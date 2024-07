Entre los ya viejos conocidos una novedad se coló con fuerza este miércoles entre los nominados a la 76ª edición de los Emmy, los premios a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.

El drama histórico japonés Shōgun fue el que dio la sorpresa al hacerse con 25 menciones, entre ellas a mejor serie dramática, mejor actriz (Anna Sawai) y mejor actor (Hiroyuki Sanada).

Inspirada en la novela de James Clavell de 1975, la producción de Hulu/FX/Disney narra la vida del navegante William Adams, el primer inglés en llegar a Japón, y tiene como telón de fondo la inestabilidad y la violencia que definieron el país a finales del siglo XV y principios del XVI.

The Bear, que ya arrasó en la anterior edición de los Emmy, acaparó esta vez 23 nominaciones, incluyendo la de mejor serie de comedia, la de mejor actriz para Ayo Edebiri y la de mejor actor para Jeremy Allen White.

En la lista destacan también "Solo muertes en el edificio" (Only Murders in the Building), con 21 nominaciones, The Crown, con 18, y Fallout, The Morning Show y Mr. & Mrs. Smith, con 16 cada una.

Mientras, otro de los fenómenos del año, la viral "Bebé reno" (Baby Reindeer), inspirada en una historia real de agresión sexual y acoso, se coló en 11 categorías, entre ellas la de mejor miniserie.

Su creador, Richard Gadd, aspira a hacerse con tres Emmy, al de mejor actor de miniserie, mejor guion y mejor producción. Y Jessica Gunning, quien interpreta a Martha, Nava Mau (Teri) y Tom Goodman-Hill (Darrien) aspiran a sendos premios por sus roles en la serie.

Los galardones se entregarán el domingo 15 de septiembre en el teatro Peackok de Los Ángeles. Con ello, 2024 habrá sido un año con dos ceremonias de los Emmy. Y es que en enero se celebró, con meses de retraso por la doble huelga de Hollywood, la correspondiente a 2023.

FX Shōgun muestra el tiempo de la "guerra total" del Japón de los samuráis.

BBC

Nominados en las categorías principales

Mejor serie dramática

3 Body Problem

Fallout

Mr. & Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

The Crown

The Gilded Age

The Morning Show

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Curb Your Enthusiasm

Hacks

“Solo asesinatos en el edificio” (Only Murders in the Building)

Palm Royale

Reservation Dogs

The Bear

What We Do in the Shadows

Mejor miniserie

"Bebé reno" (Baby Reindeer)

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr & Mrs Smith)

Anna Sawai (Shōgun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor actor en una serie dramática

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr & Mrs Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Dominic West (The Crown)

Mejor actriz en una serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gómez ("Solo muertes en el edificio" / Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor actor en una serie de comedia

Matt Berry (What We Do in the Shadows)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin ("Solo muertes en el edificio" / Only Murders in the Building)

Martin Short ("Solo muertes en el edificio" / Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

La lista completa de nominados está disponible en la página web de los Emmy.

