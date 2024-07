Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/07/2024 · 07:44 AM

Getty Images Starmer se convirtió en primer ministro luego de reunirse con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

El Partido Laborista británico logró una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este jueves en Reino Unido y su líder, Keir Starmer, se convirtió en primer ministro.

De acuerdo con el conteo, los laboristas lograron 412 escaños, frente a 121 del gobernante Partido Conservador. Es el peor resultado en la historia moderna para los conservadores, también conocidos como los "tories".

Para lograr una mayoría sin necesidad de hacer una coalición se necesitan 326 de los 650 escaños del Parlamento británico.

Starmer, de 61 años, reemplazó este viernes al conservador Rishi Sunak como nuevo jefe del gobierno, luego de recibir del rey Carlos III el encargo de asumir las riendas del país.

En Reino Unido rige un sistema parlamentario, al contrario que en América Latina donde en su mayoría son sistemas presidencialistas. Es por eso que, el líder de aquel partido que logre mayoría de escaños en el Parlamento, es primer ministro.

Al recibir su triunfo en su circunscripción, Starmer dijo ante los congregados: "La gente de aquí y de todo el país ha hablado y está preparada para el cambio, para la política de los resultados, para volver a la política como servicio público".

"Ustedes votaron. Es hora de que nosotros cumplamos lo prometido".

A las 5:00 am del viernes (hora Londres, GTM+1), cuando se confirmó que los laboristas tendrán la mayoría absoluta en el Parlamento, Starmer habló de nuevo desde el centro de Londres, agradeció a sus votantes y afirmó que: "el cambio comienza ahora".

Insistió en que el "cambiado" Partido Laborista está listo para servir al Reino Unido.

"Lo siento"

El ex primer ministro Rishi Sunak reconoció el triunfo de los laboristas y asumió la responsabilidad por la derrota de su partido.

"Lo siento". Con estas palabras inició el político su último discurso como jefe del gobierno a las puertas del número 10 de Downing Street.

"Me he entregado por completo para este trabajo, pero ustedes han enviado una señal clara de que el gobierno del Reino Unido debe cambiar y él de ustedes es el único juicio que importa. He escuchado su molestia, su decepción y asumo la responsabilidad por esta derrota", afirmó.

Sin embargo, Sunak se mostró orgulloso de los resultados conseguidos en sus 20 meses en el cargo.

"La inflación ha vuelto al objetivo, las tasas de interés están cayendo y el crecimiento ha regresado", afirmó.

"Creo que este país es más seguro, fuerte y seguro de lo que era hace 20 años y es más próspero, justo y resistente que en 2010", remató.

La derrota de los "tories" se vio agravada por el hecho de que varios miembros del gobierno conservador perdieron sus escaños en el Parlamento, como el ministro de Defensa, Grant Shapps, o el de Justicia, Alex Chalk.

Tampoco fue reelecta la exprimera ministra Liz Truss.

"No hemos cumplido lo suficiente con las políticas que la gente quiere", admitió Truss en declaraciones a a la BBC, diciendo que su partido no logró mantener los impuestos bajos ni reducir la inmigración.

A diferencia de la campaña, Sunak tuvo palabras de elogio para su sucesor al que no solo le deseó suerte sino que calificó como "un hombre decente".

Reuters Starmer rodeado por su esposa y simpatizantes.

Los datos

Los laboristas regresaron al poder después de 14 años de gobiernos conservadores y lo hicieron superando la mayoría necesaria en la Cámara de los Comunes (326) para poder gobernar en solitario.

Estas elecciones ha supuesto el colapso de los "tories", después de que lograran un triunfo histórico en los comicios de diciembre de 2019, cuando Boris Johnson ganó con una mayoría aplastante.

Aquel había sido el mejor resultado del Partido Conservador desde 1987, cuando gobernaba Margaret Thatcher.

El Partido Conservador obtuvo aproximadamente el 23,7% de todos los votos, casi 20% menos de los que obtuvo en 2019. Los laboristas, en cambio, obtuvieron alrededor del 33,7% de los votos.

