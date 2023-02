El hombre que encontró a su madre biológica 58 años después de haber sido dado en adopción

Timothy Welch

"Fue la primera vez que pude verme en los ojos de mi madre", dijo Timothy.

Timothy Welch fue uno de los miles de bebés que se dieron en adopción en un hogar para madres y bebés en la década de 1960 en Reino Unido.Solo tenía seis semanas cuando lo separaron de su madre biológica, June Mary Phelps, que entonces tenía 18 años. Timothy, profesor londinense de 59 años, creció con sus padres adoptivos Bill y Eunicé."Mis padres adoptivos siempre me decían 'tú eras especial, llegaste a nosotros de una forma diferente'."No podían tener sus propios hijos, así que iniciaron el proceso de adopción y a los 36 años me adoptaron a mí".Timothy describió su vida con sus padres adoptivos como "realmente feliz", y nunca consideró tratar de encontrar a su madre biológica hasta que sus padres adoptivos murieron: Bill en 2018 y Eunicé en 2020.

Timothy Welch

Timothy y sus padres adoptivos, Bill y Eunicé.

"Como hijo adoptivo siempre piensas en investigar a tu familia biológica, pero actuar o no en consecuencia es otra cosa", afirmó Timothy."Gran parte de ello se remonta a la identidad como persona a lo largo de los años. Me preguntaba quién era yo, ciertos rasgos de mi personalidad que eran diferentes a los de mi familia adoptiva"."Cuando murieron mis padres adoptivos, eso me hizo sentirme diferente respecto al mundo y a mi mismo". "Un consejero me dijo que cuando los padres adoptivos mueren, la gente suele volver a sentir curiosidad por su propia herencia, porque todos buscamos una conexión"."Creo que para mí se trataba de eso. Te da permiso para pensar: ¿y ahora qué?".

Timothy Welch

"Mi padre adoptivo me dijo que cuando era niño le dije: 'Espero que mi madre biológica esté bien, creo que es preciosa y entiendo por qué no pudo quedarse conmigo'".

Timothy empezó a buscar a su madre biológica en enero de 2022, tras revisar unas viejas fotos familiares."Encontré una foto de mi lugar de nacimiento: Yateley Haven, Hampshire (Inglaterra)", explicó."Mientras buscaba me di cuenta de que había un grupo cerrado de Facebook para familias madres e hijos que habían nacido allí"."Solicité unirme al grupo y la moderadora, Penny Green, me respondió y me preguntó por mi historia"."Como historiadora aficionada entusiasta, se mostró muy interesada y se ofreció a ayudarme a localizar a mis padres biológicos".Penny Green, una extrabajadora benéfica de Bedfordshire, creó el grupo de Facebook para personas que nacieron o tienen un vínculo con The Haven, un hogar de Inglaterra para madres y bebés gestionado por la Iglesia Bautista, después de haber nacido ella misma allí.La mujer, de 62 años, explicó que las madres solteras solicitaban ir allí a dar a luz y sus bebés erandados en adopción, a menudo a la fuerza."La teoría de entonces era que hacían un favor a las madres solteras, porque no estaba bien visto ser madre soltera", aseveró.Según la Yateley Society, The Haven estuvo abierto desde 1945 hasta 1970, y allí nacieron casi 1.800 bebés.La madre de Penny tenía 36 años cuando fue enviada allí por sus padres, ya que estaba soltera y embarazada.

Penny Green

Penny Green fue vital para que Timothy encontrara a su familia biológica.

Sin embargo, a diferencia de muchas madres jóvenes, se negó a renunciar a su hija. Según Penny, su madre cambió entonces de nombre y le dijo a la gente que estaba casada, pero que el padre del bebé había muerto en un accidente de coche. Timothy también cree que su madre fue víctima de una adopción forzada, debido al hecho de que era tan joven."June no tenía elección, sobre todo si quería seguir trabajando. ¿Cómo iba a mantenerme sin tener trabajo?".Penny aseguró que, aunque algunas madres de The Haven sabían que se iban a llevar a sus hijos, no les dijeron cuándo ni pudieron despedirse. "Una madre hizo un juguete para su bebé para cuando se lo llevaran, pero como no le dijeron cuándo se lo llevaban, nunca pudo dárselo"."Algunas de las madres estaban tan traumatizadas que se habían escondido y tenían tanto miedo de sacar a relucir el pasado".Siguiendo el consejo de Penny, Timothy solicitó a la Oficina del Registro General una copia de su partida de nacimiento original, en la que figuraban el nombre completo de su madre biológica, la fecha y el lugar de nacimiento.A continuación, Penny recurrió al censo electoral y a búsquedas en Internet para localizarla.Después de que Penny hiciera el primer contacto en su nombre, Timothy encontró al actual marido de su madre, Michael Mortimer. Timothy facilitó a Mortimer su correo electrónico, que este transmitió a los hermanos de Timothy y concertaron un día para reunirse en Londres.

Timothy Welch

"A través de todo esto he sentido el apoyo de mis hermanos que ha sido maravilloso".

"Ambos son hombres maravillosos: amables, atentos y reflexivos", afirmó."Me siento muy afortunado de haberles conocido en esta etapa de nuestras vidas y voy a disfrutar mucho conociéndolos a ellos y a sus respectivas familias"."Un extra para mí fue conocer a la pareja de Chris, Amanda, y a la pareja de Greg, Gemma, y a algunos de sus hijos, que son todos encantadores".Después de 58 años separados, el sábado 19 de septiembre de 2022, Chris y Greg llevaron a Timothy a reunirse con su madre biológica."Fue la primera vez que pude verme en los ojos de mi madre", expresó."Fue emotivo, pero al mismo tiempo natural"."Hablamos de muchas cosas, pero lo que más me gustó fue mirarla y asimilar la persona que es".Timothy explicó que, a pesar de sus problemas de salud, su madre guarda un buen recuerdo de él y come como un atleta olímpico.

Timothy Welch

"He podido empezar a contarles todo sobre mis maravillosos padres que me criaron - manteniéndolos vivos en mi corazón y en mi vida".

Timothy dijo que, desde la reunión, está empezando a reconstruir detalles sobre sus primeros años de vida."Mi madre tenía 17 años cuando quedó embarazada y 18 cuando me dio a luz. Tuvo otro hijo un año antes, más o menos, cuando tenía 16 años, que fue dado en adopción y al que no ha vuelto a ver desde entonces", explicó."Era la menor de tres hermanos: tenía una hermana, Audrey, diez años mayor que ella, y un hermano, Bill, ocho años mayor. Él sigue vivo"."Mi padre se llamaba Hedayat Mamagan Zardy y era musulmán iraní. Tuvieron un romance fugaz y les encantaba bailar por las noches en Oxford"."Los intentos de encontrar a mi padre biológico y a mi hermano mayor están en una fase muy temprana".Timothy explica que June se casó en 1966 y tuvo dos hijos más, sus hermanos, con los que ahora está en contacto.Reflexionando sobre su experiencia en la búsqueda de su familia, Timothy dijo: "Tienes que mantener la mente abierta y ser fuerte contigo mismo"."Ahora tengo hermanos, así que es interesante contar con esta capa adicional y me resulta emocionante"."Visitaré a mi madre y estoy deseando conocerla a medida que pase el tiempo".

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.