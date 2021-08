El millonario plan de Estados Unidos para reducir el racismo... con carreteras

Getty Images

Un área de la Interestatal 81, que los críticos llaman "racista", divide un barrio de Siracusa en dos.

Una fina capa de hollín cubre la pintura amarilla de las casas de madera que bordean la Interestatal 81, una carretera en el centro de Syracuse, en el estado de Nueva York, sostenida por vigas de acero oxidadas y pilares de cemento sucios.La carretera —desde donde los gases de los tubos de escape de los automóviles asfixian a los transeúntes y el sonido de las llantas de los camiones se puede escuchar día y noche—, corta el vecindario circundante en dos.Una unidad habitacional, llamada Pioneer Homes, se encuentra al este, en una colina. Al oeste, en tanto, hay más viviendas sociales junto con las casitas amarillas, que son principalmente propiedad de minorías y de algunas empresas.

Plan millonario de infraestructura

Getty Images El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Racismo en carreteras

Getty Images La Casa Blanca ha dicho que las "megacarreteras", que existen en todo Estados Unidos, han causado dolor y arruinado a muchas comunidades.

Getty Images Las personas que viven cerca de carreteras sufren por el ruido y la contaminación atmosférica creada por el tráfico.

Getty Images La carretera interestatal 244 atraviesa el próspero vecindario negro de Greenwood en Tulsa, Oklahoma.

Inversión y equidad racial

Getty Images El proyecto de infraestructura fue aprobado por el Senado y ahora se dirigirá a la Cámara de Representantes.

¿Se cumplirá la promesa?

BBC Debowrah Yisrael, a la izquierda, y Joquin Paskel se preguntan qué pasará si se derriba la carretera.

BBC Gainnis Brown, de un año, es la quinta generación de una familia que vive junto a la interestatal de Siracusa.

