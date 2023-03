El “banco global de heces” que científicos están creando en Suiza para luchar contra la silenciosa extinción de las bacterias

Getty Images

La microbiota intestinal está compuesta por billones de bacterias y otros organismos microscópicos.

Diferentes especies de bacterias están en peligro de extinción, y la mejor manera de preservarlas es depositar muestras de heces y otros materiales biológicos de todo el mundo en una gran bóveda ubicada en Suiza. Esta es la propuesta de un grupo de científicos, que ya han comenzado a trabajar en esta colección de microorganismos.Los investigadores argumentan que este esfuerzo es fundamental para comprender mejor el papel que muchos de estos seres vivos juegan en nuestra salud.En el futuro, la iniciativa, que reúne a universidades de varias partes del mundo, también puede dar como resultado nuevos tratamientos para varias enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad y el asma.Pero, ¿cuál es la importancia de crear este banco de heces? ¿Y qué hay detrás de esta desaparición generalizada de bacterias en todo el mundo?

Divulgación

En el sitio web oficial, la iniciativa habla de crear una 'bóveda para la humanidad'.

Conocido como Microbiota Vault(Bóveda de microbiota), el proyecto, que se encuentra en fase piloto, se inspiró en otra iniciativa similar.Un banco de más de 1,1 millones de tipos de semillas de todo el planeta ubicado en Svalbard, un archipiélago que pertenece a Noruega.

De semillas a bacterias

Tenemos la capacidad de determinar nuestro microbioma intestinal simplemente por cómo lo tratamos.

Una extinción silenciosa

Microbiota y obesidad están relacionadas.

Comodidades de la vida moderna

Los antibióticos tratan las infecciones bacterianas, pero también matan los microorganismos esenciales para la salud.

Partos por cesárea

El auge de las enfermedades crónicas

El perfil de las bacterias que habitan en el intestino puede influir en la aparición de una serie de enfermedades.

Preservar lo que (todavía) no sabemos

Las bacterias también son esenciales en la producción de algunos alimentos, como el queso.

