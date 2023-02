Es una verdadera sorpresa: cómo se explica que EEUU registre la menor tasa de desempleo en 53 años mientras la economía se desacelera

Getty Images

Pese a los pronósticos de que Estados Unidos podría ir camino a una recesión, la tasa de desempleo acaba de marcar su nivel más bajo en 53 años, situándose en el 3,4%.Para los economistas este descenso del desempleo es un misterio, porque mientras la inflación y el costo del dinero siguen altos, y la economía se desacelera, el mercado laboral mantiene su fortaleza.En enero se crearon 517.000 nuevos puestos de trabajo, desafiando lasproyeccionesque pronosticaban una cifra de 185.000. Apenas se dio a conocer el inesperado dato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que era una "señal positiva para la salud de la economía en el futuro".Lo insólito de este fenómeno, señalan los expertos, es que cuando hayunbajo crecimiento económico, lo habitual es que suba el desempleo.Eso ocurre porque cuando la economía "se enfría" hay menos demanda, menos inversiones, y por lo tanto, menos puestos de trabajo.Sin embargo, lo que está pasando en EE.UU. es exactamentelo contrario.

"Este es un número impresionante"

¿En qué sectores se crearon más empleos?

Getty Images La Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, ha subido las tasas de interés para controlar la inflación.

"Este es un número impresionante", escribió en Twitter el economista Justin Wolfers, profesor de la Universidad de Michigan, después de conocerse el informe.La bajada del desempleo ocurre en medio de señales poco alentadoras para la economía estadounidense, como la reciente disminución del gasto de los consumidores y de la actividad manufacturera., dijo James Knightley, economista internacional jefe de la firma ING."A pesar de siete caídas mensuales consecutivas de la producción de la construcción residencial, tres caídas consecutivas de la producción industrial y un gasto de los consumidores decepcionante en noviembre y diciembre, las empresas siguen estando dispuestas a contratar".Expertos advierten que, si bien la mayor creación de empleo hace mucho menos probable que el país caiga en una recesión, tampoco es una garantía de que se venga un período de bonanza.La contratación de mano de obra en enero fue generalizada, aunque los sectores líderes en la generación de empleo fueron los, que siguen recuperándose de las pérdidas provocadas por la pandemia.En el otro extremo, los sectores que informaron de pérdidas de empleos en el último mes fueron las industrias de fabricación de automóviles y tecnología.Esos sectores son sensibles a los altos costos de endeudamiento, que se dispararon el año pasado, dado que la Reserva Federal de EE.UU. (FED), equivalente al banco central de otros países, subió drásticamente las tasas de interés para controlar una inflación desbordada que llegó en junio al 9,1%, la más alta de los últimos 40 años.¿Por qué hay más empleos si el crecimiento económico se está frenando?Esa es la pregunta que muchos economistas se hacen.Pese a que la economía estadounidense crecerá muy poco este año (con estimaciones que apenas superan el 1%), el mercado laboral sigue acelerando su velocidad, aumentando el desconcierto de los expertos queEl presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo esta semana que tiene la esperanza de que se pueda evitar un escenario doloroso para los trabajadores.Pero advirtió que la Fed estaba enfocada en frenar la inflación yEl mensaje parece contradictorio: que el desempleo no aumente, pero que tampoco se cree demasiado empleo.Una de las claves para entender esa lógica es que si la economía necesita más y más trabajadores, aumentan los salarios y la inflación no baja.Y, como ya sabemos, el principal mandato de la Fed es controlar la inflación.De hecho, los salarios aumentaron un 4,4% durante los últimos 12 meses hasta enero."Es difícil imaginar cómo las presiones salariales pueden suavizarse lo suficiente cuando el crecimiento del empleo es tan fuerte", dijo Seema Shah, estratega global jefe de la firma Principal Asset Management."Es aún más difícil imaginar que la Fed deje de subir las tasas", agrega la analista, "cuando llega una noticia económica tan explosiva".Por ahora, sin embargo, parece que la economía de EE.UU. va absolutamente bien".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.