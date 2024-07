BBC Luis Arce defiende su gestión económica pese a la falta de dólares en la economía.

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, enfrentó el pasado 26 de junio lo que calificó como un intento de golpe de Estado.

Un grupo de militares liderados por el general Juan José Zúñiga, entonces comandante de las Fuerzas Armadas, trataron sin éxito de invadir la sede de gobierno. Él y un grupo de al menos otras 20 personas acabaron arrestados.

Pese al impacto que generaron las imágenes en todo el mundo, lo que realmente parece preocupar al presidente Luis Arce no es un nuevo levantamiento militar sino el fuego amigo de su antiguo aliado: el expresidente Evo Morales.

Los dos compiten por ser el candidato del MAS, el principal partido de izquierda de Bolivia, para las elecciones presidenciales de 2025.

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia se pronunció en diciembre de 2023 contra la posibilidad de que una persona pueda ejercer más de dos mandatos presidenciales.

Morales, sin embargo, cuestiona esta decisión y sostiene que puede presentarse a las elecciones del próximo año.

Morales y Arce fueron aliados por mucho tiempo. Arce fue ministro de Economía durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019. Y, tras la renuncia de Evo Morales en 2019, Arce contó con el apoyo del líder cocalero -a quien se le impidió presentarse a elecciones- para ser elegido presidente en 2020.

Sin embargo, al año siguiente dejó de apoyarlo y ahora, según Arce, el ala “evista” del MAS en la Asamblea Legislativa promueve un boicot al actual gobierno.

En una entrevista exclusiva con BBC News Brasil y BBC News Mundo en la sede del gobierno boliviano en La Paz, Luis Arce afirmó, sin aportar pruebas, que el intento de golpe de Estado del 26 de junio se había producido por “intereses extranjeros” en los recursos naturales del país.

“Siempre detrás de todos los golpes de Estado que ha vivido nuestro país ha habido intereses por controlar y dominar nuestros recursos naturales”, declaró Arce.

Tampoco escatimó en críticas a su antiguo aliado. Según el presidente, Evo Morales quiere volver a ser presidente “por las buenas o por las malas” y calificó su voluntad como “obstinación”.

“La terquedad de seguir siendo candidato es lo que está generando todo esto”, dijo Arce, en referencia a la fractura en la izquierda boliviana.

BBC

Usted ha dicho que hubo intereses extranjeros detrás del intento de golpe del 26 de junio. ¿De qué países o empresas habla directamente?

Está claro que Bolivia es un país riquísimo en recursos naturales. Somos la primera reserva de litio en el mundo, tenemos tierras raras, tenemos una de las más grandes reservas de agua dulce, minerales, gas…

Somos un país muy apetecido desde hace muchísimo tiempo y siempre detrás de los golpes de Estado que ha vivido nuestro país han estado intereses por controlar y dominar nuestros recursos naturales.

Entonces, está claro que este golpe no fue simplemente para tomar el gobierno, sino para hacerse con el control de los recursos estratégicos que tenemos en Bolivia.

¿Pero de qué países habla directamente? ¿Estados Unidos? ¿Europa?

Estamos investigando.

El general Zúñiga dijo que este golpe, o intento de golpe, fue un acuerdo con usted para mejorar su popularidad. Presidente, ¿ha sido un autogolpe?

Por supuesto que no. Todos ustedes lo han visto por la televisión y felizmente estaban allí, no solo imágenes de televisión, había gente que estaba filmando allí.

Escucharon exactamente cuando yo le instruyo al general Zúñiga que repliegue las fuerzas militares que estaban allí.

¿Cómo califica la intención de Evo Morales de presentarse una vez más a las elecciones presidenciales?

Esto es algo que hay que preguntarle a él en persona. Nosotros no coincidimos con la manera en la que él quiere llevar adelante el instrumento político.

Por eso las propias organizaciones sociales, que son las fundadoras del MAS, le han dado al compañero Evo varias oportunidades para convocar un congreso como manda el estatuto […].

Por lo tanto, aquí tenemos una gran diferencia con el compañero Evo. Creemos que el instrumento debe retornar a manos de sus originales fundadores.

Evo Morales pide primarias para definir al candidato para las elecciones del próximo año…

Es su posición.

¿Pero está en contra?

Hemos apoyado el consenso mayoritario que se tiene ahí, donde inclusive estaban las organizaciones sociales fundadoras (MAS), donde la mayor parte propuso (elimininar las primarias) para no perjudicar el calendario electoral, que va a complicarse en los próximos 365 días.

Todos nos hemos puesto de acuerdo en no perjudicar que haya elecciones judiciales, nacionales y subnacionales (…).

El Tribunal Electoral ha sido muy claro, cuando lo que se necesita para eso es una ley de consenso entre los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, para que pueda aprobarse una ley para eliminar transitoriamente este 2024 las elecciones primarias que estaban estipuladas en la ley.

Evo Morales condicionó apoyar esta propuesta para que sea reconocida por el tribunal electoral como si fuese el congreso de Lauca Ñ el único congreso del MAS, y nadie le aceptó esto.

Al verse con esa respuesta, el se ha retirado y no ha suscrito el acuerdo que todos han firmado para viabilizar las elecciones judiciales.