El objetivo del banco de semillas es almacenar estos materiales en un lugar seguro y, así, tener una reserva que garantice el suministro de alimentos en el futuro, en caso de que estas especies desaparezcan de la naturaleza por alguna razón, lo que pondría en peligro la seguridad alimentaria.El mismo principio se aplica a.La microbióloga Maria Gloria Domínguez-Bello, que lidera la iniciativa internacional, explica a BBC News Brasil que la diversidad de estos seres microscópicosAl estudiar a los pueblos indígenas de la Amazonía, observó queera prácticamente el doble de la detectada en un individuo estadounidense que vive en una gran ciudad."Y, cuando investigamos más a fondo, vimos que los pueblos que empezaron a tener contacto con los servicios de salud ytambién sufrieron una pérdida de diversidad bacteriana muy rápidamente", describe la científica, que es profesora en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos.Vale la pena recordar que la microbiota intestinal es un sistema complejo de microorganismos que reside en el sistema digestivo.Las estimaciones más recientes señalan que está compuesta porEsta verdadera ciudad microscópica dentro de nuestros vientres está compuesta por varias especies de bacterias.Lo que los investigadores han comenzado a detectar en los últimos años es: poco a poco van desapareciendo algunos tipos de microorganismos.Y, como verás más adelante, estaque se están convirtiendo en un problema creciente, especialmente en los entornos urbanos de los países industrializados.El microbiólogo Christian Hoffmann, que por ahora es el único representante brasileño que colabora con la Bóveda de la Microbiota, explica que esta desaparición de bacterias no se limita a nuestros intestinos."De la misma manera que estamos perdiendo plantas y animales, también estamos pasando por unque viven dentro de nosotros y también en la naturaleza", advierte."Ese es un problema grave, que ocurre muy rápidamente", agrega el investigador, profesor de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de São Paulo (USP).Pero, ¿qué hay detrás de esta desaparición de bacterias?Hoffmann explica que el proceso de extinción de los microorganismosentre los siglos XVIII y XIX."A partir de ese momento, logramos refrigerar y conservar mejor los alimentos y hacerlos disponibles en grandes cantidades. La carne, por ejemplo, se volvió barata, accesible y fácil de conservar en casa", dice."Por un lado, esto representó más seguridad para gran parte de la población. Por otro lado, alteró profundamente nuestros hábitos alimenticios", agrega.Y estosse han profundizado aún más en las últimas décadas, con la mayor disponibilidad de alimentos industrializados, ultraprocesados o de bajo valor nutricional."En los últimos 20 años, los brasileños redujeron considerablemente el, que era uno de los pilares de la dieta del país y una de las principales fuentes de fibra en la dieta", recuerda Hoffmann.Laspara nuestra salud.Una parte de ellas sirve de alimento a las bacterias que componenEn equilibrio, estos seres microscópicos nos ayudan a aprovechar los nutrientes de nuestra alimentación.La otra parte de las fibras es fundamental para formar una bola fecal de buena consistencia, capaz de atravesar el intestino y ser expulsada por el ano sin grandes dificultades.Los académicos apuntan ade los microbios: el advenimiento de los antibióticos.Esta clase de medicamentos esbacterianas y ha salvado millones de vidas desde su descubrimiento en 1928, pero su efecto sobre la microbiota puede ser dañino.Se debe a que los antibióticos: matan cualquier tipo de bacteria, sin importar si son malas (como las que están causando la infección) o beneficiosas (como las especies que habitan en el intestino y nos ayudan a digerir).Es decir: cuando tomamos un medicamento de este tipo,en la microbiota.La muerte de las bacterias "buenas" disminuye la diversidad y puede dar paso a que los microorganismos "malos" se apoderen del espacio.El tercer factor detrás del fenómeno es el aumento de partos por cesárea.Eso es porque, cuando el bebé pasa por el canal de parto durante un parto normal o natural, "toma para sí mismo" muchas de las bacterias del cuerpo de la madre.Este conjunto servirá para formar la microbiota del recién nacido a partir de entonces.Esto no ocurre en la cesárea.En este procedimiento estéril, el bebé nace de un corte en el útero y casiNinguno de estos tres elementos es inherentemente malo.La industrialización permite que las personas tenganLos antibióticos tratan infecciones bacterianas que son potencialmente mortales.Laen ocasiones en las que existe riesgo para la mujer o el bebé.Todos ellos, sin embargo, tienen este efecto secundario sobre la diversidad bacteriana.Y este impacto es mayor en los países ricos y altamente industrializados, donde el acceso a muchos de estos servicios es más fácil, en comparación con las comunidades rurales o remotas."Para colmo,Y la unidad fundamental de cualquier entorno son las bacterias. Entonces, esta extinción que le está pasando a nuestra microbiota intestinal se da en el suelo, en el agua y en todo el medio natural", añade Domínguez Bello.La investigadora también participa en el documental "La extinción invisible", que trata precisamente de este tema.Pero, ¿cuáles son las repercusiones de la extinción microbiana en nuestra salud?Domínguez-Bello cita que existen dos tipos de evidencia sobre el impacto de la extinción silenciosa de los microbios en el cuerpo humano."El primero de ellos proviene de la epidemiología. Los datos muestran unade algunas enfermedades, como el asma", dice.El investigador considera que los estudios encuentran conexiones, pero no determinan una relación de causa y efecto.En otras palabras, estos trabajos aún no permiten comprender en profundidad cómo una cosa (los antibióticos o la cesárea) provoca la otra (las enfermedades)."La segunda evidencia proviene de experimentos con animales. Cuando interfieres con la microbiota de cobayas muy jóvenes, generalmente se vuelven", dice como ejemplo.Estas investigaciones preliminares también muestran que trasplantar la microbiota de un animal sano a uno que está enfermo también puede funcionar como una especie de tratamiento ycomo la obesidad, la diabetes y el asma.Para Hoffmann, todas estas observaciones no hacen más que reforzar la dependencia entre las bacterias y otros seres vivos (como nosotros mismos)."La vida en el planeta depende de ese equilibrio y desarrollo conjunto de varios organismos. Las bacterias dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellas", razona.Si bien existe un consenso entre los científicos sobre la importancia de la microbiota, existe todo un universo microscópico por explorar.Al fin y al cabo aún no sabemos, qué significan para nuestra salud y qué oportunidades representan para futuros tratamientos.Por tanto, el riesgo de extinción de estos microorganismos esSi desaparecen del mapa antes de que sepamos lo que están haciendo, eso representa una oportunidad perdida para hacer frente a problemas presentes y futuros (como el aumento de enfermedades crónicas e inflamatorias, por ejemplo).Y ahí es exactamente donde entra la Bóveda de la Microbiota:de varias especies de microorganismos en un lugar seguro.En principio, la iniciativa tiene dos focos principales.Primero, lade varias partes del mundo.Se trata de un método sencillo para obtener parte de la microbiota intestinal.En segundo lugar,por diferentes tipos de bacterias, como el queso y el yogur."Nuestro objetivo es incentivar a investigadores de diversas nacionalidades a crear sus propias colecciones, que serán almacenadas en sus países de origen", describe Domínguez-Bello."Desde allí también podrán enviar parte de estasque servirá como copia de seguridad."Se conservarán de forma gratuita con dos condiciones. La primera, que solo el científico responsable pueda acceder a ese contenido. Segundo, que, y esta información estará a libre disposición del público", agrega.En un principio, la bóveda estará ubicada en Suiza, pero debido a las recientes inestabilidades relacionadas con la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania, los responsables del proyecto también estudian otras opciones, comoHoffmann cree que es hora de hacer algo para hacer frente a la extinción de los microbios."Si nos demoramos,", cree."Para mí, la bóveda representay del planeta mismo", concluye Domínguez-Bello.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.