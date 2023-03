El video de EEUU que muestra el choque entre su dron Reaper y el avión militar ruso

El ejército estadounidense publicó imágenes de un avión ruso chocando contra uno de sus drones sobre el Mar Negro.Estados Unidos señaló que debido al daño, el dron de gran tamaño tuvo que ser lanzado al agua cerca de Crimea el martes.Rusia negó que su avión de combate Su-27 cortara la hélice del dron, pero el video parece respaldar la versión estadounidense de los hechos.Al Pentágono le interesaba publicar el video, sobre todo para verificar su versión de los hechos.La BBC no vio los eventos antes o después de la colisión. Estados Unidos dijo inicialmente que la confrontación duró alrededor de 30 a 40 minutos, pero las imágenes publicadas duran menos de un minuto.El miércoles por la noche, el secretario de Defensa de EE UU., Lloyd Austin, dijo: "Seguimos confiando en los hechos que hemos transmitido hasta ahora".Indicó que el Pentágono estaba mirando qué video podría publicarse. No es raro que los militares se tomen un tiempo para desclasificar las imágenes de videoantes de hacerlas públicas.Austin describió previamente las acciones de Rusia como peligrosas e imprudentes, y el video publicado, que fue editado, parece respaldarlo.Una imagen de una cámara instalada debajo del fuselaje del dron de vigilancia muestra un Su-27 ruso haciendo dos pasadas extremadamente cercanas mientras libera lo que parece ser combustible a medida que se acerca.En la primera pasada parece atorar el objetivo de la cámara. En la segunda se acerca aún más e interrumpe la transmisión de video del vehículo manejado a distancia.Cuando la imagen regresa, se puede ver una pala de la hélice del dron en la parte trasera de la aeronave doblada y deformada.

BBC

Rusia afirmó que el dron se acercaba a su territorio, pero todo lo que se puede ver en el video es mar, cielo y nubes.Estados Unidos insiste en que el dron estaba siendo operado en el espacio aéreo internacional.

"Zona de exclusión"

Sin embargo, Moscú pareció sugerir el martes quecomo parte de su invasión de Ucrania.El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, indicó que el dron tenía "límites del régimen de espacio aéreo temporal establecido para la operación militar especial".En un comunicado emitido horas después del accidente, Estados Unidos señaló que aviones rusosantes de la colisión.El portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, dijo a los periodistas que el dron "no podía volar y no podía controlarse", y agregó que la colisión probablemente también dañó el avión ruso.El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que el dron se estrelló después de una "maniobra brusca" y que volaba con sus transpondedores (dispositivos de comunicación) apagados.El Kremlina la publicación del video estadounidense. El miércoles, el secretario del Consejo de Sguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, afirmó que se estaba intentando encontrar y recuperar los restos del dron.El jueves,en el Mar Negro, informaron medios estadounidenses.El alto funcionario de Washington, John Kirby, señaló que Estados Unidos también estaba buscando la aeronave, pero enfatizó que si Rusia lo encuentra primero, "su capacidad para explotar inteligencia útil se reducirá en gran medida".El general Mark Milley, el principal general militar estadounidense, reiteró ese mensaje y dijo que Estados Unidos ha tomado "medidas de mitigación" para asegurarse de que no haya nada de valor en el dron derribado.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.