Starmer llega al poder cuatro años después de ser elegido para suceder al izquierdista Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista. Anteriormente había sido abogado de derechos humanos y director del Ministerio Público, el fiscal penal de mayor rango en Inglaterra y Gales.

Además de los grandes partidos que se han alternado en el poder desde hace más de un siglo, los liberales demócratas obtuvieron 71 escaños, 9 los nacionalistas escoceses del SNP, los populistas de derecha de Reform UK se quedarán con 4 y los nacionalistas galeses de Plaid Cymru, también con 4.

En el caso del partido Liberal Demócrata sus resultados suponen un gran aumento respecto a las elecciones de 2019, cuando regresaron al Parlamento pero solo con 11 diputados.

El líder de esta formación, Ed Davey, dijo que su partido parece dispuesto a lograr su "mejor resultado en un siglo". La campaña que realizaron tuvo un enfoque poco ortodoxo, donde Davey hizo actividades llamativas como lanzarse por un tobogán o hacer puenting.

En el caso de los nacionalistas escoceses del SNP, los resultados son un fuerte golpe. En su feudo natural, Escocia, donde se concentran todos sus escaños logrados, pasaron de tener 38 en 2019 a los 9 actuales.

El laborismo les comió terreno y en esa misma nación pasó de tener un escaño en 2019 a 37.

Getty Images Sunak se disculpó con los británicos por no haber logrado atender sus demandas y también con sus colegas que no fueron electos.

Circunstancias "inciertas"

A pesar de los esfuerzos del ya ex primer ministro, Rishi Sunak, los conservadores no lograron darle la vuelta a una derrota que anticipaban las encuestas desde hacía más de un año.

Según expertos, parte de la debacle "tory" es culpa del populista Reform UK, el cual aunque solo consiguió 4 escaños, obtuvo el 14,5% de los votos en todo el país. Esos sufragios les costaron decenas de diputados a los conservadores.

Desde hacía meses los sondeos de intención de voto ya vaticinaban una abultada victoria de los laboristas.

El laborismo centró su campaña en la palabra "cambio", en un momento en el que el país afronta importantes problemas económicos y sociales.

Los votantes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las cuatro naciones que componen Reino Unido, acudieron a las urnas con una sensación generalizada de estancamiento económico en el país, agudizada por la fuerte inflación de los últimos años.

Eso, sumado a las dificultades por las que atraviesa el sistema de salud público británico, el NHS (la sanidad pública), y a el número récord de migrantes que han llegado al país en los últimos años, habría animado a los votantes a apostar por el cambio.

Las últimas elecciones generales británicas se celebraron en diciembre de 2019 y las siguientes debían ser en enero de 2025. Sin embargo, Sunak sorprendió al anunciar a finales de mayo el adelanto de los comicios.

Sunak aceptó que el país se enfrentaba a circunstancias "inciertas" debido a eventos como la guerra en Ucrania y la inflación que afecta al bolsillo de los británicos.

Las presiones que el exmandatario recibió en su entorno, según apuntaba en mayo el editor político de BBC News, Chris Mason, aceleraron su decisión de adelantar la cita ante las urnas.

Getty Images Starmer se convertirá este viernes en el nuevo primer ministro del Reino Unido.

¿Qué pasará ahora?

En Reino Unido, el líder del partido con más diputados se convierte en primer ministro y, el segundo, en líder de la oposición.

Luego de ofrecer su último discurso en Downing Street, Sunak acudió al Palacio de Buckingham para presentar su renuncia al rey Carlos III.

Asimismo, anunció que también dejará la dirección de su partido, aunque no inmediatamente sino hasta que las normas para escoger a su sucesor "se hayan decidido".

Sunak también dedicó unas palabras a sus colegas que no lograron ser reelectos.

"Me duele pensar en cuantos buenos colegas que contribuyeron con sus comunidades y con el país ya no estarán en la Cámara de los Comunes. Les agradezco por su trabajo duro y su servicio", dijo.

Apenas unos minutos después Starmer acudió también al Palacio de Buckingham, donde se reunió con el monarca, quien le pidió asumir el gobierno. Con este sencillo ritual se materializó el traspaso de poderes hacia el líder laborista, tras casi tres lustros de gobiernos conservadores.

