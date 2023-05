El profesor en EEUU que batió el récord de permanencia bajo el agua

Reuters

Los investigadores estudian la salud del hombre de 55 años mientras vive bajo el agua.

Joseph Dituri, un investigador estadounidense, que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días en el fondo de una laguna de nueve metros de profundidad en Cayo Largo, Florida.De esa manera, Dituriacaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. El domingo pasado aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en el fondo de una laguna de Florida, al menos 100 días. "La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí", dijo."Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano encontextos extremos", añadió.El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en 2014 en el mismo alojamiento de Cayo Largo.A diferencia de un submarino, el lugar donde reside Dituri no utiliza tecnología para ajustarse al aumento de la presión submarina.Dituri, apodado Dr. Deep Sea, comenzó su hazaña el 1 de marzo en el Jules Undersea Lodge, que lleva el nombre de Julio Verne, autor del conocido libro de ciencia ficción "Veinte mil leguas de viaje submarino".

Reuters

Presión extrema

En el denominadoel profesor de la Universidad del Sur de Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humanoLos investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo, mediante una serie de pruebas médicas.Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor.según informa la Universidad del Sur de Florida.Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicio. Para alimentarse, como huevos y salmón, que se puede calentar en el microondas.Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por volver a la superficie. "Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol", le dijo Dituri a la agencia Associated Press.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.