El gobierno colombiano y el ELN acuerdan un cese al fuego de 6 meses: cómo es esta guerrilla y qué busca

El acuerdo fue ratificado una ceremonia en La Habana, Cuba, en la que participaron el presidente de Colombia Gustavo Petro (izq.), su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel (centro) y el comandante en jefe del ELN, alias Antonio García.

El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron este viernes un cese del fuego bilateral de seis meses.El acuerdo, fruto de varios meses de negociaciones,fue ratificado una ceremonia en La Habana, Cuba, en la que participaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro; su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel y el comandante en jefe del ELN, alias Antonio García.El cese al fuego "bilateral, nacional y temporal" entrará en vigor el 3 de agostopor un periodo de 180 díasy tendrá "vocación de continuidad previa evaluación de las partes". Es el más largo jamás pactado entre las autoridades colombianas y el ELN desde la creación de la guerrilla a principios de los años 60.Las negociaciones actuales empezaron el pasado mes de noviembre y no son las primeras entre un gobierno cololmbiano y el ELN.En enero de 2019, el entonces presidente Iván Duque suspendió las conversaciones entabladas en La Habana por su antecesor, Juan Manuel Santos, tras un ataque guerrillero a una escuela militar que dejó 23 muertos.

Cómo es el ELN

Getty Images Miembros del ELN.

Cuánto poder mantiene

El ELN se formó al tiempo que las FARC, en 1964, y en el mismo contexto: un Estado cooptado por dos partidos políticos que excluyó cualquier propuesta alternativa, y en medio de la euforia que generó la revolución cubana en la región. Sin embargo, el ELN no es una guerrilla campesina como las FARC. Sus fundadores fueron intelectuales urbanos inspirados por la ideología marxista que fueron a entrenarse a Cuba y desde un principio recibieron financiación de Fidel Castro. Además, a diferencia de la estructura vertical de las FARC, el ELN opera como una federación:El ELN nació en el departamento de Santander, en San Vicente de Chucurí, a menos de 100 kilómetros del corazón petrolero y sindical del país, Barrancabermeja, y no muy lejos de la frontera con Venezuela, país donde han aumentado su presencia durante la última década.Desde un principio, la militancia de sacerdotes jesuitas en las filas del ELN le dio a la guerrilla cierta connotación religiosa, una línea de pensamiento que combina las ideas revolucionarias con las de la teología de la liberación. Su interacción con la comunidad en algunas regiones del país es cotidiana. Incluso hay pueblos donde tienen apoyo popular. A diferencia de otras guerrillas, el ELN ha mantenido vigente su trabajo político con la gente. Según las autoridades, su fuente de financiamiento ha sido, como para las otras guerrillas, el cobro de comisiones a los narcotraficantes, así como el secuestro. Pero el grupo niega ser una parte activa del tráfico de drogas.El ELN ha tenido momentos de más y menos poder durante sus más de 60 años de existencia. A comienzos de los 70 fue casi eliminado por una ofensiva de las fuerzas de seguridad, pero logró sobrevivir y fortalecerse. Su período de más actividad fue en la década del 90, cuando ejecutó cientos de secuestros y acciones contra la infraestructura del país, especialmente la petrolera.La Fundación Ideas para la Paz estima que en 2017 se vincularon cerca de 1.000 personas a la guerrilla y que. El ELN ha aprovechado la ausencia de las FARC para tomar algunos territorios. A su vez, se ha tenido que enfrentar a diversos grupos armados que luchan por controlar regiones remotas del país.