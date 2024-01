Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/01/2024 · 09:46 AM

Getty Images Militantes propalestinos celebraron el fallo en La Haya.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este viernes un fallo preliminar en el que le pidió a Israel hacer más para evitar más muertes y daños en Gaza en respuesta al caso de genocidio presentado por Sudáfrica.

La presidenta de la CIJ, Joan E. Donoghue, leyó la esperada decisión tomada por un panel de 17 jueces y afirmó que el tribunal no desestimaría el caso.

"El tribunal es muy consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano", precisó.

El tribunal no ordenó el alto al fuego solicitado por Sudáfrica, pero aseguró que Israel debe presentar un informe en un mes describiendo las medidas que ha tomado tras el fallo del tribunal.

En la audiencia celebrada en el Palacio de la Paz de La Haya, Joan E. Donoghue confirmó que el tribunal tiene jurisdicción y también le pidió a Israel tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida.

Además, apuntó que Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse como una incitación a cometer genocidio en Gaza y garantizar el acceso de ayuda humanitaria en el territorio.

El fallo no aún no determina si Israel ha cometido o no genocidio, pues es un proceso que puede llevar años.

Pero exige tomar medidas provisionales para evitar que la situación empeore mientras se estudia el caso de genocidio.

Entre tanto, el tribunal le pidió a Israel impedir la destrucción de pruebas que puedan ser útiles en el caso.

Los rehenes

Sudáfrica acusa a Israel de estar llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza.

La corte también expresó su preocupación por los rehenes israelíes en manos del grupo Hamas y pidió su inmediata liearación.

Los ataques de Israel en Gaza han matado a 25.900 personas, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás.

El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamás irrumpieron en Israel y mataron a 1.200 israelíes, llevándose también consigo a más de 200 rehenes.

Más información en breve.

