El Kremlin acusa a Ucrania de intentar asesinar a Putin

Getty Images

El gobierno ruso asegura haber neutralizado un intento de magnicidio orquestado por Ucrania.

Rusia dice que derribó la noche del martes dos drones que tenían como objetivo el Kremlin y acusó a Ucrania de intentar matar al presidente Vladimir Putin.Moscú dijo que los aparatos fueron desactivados por servicios especiales con radares electrónicos.El mandatario rusono estaba en el Kremlin enel momento del presunto ataque, afirmó su portavoz, Dmitry Peskov, a la agencia estatal de noticias. El funcionario también aserguró que no hubo daños materiales en loshistóricosedificios que sirven de sede a la Presidencia del país.El gobierno ucraniano, por su parte, no ha hecho ningún comentario.Desde tempranas horas de este miércoles en las redes sociales rusas vienen circulando videos no verificados en los que se ve como una columna de humo sale de las inmediaciones del Kremlin.

Getty Images

El uso de los drones está prohibido en las inmediaciones del Kremlin, por medidas de seguridad.

"Anoche, el régimen de Kyiv intentó llevar a cabo un ataque contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en el Kremlin con vehículos aéreos no tripulados", denunció el gobierno ruso.Moscú dijo que consideraba esto "como un acto terrorista planificado y un intento de asesinato en contra del presidente". Asimismo, advirtió que "se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere necesario".Las autoridades aseguraron que pese al incidente Putin continuaría su agenda con normalidad. Fragmentos de los drones cayerondentro del Kremlin, pero nadie resultó herido, se lee en el comunicado.El Kremlin también señaló que el incidente se produjo poco antes del desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo en Rusia, al que se espera que asistan dignatarios extranjeros.La oficina presidencial de Ucrania le dijo a la BBC que no haría comentarios en este momento.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!