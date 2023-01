El pasajero que grabó desde dentro del avión el accidente aéreo en el que murieron 72 personas en Nepal

BBC

Sonu Jaiswal transmitió en vivo desde el avión segundos antes de que se estrellara.

En las horas que siguieron al accidente aéreo más mortífero en Nepal en 30 años, un video se hizo viral en India.En él aparece una de las víctimas del accidente, Sonu Jaiswal, haciendo una transmisión en vivodesde el avión segundos antes del accidente.Jaiswal era parte de un grupo de cuatro amigosde la localidad de Ghazipur, en India, que estaban visitando Nepal y estaban en el vuelo que partió de Katmandú con destino a Pokhara.En las imágenes, los alrededores del aeropuerto de Pokhara son visibles desde el avión segundos antes de que este se estrellara. Los que están a bordo no saben que están a solo minutos de la muerte.Ninguna de las 72 personas a bordo de la aeronave sobrevivió al accidente, según los últimos reportes.

¿Qué se ve en el video?

BBC Las familias de las víctimas indias han pedido una compensación al gobierno.

BBC Las familias de los pasajeros indios dicen que están destrozadas por la tragedia.

Antes del fatal accidente, el video muestra al avión volando por encima de edificios. Jaiswal voltea la cámara hacia él y sonríe.Luego la gira nuevamente para mostrar a otros pasajeros en el avión.Pasan unos momentos yEn cuestión de segundosSe escucha lo que suena como el chirrido de un motor, así como cristales rotos.Amigos y familiares de Jaiswal dijeron a los periodistas que h, lo que confirma su autenticidad."Sonu hizo la transmisión cuando el avión se estrelló en un desfiladero cerca del río Seti", dijo a los periodistas Mukesh Kashyap, amigo de Jaiswal.El periodista local Shashikant Tiwari le dijo a la BBC que Kashyap le mostró el video en el perfil de Facebook de Jaiswal, que está configurado como privado.No está claro cómo se las arregló Jaiswal para acceder a internet y transmitir desde el avión.Abhishek Pratap Shah, exlegislador de Nepal, le dijo al canal de noticias indio NDTV queen el que se encontró el video entre los restos del avión."[El videoclip] fue enviado por uno de mis amigos, quien lo recibió de un agente de policía. Es una grabación auténtica", dijo Shah a NDTV.Las autoridades de Nepal no han confirmado esta afirmación ni han comentado sobre las imágenes, que podrían ayudar a los investigadores de accidentes en su trabajo.Pero para los seres queridos de los cuatro hombres, nada de esto importa. Dicen que están "para preocuparse por ello."El dolor es difícil de explicar", dijo Chandrabhan Maurya, el hermano de Abhishek Kushwaha."El gobierno tiene que ayudarnos tanto como pueda. Queremos que nos devuelvan los cuerpos de nuestros seres queridos".Las autoridades de Ghazipur, en el estado norteño de Uttar Pradesh, dijeron que están en contacto con las cuatro familias y la embajada india en Katmandú para ofrecer cualquier ayuda posible."También les hemos dicho a las familias que si quieren viajar a Katmandú, haremos todos los arreglos por ellos", dijo a los periodistas el magistrado de distrito Aryaka Akhauri.Varios aldeanos recordaron a los cuatro hombres como. Dijeron que estaban devastados por la tragedia que había golpeado sus vidas tranquilas.Algunos de ellos también se unieron a las protestas que exigían una compensación para las familias.Los cuatro hombres, que se cree tenían entre 20 y 30 años, habían sido amigos durante muchos años y, a menudo, pasaban tiempo juntos.Los lugareños dicen que habían ido a Nepal el 13 de enero para visitar, un gran santuario en las afueras de Katmandú que está dedicado al dios hindú Shiva.Según los informes, el viaje fue idea de Jaiswal, quien era padre de tres hijos. Quería orar en el templo para tener otro hijo.Después de visitar el lugar, los amigos partieron el domingo hacia Pokhara, una pintoresca ciudad turística ubicada cerca de la cordillera de Annapurna, para volar en parapente. Planeaban regresar a Katmandú."Pero el destino tenía reservado algo más para él", dijo un pariente anónimo de Jaiswal a la agencia de noticias PTI.Los cuatro hombres estaban entre los cinco indios a bordo. Las autoridades dijeron que, junto con cuatroy dos. Había también ciudadanos deEl lunes, las redes sociales en India se inundaron con imágenes del lugar del accidente y del video filmado por Jaiswal.El padre del hombre, Rajendra Prasad Jaiswal, dijo que no podía soportar ver el video. "Solo lo he oído de los amigos de Sonu. Nuestras vidas se han derrumbado".Mientras grupos de dolientes permanecían incrédulos en el vecindario, el padre de Anil Rajbhar se mantuvo alejado.Su hijo se había ido a Nepal el 13 de enero sin decírselo a su familia. Mientras su padre estaba ocupado en los campos, Anil hizo las maletas en silencio y se fue con sus amigos, dijeron los vecinos.Su padre todavía está incrédulo ante la noticia.Con información de Shashikant Tiwari en Uttar Pradesh.