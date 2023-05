Estás ponchao”: cómo la jerga del béisbol se metió en el día a día en el español que se habla en el Caribe y Centroamérica

Getty Images

En República Dominicana el béisbol es motivo de orgullo nacional.

"Tú estás en tres y dos". Tal vez no hay forma más fácil y directa para referirse, en el Caribe y en algunos países de Centroamérica, a una situación complicada con pocas opciones de solución. Y la frase tiene un origen deportivo: el béisbol. Una explicación para los no iniciados en el deporte: estar en tres y dos en el béisbol es cuando el conteo del bateador es de tres bolas (malos lanzamientos del equipo contrario) y dos strikes (equivocaciones del propio bateador). Una situación límite. Pero ese término propio de uno de los deportes más populares en la región se ha trasladado al lenguaje popular. "Estar en tres y dos es uno de los mejores ejemplos de cómo en el Caribe y parte de Centroamérica las personas tomaron prestadas expresiones exclusivas de este deporte para poder definir situaciones en su vida diaria", le dijo a BBC Mundo Roxana Sobrino, lingüista especialista en el Caribe de la Universidad de Berg, en Noruega. Los términos abundan: "Voy al bate"en referencia a atreverse a algo, "flaicito al cátcher" sobre un tema o un asunto que es muy fácil, o "botarla con las bases llenas" cuando se aporta una idea valiosa o ingeniosa. También se ha dado un proceso de tomar palabras que describen situaciones del juego que tienen su origen en el inglés y transformarlas al español, como ocurre con la palabra "jonrón" (homerun)."Muchos expertos han dicho, por muchas razones, que el Caribe es el mayor laboratorio lingüístico en la historia occidental y eso incluye los términos del béisbol, que es más que un deporte, es una actividad cultural en muchos países de la región", agrega Sobrino. Para los expertos consultados por BBC Mundo el "deporte de la pelota caliente", como se lo llama, también posee una riqueza de términos, entre otras cosas, que ayudan a que las personas tomen prestadas frases para el uso coloquial. "El béisbol tiene nueve entradas y cada partido trae situaciones complejas de estrategias que la gente puede comparar con su vida", le explica a BBC Mundo Ariel Camejo, doctor en Ciencias Literarias de la Universidad de La Habana.

Sin lugar a dudas el béisbol es el deporte más popular en países como Cuba, República Dominicana y Venezuela.

¿Y cómo fue que la jerga del deporte, técnica y compleja, se internó en el lenguaje popular? Aquí te lo contamos... junto con un glosario útil que muestra el impacto del bésibol en el español latinoamericano.

"Allá bajo la pelota 'ta que arde"

Para entenderlo mejor

Para entenderlo mejor

Aunque existen distintos relatos sobre sus orígenes, lo cierto es que el béisbol moderno se popularizó en EE.UU. hacia mediados del siglo XIX, en medio del proceso revolucionario que ocurría en América Latina. Poco a poco el deporte comenzó a expandirse, especialmente en los países del Caribe, donde pronto se volvió un deporte nacional. Camejo señala que en países como Cuba, que atravesaban por entonces un proceso revolucionario en contra del imperio español, el béisbol se volvió un símbolo de nacionalismo. "Es que el tema de la revolución cubana del siglo XIX se da en medio de la decadencia del imperio español y el surgimiento de EE.UU. como potencia. Los cubanos, por ejemplo, eligen el béisbol como una muestra de identidad del nuevo mundo y de su rechazo a España", señala el académico. Los expertos señalan que procesos similares se dan en"Probablemente el factor que más eleva la autoestima y el genuino orgullo nacional es el béisbol. La República Dominicana se ha convertido en una verdadera potencia mundial del deporte al más alto nivel, el de las Grandes Ligas, superando a países mayores en territorio y en población, como Cuba, Colombia, México, Venezuela", señala el lingüista Orlando Alba, en su libro "Lengua y Béisbol en República Dominicana".Un ejemplo de ello es que las selecciones de Puerto Rico y Dominicana han estado en tres de las cinco finales del famoso Clásico Mundial de Béisbol, el principal torneo internacional de este deporte, que se desarrolla cada cuatro años. "Ese orgullo nacional hace que no solo sean una práctica deportiva, sino que haga parte de la vida cultural del país. Es el pasatiempo principal de muchos niños y jóvenes", señala Sobrino. Al popularizarse y al ser un deporte con términos en inglés, comenzó una apropiación o préstamo lingüístico de términos, que varios académicos dividen en tres partes. Primero: un préstamo por el que el término se mantiene en el idioma original. O sea, se escribe y habla como en su idioma original. "Es tal vez el menor grupo de palabras. Algunos ejemplos de ello son(cuando la pelota es rastrera), slide (una forma de lanzar la pelota),... estos se mantienen, pero son la minoría", anota la académica. En un segundo grupo llegan las palabras que optan por su "hispanización", o sea, presentan variantes gráficas que reajustan la grafía a la pronunciación:, que designa a una de las principales jugadas que pueden ocurrir en un partido y", señala.En el tercer grupo están estos términos que hacen parte del juego y son apropiados para el uso de la vida diaria. De esta lista hacen parte nociones como, que significa cambiar de opinión con facilidad aunque también se ha usado para referirse a la bisexualidad o ambigüedad sexual en algunos países, o "", para describir una situación tensa o incómoda, entre otros. "La riqueza de expresiones béisbol ha permitido, tal vez como no ocurre con ningún otro deporte, que la gente se apropie de términos que puedan ser usados sin ser explicados en amplios contextos dentro del Caribe", concluye Camejo.¿Quieres saber más? Aquí te mostramos un pequeño glosario de palabras y términos que provienen del béisbol. Por ejemplo, Alba recoge algunos en su mecionado libro las siguientes expresiones:: describe la situación de una persona que ha sido sorprendida o que debía hacer algo y no está preparada para ello.: se refiere a una decisión, acontecimiento o negocio muy exitoso.: se emplea para referirse a algo que está a punto de ser concluido.: para aludir a una cosa fácil de hacer, o a una persona sencilla, de trato fácil.También hay otras expresiones que se han hecho muy populares en otros países de la región como Colombia y Venezuela.o "se puso duro y curvero", cuando se endurecen o se hacen más rigurosos los procesos dirigidos por algún líder.: significa que estás en problemas.: cuando se captura o se da de baja a un criminal muy buscado.: usado por lo general para referirse a un hombre al que descubren con una amante.: para indicarle a alguien que se detenga, o para o indicar quietud.: significa que alguien está afanado buscando la manera de cumplir con la tarea que le puso su interlocutor.: una persona muy grande.estar en la máxima categoría, en la élite, pertenecer a un grupo selecto, codearse con los mejores.: atreverse, animarse a hacer algo, aceptar un reto., o bien desprevenido.: cuando un hecho puntual luego tiene consecuencias más amplias.