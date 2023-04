El niño que evitó una tragedia al tomar el control de su autobús escolar tras el desmayo de la conductora

Escuela Secundaria Carter

Tras pisar los frenos del vehículo, Dillon Reeves, de 13 años, les dijo a los otros niños que llamaran al teléfono de emergencia.

Los reflejos de un niño de 13 años evitaron lo que pudo ser una tragedia en Estados Unidos.Sesenta y seis estudiantes de secundaria están a salvo gracias a Dillon Reeves, que con una rápida reacción condujo el autobús escolar en el que viajaba a un lugar seguro después de que la conductora perdiera el conocimiento, según confirmaron las autoridades.El niño, estudiante de la secundaria Carter en Warren, Michigan, saltó al frente desde su asiento unas cinco filas atrás antes de tomar el control del volante.En un video grabado desde el interior del vehículo se ve cómo la conductora del autobús envía mensajes por radio para alertar de que no se siente bien y que quizá necesite detenerse.La ciudad está aclamando al colegial como un héroe."¡Estamos muy orgullosos de ti por tus acciones heroicas!", escribió en Facebook el concejal de Warren Jonathan Lafferty.

Qué pasó

Familia Reeves Los padres de Dillon están muy orgullosos de su rápida reacción.

Orgullo de padres y vecinos

CBS La escuela de Dillon le hizo un homenaje el jueves.

Los estudiantes regresaban a casa de la escuela el miércoles cuando la conductora del autobús, según el superintendente de la escuela, Robert Livernois.El video, que fue difundido el jueves, muestra cómo la conductora pierde el agarre del volante y queda sin fuerzas. De fondo se oye a los estudiantes gritar cuando el autobús comienza a desviarse de su carril.Enseguida se ve cómo Dillon se acerca al frente del autobús y ayuda a detenerlo, sujetando el volante y pisando el freno.Después de parar el autobús. Dillon grita que alguien llame a la línea de emergencia 911 "ahora".Aún se desconoce la causa de la enfermedad de la conductora del autobús. No tiene antecedentes de incidentes similares al volante.Cuando la policía llamó a los padres de Dillon, su padre, Steve Reeves, primero preguntó: "¿qué diablos hizo ahora?".Los agentes dijeron: "no, su hijo es un héroe", según los medios locales.Un concejal de la ciudad, situada unos 30 minutos al norte de Detroit, elogió a Dillon por "detener el autobús y evitar lo que podría haber sido un accidente muy trágico".Después del incidente, su orgullosa madrastra, Ireta Reeves, escribió en Facebook: "¡Está en casa y todos están bien, gracias a Dillon!"."Para Dillon, es sólo un día más", continuó diciendo,Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.