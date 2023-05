El combatiente de la Resistencia francesa que rompió 80 años de silencio y reveló la ejecución de decenas prisioneros nazis

Pronto comenzarán los trabajos de excavación para encontrar los cuerpos de hasta 40 soldados alemanes que fueron ejecutados por la Resistencia francesa en junio de 1944.La exhumación responde al testimonio de un excombatiente de la Resistencia, quien rompió ocho décadas de silencio para revelar cómo los alemanes fueron fusilados en un bosque cerca de Meymac, en el centro de Francia.Edmond Réveil, de 98 años, es el último sobreviviente que perteneció a la rama local del grupo de resistencia FTP (Francotiradores y Partisanos Franceses, por sus siglas en francés) y fue testigo de la ejecución masiva en un lugar llamado Le Vert.En una declaración grabada, Réveil describió cómo su destacamento de 30 combatientes escoltaba a los prisioneros alemanes a través del campo al este de Tulle cuando recibieron la orden de matarlos.El comandante del destacamento, cuyo nombre en clave era Hannibal, "lloró como un niño cuando recibió la orden. Pero había disciplina en la Resistencia", recordó Réveil."Él pidió voluntarios para llevar a cabo la orden. Todos los combatientes tenían a alguien a quien matar. Pero algunos de nosotros, y yo era uno de ellos, dijimos que no participaríamos"."Era un día terriblemente caluroso. Los obligamos a cavar sus propias tumbas. Los mataron y les echamos cal viva. Recuerdo que olía a sangre. Nunca volvimos a hablar de eso".Réveil, cuyo nombre en clave en la guerra era Papillon (Mariposa), mantuvo el secreto durante 75 años, incluso a su familia.Sin embargo, inesperadamente en 2019 se levantó al final de una reunión local de la Asociación Nacional de Veteranos y anunció que tenía algo que decir.El alcalde de Meymac, Philippe Brugère, le dijo a la BBC que era como si Réveil se hubiera quitado un peso de encima."A lo largo de los años, tuvo muchas oportunidades de contar la historia y nunca lo hizo. Pero fue el último testigo. Era una carga para él. Sabía que si no hablaba, nadie lo sabría".Sin embargo, antes de que las autoridades locales pudieran tomar más medidas, apareció el coronavirus. Por ello, hace apenas unas semanas se reabrió el caso.Historiadores franceses y alemanes confirmaron la cadena de los hechos descritos por Réveil.

El lugar del fusilamiento

Reuters Las ruinas del pueblo Oradour-sur-Glane se han conservado tal como estaban después de la masacre.

Poco después del 6 de junio de 1944, los guerrilleros de la Resistencia protagonizaron una especie de levantamiento en Tulle, capital del departamento de Corrèze, durante el cual cayeron prisioneros entre 50 y 60 soldados alemanes. Sin embargo,.No muy lejos de allí, el 10 de junio, la División SS Das Reich masacró a 643 personas en el pueblo de Oradour-sur-Glane, que desde entonces se ha mantenido como un monumento vacío.Réveil participó en el levantamiento de Tulle y luego se unió al grupo de escolta que se dirigió hacia el este. "", recordó.Algunos de los presos, los que venían de países como Polonia o Checoslovaquia, fueron separados del resto. Y alrededor de 50 de ellos llegaron a Meymac el 12 de junio."Si un preso quería orinar, dos de nosotros lo custodiábamos. No habíamos planeado nada para la comida.", dijo.Entre los prisioneros había una francesa que había colaborado con la Gestapo. Ninguno de los guerrilleros de la Resistencia quería dispararle, así que lo echaron a suerte hasta que la mataron.En las próximas semanas se espera en Meymac a funcionarios de la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra (VDK). Su primera tarea será usar un radar de penetración terrestre para establecer el sitio exacto donde se encuentran los cuerpos.Los historiadores locales precisaron que en 1967 se exhumaron 11 cuerpos alemanes de Le Vert, pero las excavaciones se detuvieron y no hay registros del lugar exacto donde ocurrieron.En vista de que sólo habían transcurrido 23 años y era una operación muy sensible, todo se mantuvo en secreto.Sin embargo, un lugareño que era niño en 1967 recuerda haber visto las excavaciones y.Reveil, que se convirtió en trabajador ferroviario en su vida posterior, está "algo abrumado por la atención de los medios", dijo Brugère."Es un anciano maravillosamente amable. Estaba en contra de la violencia y en la Resistencia nunca disparó un tiro", aseguró."Todo lo que quiere ahora es que. Y tal vez que se levante un pequeño monumento en el lugar".