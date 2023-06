Emma Lazarus, la mujer que salvó la Estatua de la Libertad

Getty Images

La Estatua de la Libertad está estrechamente relacionada con EE.UU. y su condición de país de migrantes.

La Estatua de la Libertad iluminando al mundo, para dar al coloso su nombre completo, es uno de los íconos de Estados Unidos y un símbolo de la idea de que es una nación de inmigrantes.Ubicada a la entrada de Nueva York, la mujer con túnica de 93 metros representa a la diosa romana de la libertad, Libertas. Sostiene una antorcha en su mano derecha sobre su cabeza coronada, y una tablilla en su mano izquierda, inscrita con la fecha, en números romanos, del 4 de julio de 1776, día en que EE.UU. adoptó la Declaración de Independencia.Bajo sus pies, una cadena rota en conmemoración de la abolición de la esclavitud a finales de la guerra civil americana.Fue ensamblada a fines del siglo XIX y desde ese momento se convirtió en lo primero que veían millones de inmigrantes al llegar a Nueva York con la esperanza de encontrar una nueva vida. Ella mismaesuna inmigrante.Nació en París y llegó embarcada en 214 cajas separadas, como un regalo de los franceses a los estadounidenses, una muestra de la amistad forjada en el fuego de revoluciones gemelas.

Sin fondos

Getty Images La "Dama de la Libertad" celebraba los 100 de la Declaración de la Independencia de EE.UU.

"El nuevo coloso"

Getty Images Emma Lazarus 1849-1887.

Getty Images El manuscrito original del poema "El Nuevo Coloso".

No tan brillante

Getty Images Sólo servía como faro en el sentido que le dio Lazarus: "Brilla en bienvenida al mundo entero".

El nuevo propósito

New York Historical Society Georgina Schuyler (1841-1923) retratada por Alexandre Cabanel.

