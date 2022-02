El informe en el que Amnistía Internacional acusa a Israel de apartheid contra los palestinos (y que Tel Aviv rechaza)

Reuters

El informe de Amnistía concluye que Israel "considera y trata a los palestinos como un grupo racial inferior no judío".

Las leyes, políticas y prácticas israelíes contra los palestinos en Israel y los territorios ocupados son una forma de apartheid, dice Amnistía Internacional.Un nuevo informe argumenta que el Estado israelí mantiene "un régimen institucionalizado de opresión y dominación de la población palestina en beneficio de los judíos israelíes".El apartheid es considerado un crimen contra la humanidad según el derecho internacional.Israel dijo que "rechaza absolutamente todas estas falsas acusaciones" del informe.Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusó a Amnistía Internacional de reciclar "mentiras, incoherencias y afirmaciones infundadas que se originan en conocidas organizaciones de odio antiisraelíes"."El informe niega el derecho del Estado de Israel a existir como el Estado-nación del pueblo judío. Su lenguaje extremista y la distorsión del contexto histórico han sido diseñados para demonizar a Israel y echar leña al fuego del antisemitismo", dijeron las autoridades en un comunicado.

En abril del año pasado un informe de otra organización internacional sin ánimo de lucro, Human Rights Watch,tambiénconcluyóque Israel está cometiendo "crímenes de apartheid y persecución" contra los árabes."En estas áreas y en la mayoría de los aspectos de la vida, las autoridades israelíes privilegian metódicamente a los israelíes judíos y discriminan a los palestinos", dijo.

Prohibido internacionalmente

¿Qué hizo el apartheid?

Fue puesto en marcha en Sudáfrica en 1948 por el gobierno del Partido Nacional, que estaba liderado por afrikáners.

Getty Images Israel afirma que todos sus ciudadanos tienen los mismos derechos, independientemente de su religión o raza.

Antiguos hogares

El apartheid fue una política de segregación y discriminación racial impuesta por el gobierno de la minoría blanca en Sudáfrica contra la mayoría negra del país desde 1948 hasta 1991., incluida la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973.La convención define el apartheid como "actos inhumanos cometidos con el fin de establecer yde personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlo sistemáticamente".De la población total de Israel, unos 9,45 millones de personas, aproximadamente el 20% son árabes. Gran parte de esos casi, que Israel ocupó en la guerra de Medio Oriente de 1967.Otros 1,9 millones de palestinos viven, de la que Israel se retiró en 2005 pero que la ONU todavía considera que también está ocupada.La gran mayoría de los palestinos en Cisjordania están bajo el gobierno de la Autoridad Palestina y todos los de Gaza por el movimiento militante palestino Hamas.Más de 600.000 judíos viven en unos 140 asentamientos construidos en Cisjordania y Jerusalén Este.La mayor parte de la comunidad internacional considera quesegún el derecho internacional, aunque Israel lo niega.Oficialmente,, independientemente de su religión o raza.Pero el informe de Amnistía concluye que Israel "considera y trata a los palestinos como."La segregación se lleva a cabo de manera sistemática y altamente institucionalizada a través de leyes, políticas y prácticas, todas las cuales estány disfruten de los mismos derechos que los israelíes judíos dentro del territorio de Israel y dentro de los Territorios Palestinos Ocupados, y por lo tanto pretenden oprimir y dominar al pueblo palestino", afirma el informe."Esto se ha complemetado con un régimen legal que controla (al negar) los derechos de los refugiados palestinos que residen fuera de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a regresar a sus hogares".Los palestinos desplazados por la guerra que dio lugar a la creación de Israel en 1948-49, así como sus descendientes -un número que la ONU calcula en 5,3 millones en total-Israel dice que hacerlo lo abrumaría demográficamente y amenazaría su existencia.El informe dice que la "fragmentación territorial" de la población palestina "sirve como un elemento fundamental delOtros aspectos, alega, incluyen la negación de nacionalidad y de residencia, negación de la vida familiar, severas restricciones a la libertad de movimiento y la incautación discriminatoria y la asignación y el acceso a los recursos.El informe también dice que, y la negación de las libertades básicas o la persecución - que, según dice, Israel ha cometido contra los palestinos "con la intención de mantener este sistema" y queen virtud de la Convención del Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, llamó a la acción internacional."No hay justificación posible para un sistema construidode millones de personas", dijo."Lade Israel y buscar las muchas vías hacia la justicia que permanecen vergonzosamente inexploradas", añadió.El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, dijo que "Amnistía no llama a Siria un 'Estado de apartheid', un país cuyo gobierno asesinó a medio millón de sus propios ciudadanos, ni a Irán ni a ningún otro régimen corrupto y asesino en África o América Latina"."Odio usar el argumento de que, nadie en Amnistía se atrevería a argumentar en contra, pero en este caso, no hay otra posibilidad".Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino acogió con beneplácito el informe y dijo que era una "afirmación detallada de la cruel realidad del racismo arraigado, la exclusión, la opresión, el colonialismo, el apartheid y el intento de borrado que ha soportado el pueblo palestino".