Gatillo IX, la megaoperación en Centroamérica y Sudamérica que llevó al decomiso de miles de armas de fuego y toneladas de drogas

Interpol

La policía de 15 países de América Latina tomaron parte de este operativo comandando por Interpol. En la foto se ve varios miembros sospechosos de pertenecer al PCC detenidos en Paraguay.

Es una operación sin precedentes, la mayor de este tipo en la región. Más de 200 toneladas de droga incautadas con un valor de USD$5.000 millones, más de 8.000 armas de fuego ilícitas y 306.000 cartuchos decomisados y la detención de casi 15.000 personas. Apodada Gatillo IX (Trigger IX en inglés), la megaoperación estuvo dirigida principalmente a combatir elflujo y eltráfico de armas de fuego ilícitas.Las autoridades de 15 países de América Latina, coordinadas por Interpol, compartieron su información sobre bandas delictivas para hacer este operativo que ha durado 3 semanas.En concreto, se supo que intercambiaron inteligencia sobre el funcionamiento de bandas criminales internacionalescomo el PrimeiroComandodaCapital (PCC)y la Mara Salvatrucha.Interpol dijo que los arrestos han interrumpido el funcionamiento de varias pandillas poderosas que operan en la zona. Además, se rescató a 11 personas en Paraguaycuando las autoridades de ese país desmantelaron una red de trata de seres humanos en la zona, informó Interpol.

Coordinación de norte a sur

Nicola Vigilanti Los países participantes compartieron información de inteligencia sobre las bandas. Es la operación más grande de la zona.

De defender a presos a controlar las rutas del narcotráfico

Getty Images Marcos Camacho, Markola, es el líder del PCC, actualmente preso en una cárcel en Sao Paulo, aquí en una foto de archivo.

La lista completa de países participantes en esta operación son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.Los expertos de estos países se reunieron en un centro de operaciones en Foz do Iguaçu,Interpol ha advertido durante mucho tiempo que el contrabando de armas fortalece el poder de las pandillas y alimenta aún más sus actividades delictivas."El hecho de que una operación contra armas de fuego ilícitas haya resultado en", dijo el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, sobre las 203 toneladas de cocaína y otras drogas encontradas.Según las fuerzas de seguridad, el año pasado se registró, alimentada por el tráfico de armas de fuego ilegales. En la operación también se descubrieron casos de corrupción, fraude, delitos contra el medio ambiente y actividades terroristas.La agencia policial explicó que se incautaron grandes cantidades de municiones incluso en países que hasta ahora no se habían asociado con la violencia armada a gran escala. Por ejemplo. En este caso, fueron dos ciudadanos europeos quienes las habían metido de contrabando en el país latinoamericano, lo que muestra la necesidad de compartir inteligencia internacional, dijo Interpol.En el caso de las armas recuperadas y rastreadas en Centroamérica, más de la mitad proceden de Estados Unidos. En México este número asciende al 70% y ronda el 80% en el Caribe, según la agencia estadounidense de control de armas ATF, informa Reuters.Interpol destacó que en el operativo, originaria de El Salvador. Las bandas criminales en México, América Central y del Sur están cada vez mejor armadas y la policía local a menudo se ve superada en poder de fuego cuando se enfrenta a ellas.La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, sigue controlando gran parte de la trata de personas, así como el contrabando de drogas y armas en Centroamérica.no es solo hegemónico en su lugar de origen, sino también en el resto de la región.Se creó en la década de los 90 y ya se conocía el poder del PCC dentro de las cárceles, pero fue en mayo de 2006 cuando se vio su verdadero músculo hasta escalar como la organización criminal más dominante de este país.Cuando surgió en una cárcel de máxima seguridad en Sao Paulo,"La creación del PCC mejoró la calidad de vida de muchos presos, que encontraron protección pagando una cuota mensual", contó a BBC Mundo Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional.El grupo fue creciendo y, una vez salían de las cárceles, sus miembros se instalaban en la periferia de las ciudades más pobladas. En el caso del PCC, lo hicieron en Sao Paulo. Elque dejaron más de 30 agentes de seguridad muertos. En Sao Paulo se decretó el toque de queda y se sembró el caos. Más de 500 civiles perdieron la vida en medio de los enfrentamientos entre la policía y la banda.Luego se expandió para operar a nivel internacional con eldominio de un negocio rentable para este tipo de bandas:Según un informe redactado por Sampó para el Real Instituto Elcano, de los cuales alrededor de 7.000 están encarcelados.Las autoridades hancuando estaba de luna de miel en Colombia. El fiscal Pecci investigaba casos de corrupción y lavado de dinero de alto perfil en su país. A pesar de que fueron detenidas y enjuiciadas varias personas por ello, aún no se ha podido indentificar al autor intelectual del crimen.