El estreno de la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, trajo consigo una ola rosa que dejó divertidas imágenes alrededor del planeta.

En la capital boliviana, se celebró un evento que incluyó un desfile con varias mujeres aymaras con sus vestidos típicos en el rosa que caracteriza a la muñeca de Mattel.

EPA Al estreno de Barbie en Bolivia asisitió un grupo de mujeres aymara vestidas del típico rosa de la muñeca

EPA Niñas vestidas de rosa en el desfile de Bolivia.

En Nuevo Laredo, México, Eléazar Rodríguez hizo realidad la petición de su hija de "vestir algo rosado", acudiendo al estreno con un tutú rosa.

En diálogo con BBC Mundo, Rodríguez dijo que lo importante no es lo que alguien vista: "Yo me he dado cuenta que no importa si te pones tutú, falda o pistola, no cambia lo que eres".

Eléazar Rodríguez La hija de Eléazar Rodríguez le pidió que vistiera algo rosado.

Eléazar Rodríguez Eléazar y su hija en el cine.

En Naucalpan de Juárez, en México, los fanáticos se pudieron tomar fotos con Margot Robbie y Ryan Gosling al son de mariachis.

Los actores estuvieron en la "alfombra rosa" mexicana acompañados de América Ferrara, conocida por su papel en la versión estadounidense de "Yo soy Betty, la Fea", quien interpreta a Gloria en Barbie.

EPA Los protagonistas del filme cautivaron a los fans en México

Getty Images Hasta los tacos tomaron un tono rosa en México.

Getty Images La ola rosa de Barbie se ve en varias partes del mundo, como en San Diego, California.

La película, que recaudó US$ 337 millones en su primer fin de semana a nivel mundial en taquilla, inspiró a los asistentes al ComicCon de San Diego, una de las convenciones de cómics, películas y juegos más importantes del mundo.

Getty Images Una niña en Filipinas.

Getty Images Las cajas de Barbie adornaban tiendas en Shanghái, China.