Los activistas de los derechos civiles apodan a esta milla de la interestatal como la. Según ellos, vías como ésta dividen a los vecindarios de las minorías y contaminan estas comunidades. Muchos planificadores urbanos quieren derribarlas, y ahora, el presidentetambién las tiene en la mira.Biden apostó por un plan de infraestructura expansivo deque se podría convertir en la mayor inversión en carreteras, puentes y caminos de Estados Unidos en décadas. El paquete —que recién fue aprobado por el Senado de este país y ahora espera ser revisado por la Cámara de Representantes— incluiría las reparaciones de las viejas líneas eléctricas y las carreteras, además del reemplazo de las tuberías de agua potable y la ampliación del acceso a banda ancha.Pero también tiene otro objetivo: abordar elDe esta manera, el proyecto incluyepara "reconectar comunidades", lo que significa derribar carreteras urbanas que atraviesan barrios como el de Siracusa. Pero es una pregunta abierta si es que derribar las carreteras donde han vivido generaciones de estadounidenses es realmente una ruta hacia el progreso racial. Y hay muchos escépticos.La Casa Blanca ha argumentado que las "megacarreteras", que existen en todo Estados Unidos, han causadoDicen que al principio forzaron a la gente a salir de sus hogares cuando fueron construidas, destruyendo negocios que eran propiedad de afroamericanos. Y luego, a través del ruido y la contaminación atmosférica creada por el tráfico, han continuado afectando a muchas personas."Hay racismo construido físicamente en algunas de nuestras carreteras", ha dicho, el secretario de transporte de Estados Unidos.Los expertos dicen que hay algo de verdad en esta afirmación. Cuando se estaba construyendo el sistema de carreteras de EE.UU. entrelos planificadores urbanos a menudo lo diseñaron para atravesar vecindarios donde "los valores de propiedad eran más bajos, porque esas casas eran las menos costosas de comprar", explica, profesor de historia en Florida Atlantic University y autor de un libro sobre carreteras interestatales.Muchas veces, esto era sinónimo de lugares donde vivían negros y otras minorías estadounidenses. Aunque los activistas desde Siracusa hasta la ciudad de Los Ángeles lucharon contra la construcción de estas megacarreteras, se construyeron de todos modos y dejaron a algunas comunidades destrozadas, bombardeadas con ruido y contaminación, y divididas por la mitad. Mientras tanto, las carreteras permitieron que el tráfico fluyera desde el centro de las ciudades hasta los suburbios para los viajeros de clase media que podían permitirse ese estilo de vida.Eso ha dejadoLos estudios han encontrado que vivir cerca de una carretera en Estados Unidos se asocia con una mayor probabilidad de sufrir"Como hijo del Bronx, a menudo estaba en tres lugares", recordó Ritchie Torres, un congresista de South Bronx, por donde pasa una conocida megacarretera, la Cross Bronx Expressway. "Estaba en casa, estaba en la escuela y estaba en la sala de emergencias, porque fui hospitalizado repetidamente por asma".Laen el Bronx fue una consecuencia de la autopista, que es "tanto literal como metafóricamente una estructura de racismo", argumentó.Por otra parte, las condiciones en las que viven los vecinos son mucho peores. Por ejemplo, casi elde los residentes en el vecindario que rodea la autopista Claiborne Expressway, de Nueva Orleans, vive por debajo del umbral de pobreza, en comparación con elde la ciudad en general.Y el cierre de los negocios es evidente. Una carretera construida a través del próspero vecindario negro deha significado el cierre total de sus comercios. En su apogeo, antes de la construcción de la Interestatal 75 en la década de 1950, contaba con 40 tiendas de comestibles y 35 bloques de tiendas y hogares.Cuando se estaba construyendo la Interestatal 81 a través de Siracusa a mediados del siglo XX, más de 1.000 residentes tuvieron que abandonar sus hogares, según una asociación local.El secretario de transporte visitó la ciudad en junio y habló de derribar la sección del centro de la carretera, donde dijo que se construiría un bulevar, desviando el tráfico a otra parte.El proyecto costaría alrededor dey podría recibir fondos federales.La inversión federal en obras públicas generalmente se canaliza a través de los gobiernos estatales y locales, aumentando sus arcas.Los miembros del Congreso extraen trozos del dinero federal para invertir en sus propios estados. En algunos casos, puede ayudarlos a ganar la reelección.Para Biden, el énfasis en lafue parte de su campaña y lo ayudó a ganar las elecciones. Abordarlo en el proyecto de ley de infraestructura "cumple muchas promesas de gobierno y de campaña", señaló, estratega demócrata de Nueva York.La administración de Biden ha trabajado duro para que el proyecto de infraestructura sea aprobado. "Es un trabajo pesado", dice, del Centro Nacional de Estudios Suburbanos de la Universidad de Hofstra."Requiere que la Casa Blanca se acerque a tantas personas como sea posible y las convenza de que vean la infraestructura de una manera en la que no habían pensado antes", agrega.Sin embargo, pocas personas en Siracusa creen que el presidente logrará lo que promete."Suena bien en el papel", dijo el camionero, de 39 años. "Sería mejor arreglar la carretera y ayudar a las empresas locales", añadió.Joquin Paskel, un empresario de 28 años que arrienda castillos inflables para fiestas de cumpleaños, se mostró de acuerdo en que la carretera es racista. "Simplemente crea división", dijo.Y, si bien afirma que el plan de Biden podría ayudar, dijo que no cree que "necesariamente detenga el racismo". Mientras tanto, su novia, Debowrah Yisrael, de 20 años, se preguntaba: "¿A dónde iremos mientras están trabajando en ello?"., de un año, corría por una calle cerca de la carretera en su triciclo naranja y negro, la quinta generación de su familia que vive cerca de la carretera. A pesar de sus aspectos indeseables, es su hogar, dijo la tía bisabuela de Gainnis,La mujer, de 61 años, apoya al presidente, pero está más preocupada por los asuntos cotidianos que por las promesas de campaña. El polvo, expulsado de la carretera, cubre sus muebles. "Tengo las toallitas para limpiar muebles", dijo, pasando uno de sus dedos por una mesa.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.