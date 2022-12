Fin de año: 17 de las personalidades que murieron en 2022

Getty Images

La reina Isabel II murió en 2022 y en su honor se celebró un masivo funeral de Estado en Reino Unido.

La monarca más longeva de la historia de Reino Unido, la cantante que saltó a la fama con el mítico filme "Grease", el primer hombre negro en ganar un Oscar o el último líder de la Unión Soviética. Estas son algunas de las personalidades que murieron en 2022.

1. La reina Isabel II

2. Pelé

3. Olivia Newton-John

4. Pablo Milanés

5. Ray Liotta

6. Sidney Poitier

7. Mijaíl Gorbachov

8. Robbie Coltrane

9. Nichelle Nichols

10. Lalo Rodríguez

11. Freddy Rincón

12. Vangelis

13. Coolio

14. Issey Miyake

15. Vivienne Westwood

16. Taylor Hawkins

17. Jerry Lee Lewis

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre a los 96 años. Su reinado duró 70 años, siendo la monarca más longeva en la historia de Reino Unido. Durante este tiempo, la reina vivió algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de su país, como la posguerra, la transición de Reino Unido de Imperio a Mancomunidad de Naciones, la Guerra Fría o la entrada y salida de Reino Unido de la Unión Europea.Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, murió el jueves 29 de diciembre a causa de un cáncer. En su legado deja ser el único jugador de fútbol en haber ganado tres Mundiales. Tenía 82 años.Junto a John Travolta, fue una de las estrellas del filme musical "Grease", una de las producciones más famosas dentro de ese género. La actriz fue diagnosticada con cáncer en 1992 y se convirtió en una activista de la investigación contra esta enfermedad. Murió el 8 de agosto a los 73 años.Fue todo un referente cultural para la izquierda latinoamericana y dejó célebres canciones de amor para generaciones de fans. Fundador de la Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, fue uno de los cantantes cubanos más reconocidos tanto dentro como fuera de la isla.Falleció en Madrid a los 79 años el 22 de noviembre.Su primer gran papel como actor fue el del exconvicto Ray Sinclar en la comedia negra de 1986 Something Wild.Pero sobre todo es conocido por su rol como mafioso en Goodfellas("Buenos muchachos"),la célebre película de gángsters dirigida por Martin Scorsese. Liotta murió el 26 de mayo a los 67 años.Poitier rompió las barreras raciales de Hollywood al convertirse en el primer hombre negro en ganar el Oscar como mejor actor en 1963. Luego se convirtió en un reputado diplomático.Falleció a los 94 años en el mes de enero.Uno de los políticos más influyentes del siglo XX, el ex líder soviético introdujo reformas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abrió el país al mundo y contribuyó a ponerle un fin pacífico a la Guerra Fría. Sin embargo, no pudo impedir el colapso del bloque comunista y muchos rusos le culpan por la crisis que siguió a eso. Murió a los 91 años en Moscú el pasado mes de agosto.Su papel de Hagrid en la saga de Harry Potter quedará por siempre en la memoria de las generaciones de todos los que crecieron y disfrutaron de las ocho películas. Coltrane murió el 14 de octubre a los 72 años.Actriz estadounidense mejor conocida por su papel en Star Trek. Más tarde fue empleada por la NASA para alentar a que más mujeres y afroestadounidenses se convirtieran en astronautas. Nichols murió el 30 de agosto a los 89 años.Son probablemente millones los que en el mundo y, sobre todo en América Latina, han cantado a todo pulmón las estrofas de su afamada canción "Ven, devórame otra vez".Rodríguez fue encontrado muerto el martes 13 de diciembre en un complejo residencial de su ciudad natal, Carolina, en el norte de Puerto Rico.Rincón formó parte del equipo que puso fin a la espera de 28 años de Colombia para jugar en la Copa del Mundo cuando se clasificaron en 1990.Comparte con Carlos Valderrama el récord de más apariciones en la Copa del Mundo para su país: jugó en 10 partidos del torneo.Murió en abril a los 55 años tras un accidente de tránsito.Este influyente compositor griego estuvo detrás de la banda sonora de grandes películas como Chariots of Fire ("Carrozas de fuego"), por la que ganó un Oscar, y Blade Runner. Nacido como Evángelos Odysséas Papathanassíou el 29 marzo de 1943 en Grecia, murió a los 76 años el 19 de mayo.Rapero estadounidense, cuyo nombre real es Artis Leon Ivey Jr, comenzó a hacer música en los años 80, pero consolidó su lugar en la historia del hip-hop cuando grabóGangsta's Paradise, la banda sonora de la película "Mentes peligrosas". La canción de 1995 le haría ganar un Grammy.Coolio murió a los 59 años el pasado 28 de septiembre.Conocido por sus estilos y perfumes innovadores, Miyake construyó una marca de moda global, que incluyó el diseño de los icónicos suéteres de cuello alto que utilizaba el ya fallecido Steve Jobs.Murió en Tokio el 5 de agosto a los 84 años debido a un cáncer de hígado.Vivienne Westwood, quien murió este 29 de diciembre a los 81 años, fue la decana provocativa de la moda británica que unió el espíritu antisistema del punk con la ostentación de la alta costura.Westwood fue una idealista anárquica que transformó para siempre la moda en Reino Unido.Taylor Hawkins fue el baterista de una de las bandas de rock más importantes del mundo, Foo Fighters.Murió el 25 de marzo de forma inesperada a los 50 años, cuando la banda se encontraba en Colombia para realizar una presentación.El músico y cantante fue uno de los pioneros del rock and roll y la voz de grandes éxitos mundiales como Great Balls of Fire.También fue uno de los miembros originales del Salón de la Fama del Rock and Roll.Lewis falleció el 28 de octubre en su casa del condado de DeSoto, Misisipi, a los 87 años.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 