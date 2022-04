El delirante plan de un grupo anti-covid alemán para secuestrar al ministro de Salud y sembrar el caos en el país

Getty Images

"Pretendían desestabilizar el Estado y la democracia utilizando las protestas de la covid. Son una pequeña minoría en nuestra sociedad, pero son muy peligrosos", afirmó el ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach.Se refería a una banda de extrema derecha y anti-restricciones de covid que planeaba secuestrarlo.Cuatro integrantes del grupo fueron detenidos por la policía y un quinto sigue huido, anunció este jueves la Fiscalía alemana.

Nostálgicos del Reich

Getty Images El movimiento Reichsbürger usa los colores negro, blanco y rojo de la bandera del antiguo Imperio Alemán.

"Condiciones para una guerra civil"

Getty Images Los ultranacionalistas alemanes han sido especialmente activos contra las restricciones por la covid-19.

Miles de euros y un Kalashnikov

Se hacen llamar Patriotas Unidos y forman parte de Reichsbürger (Ciudadanos del Reich).Este movimiento, que engloba a diversas asociaciones y personas vinculadas a la extrema derecha alemana, rechaza la legitimidad de la República Federal de Alemania como Estado.Sus integrantesalemán con sus límites territoriales previos a la Segunda Guerra Mundial, aunque sin las adhesiones del régimen de Hitler, por lo que no se consideran nazis.Patriotas Unidos también se opuso a las estrictas restricciones contra la covid aplicadas por el gobierno alemán, cuyo rostro más visible es el del ministro de Salud.La banda tenía planes de secuestrar a Lauterbach y a otras personas de alto perfil, según la Fiscalía.Pero su objetivo final no se limitaba a secuestros puntuales; era mucho más ambicioso:, según denuncian los fiscales.Planeaban destruir la infraestructura energética del país, informó el programa de noticias de televisión Report Mainz.Su idea era provocar un apagón eléctrico permanente en todo el país "con la intención de crear condiciones similares a las de una guerra civil y, en última instancia,en Alemania", expuso la Fiscalía.Los investigadores identificaron en total a 12 personas presuntamente conectadas con la banda, que utilizaba la aplicación de mensajería Telegram para comunicarse.Los cuatro detenidos están llamados a comparecer el jueves ante un juez.Su arresto se produjo durante una serie de redadas el día anterior en las que la policía incautó numerosas armas,.También encontraron lingotes de oro, así como dinero en efectivo en euros y otras denominaciones por valor de más de 20.000 euros (US$21.700).Los integrantes del grupo, de entre 41 y 55 años, están acusados de planear un grave acto de violencia que pone en peligro el Estado, y de violar la ley de control de armas.El ministro de Salud alemán consideró que este caso demuestra queen el país.También prometió que su trabajo no se verá afectado por las acciones de este tipo de grupos radicales.