En el verano de 1885, la Estatua de la Libertad estaba en Nueva York en pedazos, esperando ser ensamblada.Concebida por el pensador y político francés Eduardo Laboulaye, diseñada por el escultor Frederic Auguste Bartholdi y construida bajo la supervisión de Gustave Eiffel, fue un regalo de la gente de Francia a la gente de EE.UU. Los franceses juntaron el dinero para pagar por la escultura por medio de recaudaciones privadas; el gobierno no estuvo involucrado. Pero el acuerdo era que EE.UU. proveería el pedestal de granito sobre el que se ergiría,Un grupo llamado Comité Americano de la Estatua de la Libertad se encargó de recaudar el dinero, pero se quedó corto en más de un tercio.Sin poder contar con fondos de la ciudad ni del gobierno federal, Nueva York estuvo a punto de perder la oportunidad de tener a la Dama de la Libertad.Pero cuando parecía que se había quedado sin opciones, el renombrado editor Joseph Pulitzer decidió lanzar una campaña en su periódico The New York World.La campaña recaudó dinero de más de 160.000 donantes, incluidos niños, empresarios, barrenderos y políticos, y, aunque más de las tres cuartas partes de las donaciones eran de menos de un dólar, fue un triunfo.La estatua finalmente se instaló en la Isla de Bedloe (como se llamaba hasta 1956 que cambió su nombre por la Isla de la Libertad), una base militar abandonada frente a la costa de Nueva Jersey. El presidente de EE.UU., Grover Cleveland, presidió la ceremonia el 28 de octubre de 1886 y dijo que "una corriente de luz atravesará la oscuridad de la ignorancia y la opresión del hombre hasta que la Libertad ilumine al mundo"..Pasarían varios años antes de que la Estatua de la Libertad se convirtiera en "la madre de los exiliados", aunque ya había sido llamada así en el poema que sería el germen de esa transformación.La poeta Emma Lazarus era una judía cuyos antepasados ​​habían huido de España y Portugal debido a la Inquisición y llegado a EE.UU. en el siglo XVIII.En 1883 le pidieron que escribiera un poema para ayudar a recaudar dinero para el pedestal de la Estatua de la Libertad. Inicialmente se negó diciendo que no escribía poemas a pedido.Pero Lazarus estaba muy involucrada en la ayuda a los judíos que llegaban huyendo del antisemitismo, y una amiga la convenció diciéndole que lo hiciera por los refugiados, pues. Así nació "El Nuevo Coloso".No como el gigante plateado de fama griegaCon extremidades conquistadoras extendiéndose de tierra a tierra;Aquí, en nuestras puertas en el atardecer bañadas por el mar, estará de pieUna poderosa mujer con una antorcha, cuya llama esLa luz de los prisioneros y su nombre esLa madre de los exiliados. Su mano como faroBrilla en bienvenida al mundo entero. Sus ojos dóciles comandanLa bahía ventosa enmarcada por las ciudades gemelas."¡Tierras de antaño quédense con su historias pomposas!" Exclama ellaCon labios silenciosos.Los despreciados de tus congestionadas costas.Envíame a estos, los desposeidos, basura de la tempestad.Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada".El poema cumplió su cometido pero luego cayó en el olvido, mientras que la estatua fue cayendo en la irrelevancia.El regalo de Francia resultó ser algo engorroso.Cuando se autorizó el uso de la Isla Bedloe para la estatua, el anterior mandatario Ulysses Grant especificó que sería un faro. Eso le daría un propósito y, por lo tanto, merecería financiamiento del gobierno. Poco después de la inauguración, el presidente Cleverland ordenó que la Estatua de la Libertad "se colocara de inmediato bajo el cuidado y la supervisión de la Junta del Faro y que, de ahora en adelante, dicha Junta". La idea era iluminarla con el relativamente nuevo invento de la luz eléctrica, y el plan del ingeniero del proyecto era no sólo poner luces en la antorcha sino también a los pies, para cubrirla de luz completamente de noche, algo que sería impactante en esa época. Sin embargo, hacerlo resultó complicadísimo y muy costoso. Los ingenieros nunca lograron iluminarla lo suficiente como para cumplir ningún propósito adecuadamente. Para colmo de males, con el tiempo quedó claro que la Isla de Bedloe estaba demasiado tierra adentro para que fuera una buena posición para un faro.Por otro lado,.La gigante de cobre era aún de color marrón rojizo; no sería sino hasta 1906 que adquiriría ese llamativo verde producto de la oxidación.Desde la distancia, cuando la luz lo permitía, se podía admirar como monumento o criticar como obra de arte, dependiendo de los gustos.Pero visitarla era un desastre, como señaló una editorial del New York Times de 1895, en el que se detalla su estado de abandono, "una situación lamentable" que debía corregirse para evitar que se convirtiera en "un reproche para una nación y en un insulto para otra". Hoy es difícil pensar que no llegara a ser lo que es, pero quién sabe cuál habría sido su destino sin una campaña para resucitar la obra de Lazarus, realizada 14 años después de su muerte en 1887.Georgina Schuyler, una compositora, filántropa, patrona de arte, activista social, columnista y amiga de Lazarus, se topó por casualidad en 1901 con el poema "El Nuevo Coloso".En él era obvio que, aunque el propósito original de la estatua era simbolizar la libertad, por su proximidad a la Isla Ellis se prestaba a una reinterpretación como símbolo de bienvenida para los inmigrantes que llegaban allí, tal como Lazarus la había descrito. Pensó que la mejor forma de honrar la obra de su amiga era inscribiendo sus palabras en el pedestal de la estatua que lo inspiró. Pero, según la revista del Smithsonian Schuyler, una progresista comprometida, estaba alarmada por el continuo aumento del fervor antisemita y antinmigrante durante las dos décadas anteriores en EE.UU., y anticipaba que los problemas se agravarían.Como miembro de una familia política e interesada en la preservación histórica desde su adolescencia,, escribe Elizabeth Stone, de Fordham University. ¿Qué mejor hogar para el soneto de Lázaro que una enorme estatua necesitada de un propósito?Le tomó dos años lograrlo pero el 5 de mayo de 1903 el poema grabado en una placa fue fijado en el pedestal de la "dama de la libertad", marcando el inicio de su reimaginación como símbolo de un EE.UU. hospitalario.El proceso tardó pero con el tiempo, como escribió el autor neoyorquino Paul Auster, todo cambió. "La gigantesca efigie de Bartholdi fue concebida originalmente como un monumento a los principios del republicanismo internacional."Pero El Nuevo Coloso reinventó el propósito de la estatua, convirtiendo a Libertad en una madre acogedora, un símbolo de esperanza para los marginados y oprimidos del mundo". El poema se convirtió en uno de los más citados del mundo.