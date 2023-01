El oso que no podía dejar de tomarse selfies en Colorado

OPEN SPACE AND MOUNTAIN PARKS

Un oso en Colorado, Estados Unidos, ha estado haciendo pausas en su vida para posar frente a las cámaras de detección de movimiento y se ha tomado cientos de "selfies". Una cámara registró que aproximadamente 400 de 580 imágenes eran solo de él.La mayoría de los otros animales que se encuentran en el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña (OSMP por sus siglas en inglés: Open Space and Mountain Parks), en el condado de Boulder, simplemente pasan caminando, buscando comida o lugares de descanso. Pero no este oso.Este representante del Ursus americanus, oso negro americano, "tomó un interés especial" en las cámaras, según un portavoz del OSMP, y aprovechó la "oportunidad"."Estas imágenes nos hicieron reír y pensamos que a otros también", dijo Philip Yates, en un comunicado.La OSMP publicó algunas de las imágenes en Twitter y la inusual estrella de los selfies no tardó en llamar la atención de muchos usuarios de las redes sociales.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023

"Claro, es lindo cuando el oso toma 400 selfies con la cámara de la ruta. Pero cuando lo hago, recibo una carta que me informa que debí haber girado a la izquierda en la bifurcación del sendero y que estaba en una propiedad privada", dijo el usuario de la cuenta de Twitter @EscpFrmFlatland.Otro usuario de esa red social bromeó: "Creo que me veo bien de frente, pero ¿qué tal de lado? ¿Mi hocico es demasiado largo?".Hay nueve cámaras de detección de movimiento ubicadas en las 18.615,54 hectáreas del parque. Los dispositivos se activan cuando pasa un animal y, una vez activadas, las cámaras capturan fotografías o videos cortos.

OPEN SPACE AND MOUNTAIN PARKS

Osos, pájaros, zorros y búhos son solo algunos de los animales captados por las cámaras del parque. Los funcionarios esperan aprender "cómo las especies locales usan el paisaje que nos rodea" -incluidos los selfies de osos- "mientras se minimiza nuestra presencia en hábitats sensibles".

OPEN SPACE AND MOUNTAIN PARKS

Las cámaras se colocan en áreas de tráfico alto, determinadas por la presencia de huellas de animales en caminos despejados. "Estas cámaras nos ayudan a saber qué animales hay realmente", dijo Christian Nunes, ecologista de vida silvestre del OSMP, "y qué hacen en el transcurso de un día, una semana o incluso años".

