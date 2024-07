Your browser doesn’t support HTML5 audio

28/07/2024 · 11:24 AM

Getty Images Steven van de Velde está compitiendo en voleibol de playa en los Juegos de París.

El voleibolista de playa neerlandés Steven van de Velde, condenado por violación de una menor, fue recibido con abucheos de parte del público, al hacer su debut olímpico en París.

Van de Velde, de 29 años, recibió una sentencia de cuatro años de prisión tras reconocer tres acusaciones de violación de una menor británica de 12 años.

Él y su compañero deportivo Matthew Immers ocupan el puesto 10 en la clasificación mundial, pero perdieron 2-1 contra la pareja italiana de Alex Rahghieri y Adrian Carambula, clasificados en el 25to, en el Estadio Torre Eiffel.

La dupla neerlandesa fue presentada junta y recibida con aclamación y abucheos cuando salieron al campo.

Tras el anuncio individual de Van de Velde, hubo una mezcla de abucheos y aplausos de parte del público antes del inicio del partido.

Todos los jugadores se dieron la mano al inicio y final del encuentro.

Los voleibolistas de playa neerlandeses volverán a jugar el 31 de julio contra Marco y Esteban Grimalt de Chile.

“No representa el espíritu de las Olimpiadas”

Una petición online que pedía que Van de Velde fuera vetado de los Juegos Olímpicos recibió 90.000 firmas antes de su participación.

Su inclusión en el equipo neerlandés ha sido criticada por grupos defensores de los derechos de la mujer.

Algunos aficionados que conversaron con la BBC antes del partido también expresaron que no debería estar compitiendo.

“Ha sido abierto y honesto sobre el asunto y pagó su condena, pero personalmente, creo que pudieron haber escogido diferente”, dijo un aficionado británico.

“Hubieran podido escoger a alguien más, evitar la controversia y si hubiese sido un británico, yo no estaría satisfecho de que estuviera en nuestro equipo”.

Otra persona manifestó que la inclusión de Van de Velde “no representa el espíritu de las Olimpiadas”, mientras que alguien más de Alemania señaló que cuando supo de la situación se sorprendió y opinó que no se debió haber permitido jugar.

Sin embargo, un aficionado dijo que era “justo” que Van de Velde estuviera en la competencia, añadiendo: “Ya lo castigaron y ya se acabó y puede continuar con su vida como cualquier otra persona”.

Su compañero de juego Immers dijo después del partido que también creía que era justo que Van de Velde pudiera participar.

“Hablamos de eso una vez y queremos disfrutar cada momento en este escenario porque juntos hemos entregado todo en estos últimos tres años para poder calificar”, afirmó.

“Steven es en realidad un buen tipo y para mí, que he jugado dos años con él, no hubo problema y ahora hay algunas personas que no les gusta porque este es un gran torneo”.

Van de Velde no se está hospedando en la Villa Olímpica y no está dando declaraciones a la prensa después de los partidos.

Hubo seguridad extra en torno del jugador cuando llegó a París con el resto de su equipo.

En una entrevista anterior con los medios neerlandeses, Van de Velde expresó: “No puedo dar marcha atrás, así que tendré que asumir las consecuencias. Ha sido el mayor error de mi vida”.

Reuters Después de perder el partido, Matthew Immers (izq.) dijo que le parecía justo que su compañero Van de Velde pudiera competir.

¿Por qué se le permite competir?

El Comité Olímpico Internacional (COI) declaró que la designación de los miembros de cada equipo es "responsabilidad exclusiva de cada Comité Olímpico Nacional".

Van de Velde regresó al deporte en 2017. El Comité Olímpico Neerlandés (NOC) aseguró que había cumplido con las directivas establecidas por la Federación de Voleibol de Países Bajos para que un atleta reanude su competencia después de una condena.

El NOC anunció que Van de Velde regresó a las canchas “después de un programa de tratamiento especializado”.

Añadió: “Van de Velde ha estado totalmente comprometido con todos los requisitos y ha cumplido con todos los estrictos parámetros de evaluación de riesgo, inspecciones y diligencia debida. Los expertos han afirmado que no hay riesgo de reincidencia”.

En un comunicado enviado a la BBC, también declaró: “Después de su liberación, Van de Velde buscó y recibió asesoría profesional. Demostró a quienes lo rodean -privada y profesionalmente- autocrítica y reflexión”.

Mark Adams, portavoz del COI, respondió el sábado a la pregunta si la organización se sentía “cómoda” con la inclusión de Van de Velde.

“Caracterizarlo como cómodo y satisfecho no sería correcto”, contestó.

“Sentimos que el NOC ha explicado su decisión”, manifestó. “Cómodo y satisfecho, caracterícenlo como quieran, pero el comunicado que nos han dado es correcto y continuaremos

Con información de Laura Scott y Amy Lofthouse de BBC Sports, en París.

BBC