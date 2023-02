EEUU rastrea un presunto globo de vigilancia chino sobre su territorio

Getty Images

El gobierno estadounidense ha estado monitoreando un presunto globo de vigilancia chino que ha sido visto en los cielos del norte del país norteamericano esta semana. Funcionarios del Pentágono dijeron en una sesión informativa que están "seguros de que este globo de vigilancia a gran altitud" pertenece a China.Los jefes militares de EE.UU. han decidido por ahora no reventar la supuesta nave espía del cielo, citando preocupaciones de seguridad.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido informado sobre la situación, dijo el Pentágono.El globo estaba sobre el estado occidental de Montana el miércoles, según funcionarios de defensa.Agregaron que los líderes militares estadounidenses, incluido el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, se reunieron también el miércoles para evaluar la amenaza. Austin viajaba a Filipinas en ese momento.

No toman acción

Guardan información

Los comandantes militares desaconsejaron tomar una "acción cinética" contra el globo debido al peligro de que caigan escombros al suelo.Un alto funcionario de defensa que habló bajo condición de anonimato dijo quede que la inteligencia estadounidense se pueda ver comprometida porque saben exactamente "dónde está este globo y exactamente por dónde pasa".Agregó que tampoco hay una amenaza para la aviación civil porque el globo está "significativamente" por encima de la altitud utilizada por las aerolíneas comerciales.El alto funcionario de defensa dijo que Estados Unidos ha planteado el asunto a los funcionarios chinos en su embajada en Washington DC y en Pekín.El objeto voló sobre las islas Aleutianas de Alaska y a través de Canadá antes de aparecer el miércoles sobre la ciudad de Billings, en el estado de Montana, informaron las autoridades.Durante la sesión informativa del jueves en el Pentágono, los funcionarios se negaron a revelar la ubicación actual de la aeronave. También se negaron a proporcionar más detalles del objeto, incluido su tamaño."Ha habido informes de pilotos que vieron esto a pesar de que está bastante alto en el cielo", dijo el oficial de defensa anónimo."Así que ya saben, es considerable".El funcionario agregó que globos similares han aparecido en los cielos de EE.UU. en los últimos años.Pero el actual "parece permanecer durante un período de tiempo más largo" y ha sido "más persistente" que las naves de espionaje anteriores.No está claro por qué se vio en esa región particular del país.Billings está unos 400 km al suroeste de la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, que es una de las tres bases aéreas estadounidenses que albergan el misil balístico intercontinental Minuteman III con capacidad nuclear.Los funcionarios del Pentágono se negaron a confirmar si la base era un objetivo de vigilancia, pero acordaron que.La supuesta nave de espionaje confundió a los usuarios de las redes sociales en Montana. La gente publicó fotos de un objeto redondo pálido en el cielo que flotaba separado de la Luna. Otros informaron haber visto aviones militares estadounidenses en el área, aparentemente monitoreando el objeto.También condujo a que los aviones del Aeropuerto Internacional Billings Logan se quedaran en tierra durante dos horas por el ciere temporal de unos 130 km cuadrados de espacio aéreo.El fenómeno se produce antes de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a China.El principal diplomático estadounidense estará en Pekín la próxima semana para sostener conversaciones sobre una amplia gama de temas, incluida la seguridad, Taiwán y la covid-19.Blinken se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, informó el jueves el periódico Financial Times.