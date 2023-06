El misterio del accidente en un lago de los Alpes en el que murieron agentes secretos de Italia e Israel

EPA

El barco que naufragó.

La historia de un barco que se hundió en el lago Maggiore el 28 de mayo tiene todos los elementos de una novela de espías.Cuatro personas se ahogaron trágicamente en el pintoresco y popular lago al sur de los Alpes suizos.Uno era un ex agente de la agencia de espionaje israelí Mossad, dos eran agentes de inteligencia italianos y la cuarta víctima era una mujer rusa.Estaban entre las 23 personas a bordo del pequeño bote que partió para navegar por el lago.Sin duda, es un evento traumático para los sobrevivientes y para las familias que perdieron a sus seres queridos, pero una serie de hechos sobre el caso han provocado especulaciones sobre qué sucedió exactamente.El lago Maggiore y su costa se dividen entre las regiones italianas de Lombardía y Piamonte, y el cantón suizo de Ticino.Varias empresas que producen tecnología militar y civil están ubicadas en Lombardía, y Suiza es considerado un país de tránsito para muchos miembros de la comunidad de inteligencia.Y algunas de las personas en el barco, de ambas nacionalidades, tenían apartamentos y casas en la zona.El periódicoil Corriere della Serainformó que este lugar garantiza a los gobiernos de Italia e Israel cierta libertad de movimiento.Si bien algunos informes dicen que el viaje en barco fue un viaje de placer inocente, varios importantes medios de comunicación italianos informan que fue una reunión de trabajo secreta entre agentes italianos e israelíes.

"Un apocalipsis descendió sobre nosotros"

EPA

EPA Las tareas de rescate tras el accidente.

Los sobrevivientes que desaparecen

Existe un gran interés por el accidente y se ha encargado al fiscal Carlo Nocerino que averigüe lo que sucedió. Nocerino dice que 13 de las personas que estaban a bordo eran agentes italianos y 8 eran agentes israelíes. Solo el capitán, Claudio Carminati, y su esposa rusa no trabajaban en inteligencia.El crucero fue planeado. El barco de 15 metros de eslora fue una elección acertada: se llamaba "Good...uria", un juego de palabras que significa "placer".Pero este barco fue golpeado repentinamente por una feroz tormenta con ráfagas de más de 70 km por hora."En cuestión de treinta segundos, un apocalipsis descendió sobre nosotros", dijo Carminati sobre el incidente, según el periódico italiano il Corriere della Sera. "El bote volcó de inmediato y caímos al agua".Carminati dijo a los investigadores que no se había pronosticado mal tiempo. El bote todavía estaba en el lago después de la hora de regreso programada.Ahora el capitán es investigado por los posibles delitos de naufragio y homicidio culposo.Su esposa, Anna Bozhkova, era una mujer rusa de 50 años que tenía permiso de residencia para vivir en Italia.Las otras víctimas eran Tiziana Barnobi, de 53 años, y Claudio Alonzi, de 62, ambos miembros del servicio secreto italiano.También murió un hombre israelí, Simoni Erez, de 50 años. Era un agente retirado del Mossad. Su nombre fue publicado en los medios italianos, incluso cuando los medios de comunicación en Israel continuaron absteniéndose de informar sobre ello.Los demás que estaban a bordo del barcoo fueron sacados del agua por otras embarcaciones que fueron enviadas para ayudar o que estaban en el área.La causa de todas las muertes es el ahogamiento, aunque los medios italianos informan que no se han realizado exámenes post mortem.Otro aspecto del misterio es que, según los medios italianos, los sobrevivientes del desastre aparentemente se apresuraron a irse inmediatamente después del mismo.La prensa italiana informa que los sobrevivientes recogieron rápidamente sus pertenencias de sus habitaciones de hotel y del hospital donde habían recibido tratamiento y se fueron.No hay documentos sobre los que recibieron tratamiento médico.Los israelíes abandonaron sus coches de alquiler y el lunesSus identidades no han sido reveladas, pero el fiscal Nocerino le dijo a la BBC que era normal revelar solo los nombres de las víctimas y no de los sobrevivientes.La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el miércoles que el hombre israelí que murió era un miembro retirado del Mossad.", un miembro devoto y profesional que dedicó su vida a la seguridad del Estado de Israel durante décadas", dijo la oficina en un comunicado."Dado su servicio con la agencia, no es posible dar más detalles sobre su identidad", agregóNocerino agregó que el barco solo tenía capacidad para 15 pasajeros, pero había 8 más a bordo.Se informa que el hacinamiento dificultó al capitán maniobrar el barco en condiciones climáticas adversas.Por supuesto, dado que gran parte de la historia sigue siendo incierta, es probable que continúe la especulación.Los Carabinieri, la policía militar de Italia, colaboran en la investigación. Le dijeron a la BBC que examinaría el barco y las condiciones meteorológicas, pero no lo que hacía la gente a bordo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.