Ahora vemos quién es el que verdaderamente obstaculizaba las elecciones judiciales. (Nota del editor: en octubre de 2023, Morales lideró una reunión del MAS en la localidad de Lauca Ñ donde fue aclamado como candidato del partido a la presidencia en 2025. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anuló la reunión por supuestas irregularidades y ordenó la celebración de un nuevo congreso).

¿Cree que este intento de Evo de presentarse una vez más es bueno para la democracia de Bolivia?

Tenemos una opinión muy clara sobre este tema: hay que respetar la Constitución Política del Estado. Esto está claro para nosotros. No puede haber nada por encima de eso. Cualquier intención personal es eso: una intención personal.

Por eso hemos apoyado la posición de nuestras organizaciones sociales, que son las fundadoras del instrumento político, que dicen que Evo Morales ya no controle el MAS […].

Si el instrumento político está en manos de las organizaciones sociales, quien decide quién va de candidato a presidente, senador, diputado, lo que sea, son los dueños del instrumento político, las organizaciones sociales.

En cambio, la posición de Evo Morales es, nuevamente, él ser, a como dé lugar, el presidente para, como dijo también en varios medios de comunicación, por las buenas o por las malas ser el candidato.

BBC Una simpatizante de Evo Morales protesta ante el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. El expresidente quiere presentarse a la reelección en 2025 a pesar de la decisión contraria de la justicia boliviana.

Ayer hubo enfrentamientos entre “evistas” y “arcistas” en la Plaza Abaroa [una de las principales plazas de La Paz]. ¿Cree que esta fractura es buena para la democracia boliviana? ¿Y quién está creando esta fractura?

Ambas preguntas están claras. El que está quebrando el instrumento político es Evo Morales, que no reconoce a los legítimos propietarios del instrumento político. Esto está claro. Y, en función de eso, la tozudez de seguir siendo candidato es lo que está generando todo esto.

Porque todo lo que ocurre al gobierno nacional, el boicot económico que tenemos en la Asamblea Legislativa, producto de todo el ala “evista” que boicotea, que no aprueba, la intención que tiene de dividir a las organizaciones sociales y todo lo que está pasando…

Usted ha visto las peleas que usted mismo menciona, todo esto es provocado con solo el objetivo de que Evo sea el candidato del MAS.

Y por eso decimos: aquí hay una gran franja que es la mayoría, y son todas las organizaciones sociales, con la mayoría de la militancia, que está diciendo que demos la solución a este problema a las organizaciones sociales que, repito por tercera vez, son las dueñas y fundadoras del instrumento político.

¿Cuál es su responsabilidad en la crisis económica que atraviesa Bolivia en estos momentos? En la campaña electoral, usted prometió que Bolivia podría ganar hasta 4.500 millones de dólares con el litio, pero hasta ahora la economía del litio no se ha desarrollado. ¿Qué pasó?

El tema del litio está avanzando. Es la primera vez que estamos entrando, como bolivianos, a la industrialización. Tenemos tres contratos firmados con dos empresas chinas y una rusa.

No es que no se haya hecho nada. Estamos avanzando. Ya están, también, aprobadas con las empresas las tres plantas piloto que ellos mismos han propuesto para arrancar la producción, probar su tecnología y avanzar en la producción y posteriormente en la industrialización (del litio).

Luego vendrá el contrato más grande, que es que estamos ahora en negociación con estas empresas para consolidar la planta de industrialización más grande y que Bolivia participe en toda la cadena productiva.

En cuanto a la economía, mire, el tema es que todos creen que el país estaba en auge económico cuando entramos nosotros al gobierno en 2020. Falso. Bolivia ha vivido la peor crisis económica con el gobierno anterior.

Teníamos cerca del 11% de déficit fiscal con respecto al PIB. Teníamos una recesión a octubre de 2020 de cerca del 12%, o sea, crecimiento negativo […].

Getty Images Luis Arce y Evo Morales fueron aliados políticos durante mucho tiempo.

Pero, presidente…

Déjeme explicarle, no me va a preguntar, no me dejas responder, entonces no vamos a quedar en nada. Usted me ha preguntado y yo le estoy respondiendo […].

En el tema económico he tenido que resolver 12% de recesión económica, y al primer año estábamos creciendo ya al 6%. Es decir: los 12% que teníamos de recesión e inclusive más 6%. En otras palabras: crecimos al 18%.

¿Qué cree que podría pasarle a Bolivia si Evo Morales cumple con su intención de postularse nuevamente?

Mire, muy clarito lo voy a decir: felizmente, si algo positivo sacamos del golpe de Estado fallido del pasado 26 de junio es que el pueblo salió y defendió la democracia.

La democracia es para nosotros el patrimonio más grande que tenemos los bolivianos y no nos la van a poder quitar fácilmente.

Y también hemos sentido el apoyo de la gente. Ellos saben que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos ante un panorama totalmente adverso. Evo Morales nunca tuvo un opositor Evo Morales.

Nosotros sí lo tenemos. Nosotros tenemos a la derecha y tenemos intereses internacionales que están sobre nosotros y, aún así, Bolivia sigue creciendo, tiene una economía estable y Bolivia tiene futuro a través de la industrialización con sustitución de importaciones, especialmente de sus recursos naturales. Por lo tanto, vamos a salir adelante.

BBC

