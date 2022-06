En qué consiste el histórico plan de rearme de Alemania (el mayor desde la Segunda Guerra Mundial)

Getty Images

Zeitenwende significa "punto de inflexión". Esa es la palabra que explica la histórica decisión adoptada en Alemania ante la invasión de Rusia a Ucrania y que llevará a cambiar su Constitución.Tras modificar las reglas de exportación de armas, una política que el país mantuvo durante décadas y por la que se comprometía a no suministrar armamento bélico a ninguna de las partes en un conflicto, Alemania aprobó ahora el mayor gasto para eldepartamento de Defensa de los últimos 83 años. Sumadas, ambas medidas suponen el mayor cambio de la política exterior y de seguridad del país desde la Segunda Guerra Mundial. El líder de Alemania, el canciller Olaf Scholz, que reemplazó a Angela Merkelen diciembre, ha logrado algo que hace unos años parecía imposible. El parlamento acordó modificar la Constitución y crear un fondo de 100.000 millones de euros (algo más de US$107.000 millones) que le permitirá destinar a Defensa el 2% de su PIB.Un rearme masivo.El mayor de la historia de la Alemania moderna, que pronto se convertirá en la mayor potencia militar de Europay la tercera más grande del mundo, detrás de China y Estados Unidos.

Getty Images El rechazo a la invasión rusa a Ucrania ha sido multitudinario en Alemania.

AFP La "Bundeswehr" sufre un problema crónico de falta de medios.

Getty Images El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció un giro drástico en la política exterior alemana.

Getty Images Alemania comprará 35 cazas F-35 estadounidenses.

Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, tal postura militarista habría sido inaceptable, pero en los últimos meses, los políticos alemanes de todo el arco parlamentario empezaron a darse cuenta de que.Gran parte de sus equipos están obsoletos o mal mantenidos.El propio canciller reconoció que la Bundeswehr -desde 2010.Esto ha "restringido nuestra", dijo."Al atacar a Ucrania, [el presidente ruso Vladimir] Putin no solo quiere erradicar un país del mapa, sino que está destruyendo la estructura de seguridad europea", afirmó en sesión parlamentaria."Está claro queen la seguridad de nuestro país para proteger nuestra libertad y nuestra democracia", añadió.Los expertos creen que el problema no solo afecta a Alemania, sino que la invasión ha sacudido a muchos otros países europeos."La guerra de Ucrania, subestimadas durante mucho tiempo", explicaron Olgerd Eichler y Alexander Lippert, economistas y gestores de la firma MainFirst."En nuestra opinión también está en juego la preservación del sistema occidental de valores. Los estados europeos están. Las naciones democráticas se lo toman muy en serio", añadieron en un análisis de mercado.Con la firma de los acuerdos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial,.Una situación que se mantuvo hasta la creación de la Bundeswehr en 1955.Tras el fin de la contienda, Berlín buscó siempre la diplomacia y el diálogo, y ha desistido en numerosas ocasiones de utilizar su poderío militar.Hasta hoy."Elno han funcionado... hemos entrado en una nueva era de seguridad europea", declaró Nils Schmid, del partido Social Demócrata (SPD). "Es amargo admitir que durante 30 años hicimos hincapié en el diálogo y la cooperación con Rusia", añadió Schmid. "Ahora tenemos que reconocer que no funcionó".Lo cierto es quehabían contado con una relación histórica muy cercana.Pero desde 2014, cuando Rusia invadió y se anexionó la provincia de Crimea,.Lo ha hechocomo Reino Unido o las naciones bálticas, que suelen tener una postura más dura frente a Rusia.No hay que olvidar que el país es, junto con Italia, uno de los miembros de la Unión Europea.Un factor que, según los analistas,."Alemania e Italia probablementeen el espacio de la UE. Tienen una mayor dependencia directa del gas ruso y un sector industrial más grande, donde el consumo de energía es mayor que en el sector servicios", explican en un análisis Evelyn Herrmann y Ruben Segura-Cayuela, economistas de Bank of America.Según el acuerdo, el plan se pondrá en marcha de inmediato para acelerar las adquisiciones necesarias para.Esta partida extraordinaria para lacumplirá además con el objetivo de la OTAN de gastar el 2% del PIB en defensa. Estos últimos años la inversión alemana en defensa ha rondado el 1,5% del PIB.El Ministerio de Defensa ya ha elaborado una lista con el equipamiento necesario que incluye."Los 100.000 millones de euros mejorarán nuestras capacidades defensivas y nuestras responsabilidades con nuestros aliados", le dijo a la revista Der Spiegel la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, del Partido Verde."Eso incluye la compra de, helicópteros que realmente vuelan, municiones por valor de miles de millones, radios que son seguras y compatibles con nuestros aliados, y mucho más para proporcionar a nuestras fuerzas armadas equipos de última generación", reveló en la entrevista.El partido de los verdes, socio de gobierno, solicitó que parte de los fondos se destinen a