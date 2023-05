En qué consiste la fórmula X-Y-Z que usan los reclutadores de Google en todo el mundo

Getty Images

Google recibe millones de postulaciones de personas que quieren trabajar allí.

Si quieres trabajar en Google no estás solo. A lo largo del año la tecnológica estadounidense recibe millones de solicitudes de empleo. Sus procesos de selección tienen fama de ser muy exhaustivos, pero la firma es también conocida por el trato que dispensa a sus trabajadores y los beneficios que conlleva formar parte de su plantilla. En un mercado laboral lleno de competidores es importante mostrar algún tipo de habilidad que nos destaque de los demás.Pero antes de llegar a la fase de las entrevistas, primero nuestro currículum tiene que llamar la atencióndel equipo de Recursos Humanos. Los reclutadores de Google afirman que usar la fórmula X-Y-Z mejorará las probabilidades de ser contratado por la compañía.Esta técnica de redacción de currículum es una forma sencilla de resaltar los logros que conseguiste a lo largo de tu carrera y hacer que tu cv sea más impactante.Y, sumada a otras recomendaciones -como que sea fácil de leer o con dos páginas de extensión como máximo-, revelará de inmediato cómo has marcado la diferencia en las empresas por las que pasaste. La recomendación de los expertos es que la cronología ordene tus empleos desde el más reciente al más antiguo porque de esta manera mostrarás una clara progresión.

El consejo que más se repite es: "Sé específico en tu currículum".

¿En qué consiste la fórmula X-Y-Z?

X = corresponde al resultado o el logro obtenido. ¿Qué conseguiste?

Y = es cómo se puede medir el impacto o cómo puedes justificar que efectivamente fue un éxito. ¿Cuál fue el impacto?

Z = es la parte en la que explicas las medidas que adoptaste para llegar a la meta. ¿Cómo lo hiciste?

Los reclutadores valoran un currículum que muestre las habilidades y la experiencia del candidato.

Bien: "Quedé segundo en un hackathon".

"Quedé segundo en un hackathon". Mejor: "Quedé segundo en un hackathon en el que participaban 50 equipos".

"Quedé segundo en un hackathon en el que participaban 50 equipos". Mucho mejor:"Quedé segundo en un hackathon en el que participaban 50 equipos al trabajar con dos colegas para desarrollar una aplicación que sincroniza calendarios móviles".

S é específico . No te limites a decir que "aumentó el tráfico del sitio web". En su lugar, di cuánto aumentó el tráfico y cómo lo mediste.

. No te limites a decir que "aumentó el tráfico del sitio web". En su lugar, di cuánto aumentó el tráfico y cómo lo mediste. Utiliza números y métricas. Cuantificar tus logros los hace más impresionantes.

Cuantificar tus logros los hace más impresionantes. Se claro y conciso. Usa verbos de acción fuertes y evita la jerga.

Usa verbos de acción fuertes y evita la jerga. Utiliza palabras clave.Cuando sea posible, usa palabras clave que sean relevantes para el trabajo que estás solicitando.

El trabajo previo

¿Qué es algo que aprendiste que hizo que todo lo que vino después fuera más fácil?

que hizo que todo lo que vino después fuera más fácil? ¿Han llegado más de tus logros como resultado de un esfuerzo solitario o trabajo en equipo ?

? ¿Qué disfrutas más: resolver problemas o impulsar el debate?

¿Cuál es el trabajo más gratificante que has tenido? ¿Por qué?

que has tenido? ¿Por qué? Describe el mejor equipo con el que has trabajado. ¿Qué hizo que esa experiencia se destacara?

"Sé específico sobre los proyectos en los que has trabajado o que has gestionado. En caso de duda, apóyate en el patrón x-y-z", dice Google en su blog.El método funciona así:Esta fórmula es eficaz porque.Muestra lo que lograste, cómo mediste tu éxito y qué medidas pusiste en marcha para que esto sucediera.Esta información es valiosa para los equipos encargados de contratar porque les ayuda a comprenderProbablemente sea más fácil explicar esto usando algunos ejemplos de los propios videos de YouTube de los reclutadores de Google.Por ejemplo, imagina un solicitante que quiere explicar que participó en un evento para desarrolladores.Estas son una forma buena, la manera correcta y la mejor manera de describir esto en un currículum, según Google:Estos son los consejos de Google para usar la fórmula x-y-z en el curriculum:El gigante tecnológico recomienda tener en cuenta unas preguntas antes de iniciar una postulación a una de sus vacantes e invita a reflexionar a los solicitantes. Los expertos creen que estaayudará a crear una imagen de hacia dónde quieres llevar tu carrera.Al preparar tus respuestas, hazlo de forma narrativa:has demostrado las habilidades que buscan los empleadores en la descripción del trabajo.Estas historias breves sobre tus logros y experiencias pasadas deben ilustrar el valor que tuviste en tus empleos anteriores y qué ofrecerás en tu nuevo rol en caso de ser contratado."¿Por qué el ejercicio de visualización? Tusson el resultado de tu vida, tus experiencias, tus triunfos y tus fracasos", dice Google."Si te contratamos en función de tus habilidades, obtendremos un empleado calificado. Si te contratamos en función de tusobtendremos un Googler. Eso es lo que queremos", añaden.