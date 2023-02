Grammy 2023: Beyoncé se convierte en la artista más premiada de la historia de los galardones de la música

Getty Images

Beyoncé se coronó como la reina indiscutible de los premios Grammy.En la edición 65ª de los galardones de la música que se celebró este domingo en Los Ángeles, la artista se convirtió en la más premiada de la industria al recibir su gramófono número 32 y destronar al director de orquesta húngaro-británico Georg Solti, que tenía el récord de 31 estatuillas."Estoy tratando de no ser emocional", dijo intentando contener las lágrimas. "Agradezco a mis padres, por amarme y por impulsarme. Quiero agradecer a mi hermoso esposo y mis adorados tres hijos".Beyoncé llegó a la ceremonia con nueve nominaciones y se llevó, entre ellos, el premio al mejor álbum de música dance o electrónica por Renaissance.Su más reciente álbum rescata la música house y disco. Evoca la música bailable que hizo mover el cuerpo a la cultura estadounidense de los años 1980."Quiero agradacer a la comunidad queer por su amor y por inventar este género, que Dios los bendiga", dijo en su discurso en medio de una ovación.

Getty Images

Beyoncé comparte el récord con Adele de ser las mujeres con más victorias en una sola noche, al recibir seis premios.

Otros récords

Ese no fue el único récord que rompió la artista. Beyoncé pasa a ser, un hito que comparte con su esposo, Jay-Z.en las ediciones anteriores de los premios Grammys., entre ellas grabación del año por Halo, álbum del año por I Am... Aquella noche terminó victoriosa con un total de seis premios.También es la. Su éxito Break my soul se convirtió en su octava nominación en la categoría y con ella volvió a hacer historia al ganar uno de los premios de esta edición.Beyoncé, además, esR&B, Pop, Rock, Rap, Música para Medios Visuales, Vídeo Musical/Película, Producción y Campo General. Ahora suma Dance/Electrónica con su grabación Break my Soul.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.