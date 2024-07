Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/07/2024 · 10:07 AM

Getty Images

A unos días de los comicios presidenciales en Venezuela de este domingo 28 de julio, Brasil anunció que no enviará delegaciones de observadores electorales y el expresidente argentino Alberto Fernández reveló que le retiraron la invitación.

En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral de ese país decidió cancelar el envío después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diera unas declaraciones sobre el sistema de votación brasileño donde cuestionaba su fiabilidad.

En concreto, Maduro dijo durante un mitin que los sistemas electorales de Brasil, Estados Unidos y Colombia no eran auditables.

“En Brasil ni una sola cédula es verificada”, dijo. Y añadió que en Venezuela se realiza “verificación en tiempo real del 54 % de las urnas”.

El tribunal brasileño contestó con un comunicado en el que recalcaba su decisión de no enviar técnicos por este suceso.

“Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas, que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos”, reza el comunicado.

Señalaron además que era “inadmisible” que se descalificara la “seriedad e integridad” de las elecciones y las urnas electrónicas de voto en Brasil.

Hace una semana, el TSE brasileño había aceptado la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para participar en la elecciones después de rechazarla hace un mes sin que trascendieran los motivos.

Getty Images

Esto ocurre también días después de que el presidente brasileño, Lula da Silva, interpelara a Maduro.

"Maduro necesita aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas", dijo este lunes Lula a varios medios, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

“Si Maduro quiere contribuir a resolver el retorno del crecimiento en Venezuela, el retorno de la gente que se fue de Venezuela y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático", reiteró el mandatario brasileño.

Aliados sin invitación

Por su parte, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández dijo que el gobierno venezolano le revocó la invitación que previamente le hicieron para participar como veedor de los comicios.

“El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Según Fernández, la razón que le dieron para revocar la invitación es que, unas declaraciones dadas por a un medio argentino causaron “molestias” y generaron “dudas” sobre su imparcialidad.

Al poco de las declaraciones de Lula, Alberto Fernández dijo que “si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar (…)el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia”.

“No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien”, dijo Fernández durante una entrevista radial con un medio argentino.

Getty Images

“Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”, añadió Fernández en la denuncia que hizo en su cuenta de X.

“Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral”, señaló.

En mayo el CNE revocó la invitación de a la misión de observadores de la Unión Europea, después de que la UE ratificara la mayor parte de sanciones que pesan contra funcionarios venezolanos.

Esta invitación formaba parte del Acuerdo de Barbados, un pacto entre gobierno y oposición sobre derechos y garantías electorales.

Sin participación de Colombia

Esta semana también se especuló sobre si Colombia enviaría una misión de observadores con el canciller Luis Gilberto Murillo al frente. Sin embargo ya hace una mes el funcionario había confirmado que no habrá presencia de funcionarios colombianos en el país vecino en calidad de observadores.

“Teníamos la intención obviamente de poder enviar unos observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con la Misión de Observación Electoral (MOE) para hacerlo; sin embargo, por el tiempo no podía estructurar una observación con las características técnicas que exigida la MOE”, indicó Murillo a la prensa a finales de mayo.

En cambio sí tomará parte de la observación internacional la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que, a petición del CNE, dijo que enviará a cuatro expertos para proporcionar al secretario general de la ONU “un informe independiente e interno” sobre el desarrollo general de las elecciones.

También formará parte de la observación internacional el Centro Carter.

El gobierno de Venezuela asegura que más de 600 invitados internacionales acompañarán el proceso electoral.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.