la ciudad porteña del sur de Ucrania, capturada por las fuerzas rusas hace un año.Videos compartidos en internet lo mostraban en un campo de entrenamiento del Grupo Wagner y visitando posiciones de los mercenarios en Bajmut.Prigozhin dijo que le ofreció a Mizintsev el puesto de segundo de un comandante de Wagner y destacó que el general "hizo todo lo que pudo" para proveer a los mercenarios con munición y que cooperó con los esfuerzos del grupo para reclutar a presos convictos.El coronel general Mizintsev fue designado jefe de logística del ejército ruso el pasado septiembre, poco después de que Prigozhin fuera filmado dentro de una prisión rusa diciéndoles a los reos que serían liberados si servían con sus hombres en Ucrania.