ECLAN Esta representación artística resalta en el espacio al Gran Anillo (en azul) y al Gran Arco (en rojo).

Científicos de la Universidad Central de Lancashire, en Inglaterra, descubrieron una gigantesca estructura en forma de anillo en el espacio.

Los astrónomos la han llamado el Gran Anillo y está conformada por galaxias y cúmulos de galaxias.

Tiene un diámetro de 1.300.000.000 de años luz y aparenta tener 15 veces el tamaño de la Luna tal como es vista desde la Tierra en el firmamento nocturno.

Dicen que es tan grande que cuestiona nuestro entendimiento del universo.

No se puede ver a simple vista. Está realmente muy lejos e identificar todas las galaxias que componen toda la estructura ha tomado una gran cantidad de tiempo y capacidad computacional.

Estructuras de ese tamaño no deberían existir, según una de las principales referencias de la astronomía, llamada el principio cósmico. Este afirma que toda la materia está distribuida de forma pareja a través del universo.

Aunque desde nuestra perspectiva, las estrellas, los planetas y las galaxias se ven como inmensas aglomeraciones de materia, en el contexto del tamaño del universo son insignificantes y, de acuerdo a la teoría, grupos más grandes de materia no deberían formarse.

El Gran Anillo no es para nada la primera violación de este principio cosmológico, de manera que sugiere que hay otro factor en juego, aún por descubrirse.

Según el doctor Robert Massey, subdirector de la Real Sociedad Astronómica británica, está aumentando la evidencia para reevaluar lo que ha sido uno de los puntos centrales de la astronomía.

“Esta es la séptima estructura grande descubierta en el universo que contradice la idea que el cosmos es parejo a escalas mayores. Si estas estructuras son reales, entonces son objeto de reflexión para los cosmólogos y para la idea aceptada de cómo el universo evolucionó a través del tiempo”, expresó.

Descubrimientos fortuitos

ECLAN Alexia López, estudiante de doctorado en la Universidad Central de Lancashire (UCLAN), ha descubierto dos gigantescas estructuras en el espacio.

El Gran Anillo fue identificado por Alexia López, una estudiante de doctorado en la Universidad Central de Lancashire (UCLAN), que también descubrió el Gran Arco, una estructura que abarca 3.300.000.000 de años luz del espacio.

Con respecto a cómo se siente uno al haber hecho estos descubrimientos, contestó: “Es verdaderamente irreal. Me tengo que pellizcar, porque hice estos descubrimientos por accidente, fueron descubrimientos afortunados. Pero es algo grande y no puedo creer que esté hablando de esto, no creo que sea yo”, dijo.

“Ninguna de estas dos estructuras ultragrandes es fácil de explicar en nuestro actual entendimiento del universo”, añadió.

“Y sus tamaños ultragrandes, formas distintivas y proximidad cosmológica necesariamente nos deben estar diciendo algo importante, pero ¿qué exactamente?”.

El Gran Anillo y el Gran Arco parecen estar relativamente cerca el uno del otro, en la proximidad de la constelación Bootes o el Boyero.

NASA Esta imagen tomada por el telescopio espacial Hubble muestra que las galaxias están distribuidas parejamente a través del universo.

Un gran misterio

El profesor Don Pollacco, del departamento de Física de la Universidad de Warkwick, en Inglaterra, señaló que la probabilidad de que esto ocurra es diminuta, así que es posible que los dos objetos estén relacionados y formen parte de una estructura aún mayor.

“La pregunta es ¿cómo se llegan a formar estas grandes estructuras?”, cuestionó.

“Es increíblemente difícil concebir un mecanismo que pueda producir estas estructuras así que, en cambio, los autores especulan con que están viendo una reliquia del universo temprano donde las ondas de material de densidad alta y baja están 'congeladas' en un medio extragaláctico”.

Existen otras estructuras grandes descubiertas por otros cosmólogos, como la gran muralla Sloan, una pared gigante en el universo con una longitud de 1.500.000.000 de años luz, y el muro del Polo Sur, que se extiende 1.400.000.000 años luz.

Pero el ente individual más grande jamás descubierto por los científicos es el supercúmulo de galaxias llamado la Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal, que tiene una longitud de unos 10 billones de años luz.

Aunque el Gran Anillo tiene la apariencia en el cielo de un círculo casi perfecto, los análisis hechos por Alexa López sugieren que tiene una forma más parecida a un espiral, como un tirabuzón, con su cara alineada con la Tierra.

“El Gran Anillo y el Gran Arco, tanto individualmente como juntos, nos plantean un gran misterio mientras trabajamos para entender el universo y su desarrollo”.

Los descubrimientos fueron presentados durante la reunión de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos (AAS) en Nueva Orleans.

